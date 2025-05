El TSE anula la personería jurídica de Pan – Bol y el FPV; ambos pueden impugnar la decisión

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

– TSE: Pan Bol y el FPV pierden su personería jurídica y ya no podrán participar de elecciones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) definió este miércoles inhabilitar al Frente Para la Victoria (FPV) y del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), para las elecciones generales programadas para el 17 de agosto de 2025. ”Se ha tomado la determinación de declarar probada la denuncia y cancelar la personería jurídica de FPV y Pan Bol”, señaló Fernando Arteaga, secretario de Cámara del TSE. Arteaga dijo que los dos partidos pueden impugnar la determinación o activar mecanismos judiciales para revertir la determinación y continuar en carrera. “Pueden acudir a cualquier acción constitucional que la ley lo establece”, dijo. El TSE admitió la denuncia de una persona particular que solicita cancelar la personería jurídica de ambos frentes puesto que considera que no cumplieron la ley al obtener el 3% de votación en las elecciones presidenciales de 2020, un requisito mínimo para mantener vigente la sigla.

Las opciones se le achican a Evo Morales para encontrar una sigla electoral que quiera llevarlo como candidato a las elecciones del 17 de agosto. En la noche del miércoles la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, con dos votos en contra y el resto a favor, decidió suspender las personerías jurídicas del Frente Para la Victoria (FPV) y Pan Bol, dos partidos que no llegaron a los mínimos exigidos por Ley en 2021 y no se adecuaron a la Ley de Partidos. Hace dos meses Evo Morales anunció el acuerdo con la sigla del FPV para sostener su nueva alianza: Evo Pueblo, pero se deshizo por sorpresa días después, según algunos estrategas, para evitar precisamente su anulación. Pan Bol es también un partido de la esfera popular que había sido considerado como alternativa para Morales. Sin estas siglas, apenas UCS de Johnny Fernández o la indescifrable Nueva Generación Patriótica (NGP) podrían servirle de plataforma.

– Andrónico llega a El Alto y recibe apoyo de los Ponchos Rojos para ser candidato presidencial

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, llegó este miércoles a la ciudad de El Alto para recibir apoyo a su candidatura por la Federación de Campesinos Tupac Katari, de La Paz. ”Yo respetuoso de las decisiones, estamos en una reunión de las 20 provincias; ellos han planteado el respaldo”, dijo Rodríguez en un breve contacto con los medios de comunicación. Ante la consulta si ya tiene el nombre del partido político con el cual pretende llegar a las elecciones generales, Rodríguez evitó responder la pregunta. Por su parte, el ejecutivo de las 20 provincias de los Ponchos Rojos, David Mamani, pidió a Rodríguez ser un candidato de “compromiso y vocación de servicio”. El dirigente campesino y su sector tienen una postura crítica al Gobierno del presidente Luis Arce. “Estamos acordando con el hermano Andrónico, para que haya cambios estructurales en nuestro país con respecto a la economía pública y social”, dijo el dirigente.

– En estas elecciones votará el estómago de la población, afirma diputada Nayar

La diputada nacional Luisa Nayar, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana, considera que, en las próximas elecciones generales, programadas para agosto, la población boliviana no elegirá en base a ideologías o programas de gobierno, sino guiada por la crítica situación económica que atraviesa el país. “Ustedes mencionan algo importante, el candidato, el programa, pero en este contexto va a votar el estómago. La situación está muy difícil en el país”, afirmó Nayar en una entrevista con La Hora Pico de eju.tv. Nayar, quien recientemente viajó a España, dijo que sostuvo encuentros con residentes bolivianos y que muchos de ellos manifestaron su frustración y desilusión ante la posibilidad de regresar a Bolivia. “Al ganar el MAS se nos pasaron todas las ganas. No volvemos no porque no queramos, sino porque no hay condiciones mínimas para hacerlo”, le dijeron, según narró.

– TCP admite tres recursos relacionados con las elecciones, pero descarta paralizar el proceso electoral

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) informó este miércoles que ha decidido admitir tres recursos presentados por diferentes parlamentarios que se relacionan con las elecciones generales, sin embargo, se negó a paralizar el calendario electoral para el 17 de agosto. El magistrado decano Yván Espada informó que se ha admitido el recurso de inconstitucionalidad presentado por el diputado Israel Huaytari, quien reclama la equidad de género en binomios presidenciales. En segundo lugar, el TCP admitió el recurso de los parlamentarios Patricia Arce y Jairo Guiteras, quienes impugnaron la Ley de Migración, que otorga a los extranjeros naturalizados el derecho de postular a la presidencia o vicepresidencia. El tercer recurso admitido fue presentado por el diputado Miguel Roca, quien reclama la participación directa de los pueblos indígenas en las elecciones nacionales.

– Rumbo al 17A: El TSE permitirá fotografiar el voto para fortalecer la transparencia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció una serie de medidas orientadas a fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en las elecciones generales del próximo 17 de agosto. Entre las disposiciones destacadas se incluye la autorización para que los ciudadanos puedan fotografiar su voto y las actas electorales, el uso de stickers de seguridad en las actas de cómputo, y la implementación plena del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). “Todos los ciudadanos van a poder sacar fotos a sus actas. Vamos a entregar copias de las actas de escrutinio y cómputo a los 13 partidos; ese es un dato importante”, confirmó el vocal del TSE, Gustavo Ávila, quien remarcó que estas medidas apuntan a garantizar un proceso fiscalizable por la ciudadanía. En cuanto a la seguridad del escrutinio, Ávila explicó que el acta de cómputo contará con un sello de seguridad.

– Defensa de la jueza Lilian Moreno solicita detención domiciliaria

El abogado de la jueza Lilian Moreno ha apelado la decisión de la detención preventiva, pidiendo una medida más benéfica para su clienta, como la detención domiciliaria o la libertad irrestricta. Según el jurista, la jueza se encuentra en un estado de salud delicado debido a una operación reciente en sus hombros, lo que justifica la solicitud de una medida sustitutiva mientras continúa su recuperación. Por ello, está solicitando la intervención de un médico forense para evaluar el estado de salud de la jueza, además de la asistencia de su médico particular. Aseguró que se está trabajando para que se le proporcione el tratamiento adecuado en el penal de Palmazola, donde actualmente se encuentra detenida, aunque también se considera la posibilidad de que sea trasladada a una clínica particular para su atención médica. La resolución sobre la solicitud de detención domiciliaria se espera en las próximas 24 horas.

– Cívicos y autoridades cruceñas alistan una “Comisión de defensa territorial” por Piso Firme

El Comité pro Santa Cruz, la Gobernación de Santa Cruz, parlamentarios nacionales, asambleístas departamentales, concejales municipales de San Ignacio de Velasco y comunarios de Piso Firme se reunieron el miércoles ante la situación que envuelve a esta comunidad y determinaron conformar una comisión de defensa territorial. “Se convoca con carácter de emergencia, a la constitución de una Comisión Departamental Permanente de Defensa de la Integridad Territorial y su Población, frente a las acciones arbitrarias, inconsultas y unilaterales del Viceministerio de Autonomías, reflejadas en el decreto 5050 (cobertura de límites de unidades territoriales en Bolivia)”, reza el documento. En los últimos días, una sala constitucional de Beni resolvió que Piso Firme es de ese departamento, tema que causó el rechazo de la institucionalidad cruceña.

– Jubileo reporta que más de la mitad de la población rural es pobre y el país es “campeón en la informalidad”

La analista en políticas públicas de la Fundación Jubileo, Carla Cordero, destacó dos datos que reflejan el estado de situación del país, que la mitad de la población rural en Bolivia es pobre y que Bolivia es “campeón en la informalidad”. “Las consecuencias y causas (de la pobreza) en nuestro país se deben especialmente al tema de la informalidad. En Bolivia somos campeones en la informalidad, respecto a todos los países en Sudamérica, dónde 85 de cada 100 trabajadores viven en esta condición; es decir, no aportan a la seguridad social, lo que limita al empleo de calidad”, señaló Cordero. Jubileo presentó un informe titulado: “Al próximo gobierno le espera afrontar la crisis heredada con medidas de ajuste”. En el acápite sobre la pobreza, resaltó que los datos que presenta el gobierno nacional reflejan una marcada diferencia en la incidencia entre las áreas urbanas y rurales.

– Ganaderos gastan $us 350 por hectárea, debido a insumos importados

Mientras el precio de la carne sigue al alza, expertos en producción ganadera revelan que insumos como fertilizantes, pesticidas y maquinaria —adquiridos en dólares— elevan los costos de pasturas y granos hasta en $us 350 por hectárea, lo que contrasta con la postura del Instituto Nacional de Estadística (INE) que atribuye solo el 7% de los gastos del sector a divisas. Marín Condori, experto en genética vegetal, detalló que sistemas como el intensivo (con mantenimiento anual de $us 150 por hectárea) y el confinamiento (basado en soya y maíz, cuyos precios subieron un 18% en 2024) dependen de insumos importados. “Sin dólares, no hay herbicidas, combustible para tractores ni granos. Esto impacta directamente en el precio final de la carne”, afirmó. El director del INE, Humberto Arandia, había dicho que “el pasto no se cotiza en dólares” y atribuyó el encarecimiento a factores internos e “inexplicables” por parte de los ganaderos.