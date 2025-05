El MAS debe ser derrotado, vaya unido o dividido, la demanda de José Luis Lupo

El candidato a la vicepresidencia por el bloque Unidad sostiene que todas las expresiones del MAS representan el mismo desastre para Bolivia y llama a consolidar la unidad democrática en torno a Samuel Doria Medina.

Santa Cruz.- José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia por el bloque Unidad que lidera Samuel Doria Medina y con amplia experiencia en la administración pública, fue contundente al referirse al rol del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto. Aseguró que, sin importar si el MAS llega unido o dividido, debe ser derrotado.

“Para mí que el MAS se una o se divida es indiferente. El MAS en todas sus expresiones es la misma barbaridad. Entonces el MAS debe ser derrotado, (vaya) unido o dividido. Los titiriteros de antaño o los títeres actuales significan el mismo desastre”, declaró Lupo en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Patricia Gutiérrez, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El exministro de Estado, quien ha servido en tres gestiones de gobierno, fue claro al señalar que la probabilidad de que el MAS resuelva la crisis nacional es cero, y que el país atraviesa una situación dramática en todos los frentes: económica, social y emocional.

Es así que Lupo calificó como “fantástico” el sentimiento de una parte de la ciudadanía que está dispuesta a votar por quien tenga mayor posibilidad de ganar al oficialismo. El sentimiento de los bolivianos es dramático, tienen angustia, miedo, incertidumbre, porque no alcanza la plata, no hay gasolina, no hay dólares, no hay remedios, la salud no atiende. Muchos piensan en que sus hijos se vayan del país, aunque les duela”, dijo el candidato a vicepresidente.

Frente a ese panorama, sostuvo que el bloque Unidad ha sido creado para interpretar ese clamor ciudadano desde una propuesta política, que busca responder con responsabilidad y visión democrática a la crisis. Por lo que Lupo reafirmó que su decisión de ingresar al proceso electoral se basó en una causa central: construir unidad.

“La verdad es que mi bandera era la unidad, y trabajé como delegado de Samuel durante todo este tiempo para lograrla. Y lo voy a seguir haciendo”, manifestó Lupo, quien no descartó que aún sea posible alcanzar una candidatura única en la oposición.

“Yo todavía no pierdo la esperanza de que la unidad democrática se logre y haya un solo candidato potente. Ese candidato será Samuel, ya lo muestran las preferencias. Y que tengamos una candidatura tan contundente que realmente le demos una tunda al mundo”, señaló.