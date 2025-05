El Gobierno pedirá la detención preventiva de la jueza Moreno; su defensa señala que la denuncia no tiene sustento

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La jueza Lilian Moreno pasó la noche en una celda de la FELCC. Foto: DTV

eju.tv

Ministro Siles pedirá detención preventiva para la juez Moreno; calificó de “delincuencial e ilegal” la anulación de la orden de aprehensión contra Evo; abogado de la juez Moreno dice que hay ausencia de elementos para sustentar la denuncia en su contra; y, Cainco al Gobierno: Mientras omitan a privados, la crisis seguirá. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Ministro Siles pedirá detención preventiva para la juez Moreno; calificó de “delincuencial e ilegal” la anulación de la orden de aprehensión contra Evo

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El ministro de Justicia Cesar Siles, informó el lunes que pedirá la detención preventiva en audiencia cautelar para la juez Lilian Moreno, investigada por dejar sin efecto la orden de aprehensión contra Evo Morales. “Vamos a solicitar la detención preventiva de la juez una vez conozcamos la imputación (…) nosotros presentaremos los riesgos procesales”, dijo. Siles dijo que la resolución dictada por la juez Moreno no carece de legalidad ya que va contra el principio de defensa de los niños y adolescentes víctimas de violencia. “La resolución dictada por la juez Moreno es arbitraria, es ilegal y delincuencial; no porque lo dice el ministro de Justicia, sino porque los datos del proceso lo señalan así”, sostuvo. La autoridad recordó que desde el Ministerio de Justicia presentaron una denuncia penal contra la juez Moreno por cuatro delitos penales luego de conocer la resolución en favor de Morales.

– Abogado de la juez Moreno dice que hay ausencia de elementos para sustentar la denuncia en su contra

El abogado Bladimir Honor, defensor de la juez Lilian Moreno Cortés, afirmó que la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, por denuncia del Ministerio de Justicia, carece de elementos legales y procesales que la justifiquen, advirtiendo que la investigación presenta serias omisiones y responde a motivaciones políticas antes que jurídicas. “Es arbitrario e ilegal lo que está haciendo el Ministerio Público. Faltan piezas procesales en el cuadernillo de investigación que demuestran claramente la inocencia de la doctora Moreno”, declaró ante los medios de comunicación. Según Honor, la actuación de la Fiscalía vulnera derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la defensa y al debido proceso, al considerar que la imputación por el presunto delito de desobediencia a resoluciones constitucionales carece de fundamento, ya que no existe resolución constitucional incumplida.

– La agricultura y el turismo traerán los dólares al país, ante la falta de inversión en el gas

Samuel Doria Medina, precandidato a la presidencia por Unidad, advirtió que Bolivia no contará con ingresos significativos del gas en los próximos años debido a la falta de inversiones y al largo tiempo que toma desarrollar nuevos campos. En ese contexto, propuso enfocar los esfuerzos económicos en sectores con alto potencial como la agricultura, el turismo y la tecnología. En entrevista con La Hora Pico de eju.tv, que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, el líder político afirmó que incluso si se confirma la existencia de grandes reservas en el norte de La Paz, poner en marcha un proyecto gasífero toma entre seis y siete años, lo que impide que haya ingresos inmediatos. A esto se suma -dijo Samuel- la situación del litio, donde se han gastado más de mil millones de dólares sin obtener producción ni exportaciones reales. “Entonces, ¿de qué vamos a vivir?”, se preguntó.

– Cainco al Gobierno: Mientras omitan a privados, la crisis seguirá

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, le advirtió este lunes al Gobierno que mientras siga dejando de lado al sector privado, la crisis en Bolivia continuará. Tras reunirse con los sectores productivos de Santa Cruz, el directivo criticó nuevamente el modelo económico del Gobierno y remarcó que éste dejó de funcionar y que la única alternativa viable para tener alimentos, producción y empleo está en el sector privado. “El incremento de la canasta familiar es consecuencia de un despilfarro, de la falta de dólares y hoy los bolivianos debemos apostar a cambiar un modelo económico que ya no funciona en el país. La única alternativa económica viable para tener alimentos, productivas, empleo está en el sector privado. Mientras el Estado insiste en dejar al sector privado en la vereda del frente las condiciones, la crisis, van a seguir”, dijo.

– Cadena productiva rechaza eventual intervención de unidades productivas

Representantes de la cadena productiva de Santa Cruz rechazaron este lunes cualquier intento del Gobierno de intervenir las unidades productivas y centro de remate del ganado con el pretexto de realizar un control de precios o el supuesto beneficio social. Agropecuarios, transportistas, instituciones del sector privado, ganaderos y empresarios se reunieron este lunes para emitir un comunicado conjunto y advertir que están en emergencia. El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Walter Ruíz, dijo que las recientes medidas y anuncios del Gobierno solo agudizan la crisis económica y vulneran el derecho a producir en libertad. “Expresamos nuestro más enérgico rechazo de cualquier intento del Gobierno de intervenir, regular bajo el supuesto control de precios. Estamos unidos y ratificamos nuestro compromiso con Bolivia, para su alimentación a precios inferiores que países vecinos tienen”, dijo.

– CAO rechaza que el gobierno regule precio de la leche ignorando la inflación y falta de dólares

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, cuestionó la nueva banda de precios de la leche que el gobierno estableció entre los Bs 4,45 y Bs 4,55 el litro, dependiendo de la región, para un precio final de venta al consumidor de Bs. 6,80; porque esas cifras están lejos de los requerimientos del sector lechero. Para la CAO el Gobierno fija un techo de costos y precio de venta pretendiendo regularlos sin tomar en cuenta que la inflación sigue en ascenso con el pasar de los meses y no hay dólares disponibles en el país, aspectos que golpean severamente a los productores. Para Frerking, las medidas asumidas son solo un parche que no alivia la situación del productor lechero, cuya dirigencia venía más bien demandando un precio en torno a los Bs 6 debido al aumento de los costos de producción, cuyas estructuras fueron ya interiorizadas con el Gobierno.

– Tras datos de inflación, economista advierte de preocupante desajuste entre proyección y realidad

Luego que el INE informó que la inflación acumulada llegó a 5,95%, lo que representa el 80% del total previsto en el Presupuesto General del Estado (PGE) para todo el año de 7,5%. El economista Gonzalo Chávez dijo que es preocupante el ajuste entre proyecciones y realidad. “Este desajuste entre proyecciones y realidad es preocupante, ya que demuestra que las presiones inflacionarias han sido significativamente más intensas que lo anticipado por las autoridades fiscales y monetarias”, declaró el analista en materia económica, respecto a que entre enero y abril de 2025 la inflación acumulada llegó a 5,95%. En su criterio, el dato más contundente proviene del análisis interanual. Entre abril de 2024 y abril de 2025, la inflación fue de 15% mientras. En el mismo periodo los alimentos subieron casi 24%. Lo que representa una pérdida sustancial del poder adquisitivo de la población.

– Conflicto por basura: Manfred exige a la Policía garantizar el orden y frenar abusos tras agresión a funcionarios

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, exigió a la Policía garantizar orden y frenar abusos tras que más de 20 funcionarios quedaran heridos en medio de los conflictos por la basura. “Exigimos a la Policía Boliviana y a las autoridades competentes que actúen de inmediato para garantizar el orden, proteger a nuestros funcionarios y frenar estos abusos. Nuestra solidaridad con los funcionarios agredidos”, señala un comunicado. La autoridad municipal señaló que condena “con absoluta firmeza el accionar delincuencial de agentes políticos que, generaron violencia, con un saldo de heridos, funcionarias secuestradas que sufrieron maltrato psicológico y físico mientras apoyaban en la tarea de trasladar la basura a la celda de emergencia”. Agregó que “Bolivia necesita recuperar la institucionalidad, el respeto a la ley y a la autoridad para no sufrir humillaciones por el capricho político de unos cuantos”.

– Comité Cívico de Santa Cruz rompe relaciones con el alcalde Jhonny Fernández y lo declara «persona no grata»

El Comité pro Santa Cruz anunció este lunes la suspensión de toda relación institucional con el alcalde municipal Max Jhonny Fernández Saucedo, en respuesta a lo que calificó como un «cobarde ataque» que habría puesto en riesgo la vida de concejales electos, periodistas y ciudadanos. Mediante una conferencia de prensa, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, condenó duramente el accionar del burgomaestre, acusándolo de violar la autonomía del Concejo Municipal y de planificar una acción violenta que atentó contra la integridad de las instituciones y el bienestar de la población cruceña. “Determinamos suspender las relaciones institucionales con el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Max Jhonny Fernández Saucedo, hasta que deponga sus actitudes, la inacción y permisividad ante los problemas que aquejan a nuestra ciudad y los ataques a la autonomía institucional”.

– La Paz: Dirigente dice que panificadores que no reciben harina subvencionada incrementarán el precio del pan

Dandy Mealla, dirigente de panificadores artesanales de La Paz que no recibe insumos subvencionados del Gobierno, señaló este lunes que tras sostener una reunión de emergencia el viernes decidieron subir el precio del pan pues la harina sufrió un nuevo incremento la semana pasada. En algunos puestos de panificadores que no reciben subvención se pudo observar este lunes que cobran 60 centavos por cada pan. Destacan en sus letreros que no reciben ninguna subvención del Gobierno. Según Mealla, con el último incremento en el precio del pan, ahora este producto de la canasta familiar tendrá un costo de 75 centavos por unidad y dos por Bs 1,50. “El sector ha tomado la decisión porque el quintal de harina se incrementó, estaba en Bs 310 y 315 ahora en Bs 385 y 390, eso colmó todo”, explicó. A decir del dirigente son más de 8 mil los panificadores a nivel nacional que no reciben la subvención del Gobierno.