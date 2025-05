Enfrentamientos se agravan en La Paz: 26 evistas aprehendidos y cuatro policías heridos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Las protestas evistas se intensifican en la sede de Gobierno. Foto: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

Ríos reporta 26 aprehendidos y cuatro policías heridos tras marcha evista de este jueves. Los 100 días no es cuestión de si se puede, es una necesidad, afirma el economista Espinoza. Ministro de Trabajo dice que la situación no es tan crítica como se cree, no se registra cierre de empresas grandes. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Ríos reporta 26 aprehendidos y cuatro policías heridos tras marcha evista de este jueves

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este jueves que cuatro policías resultaron heridos y 26 personas fueron aprehendidas tras el fallido intento de los seguidores de Evo Morales de entrar a la plaza Abaroa, en La Paz, sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las movilizaciones evistas cumplieron cuatro días consecutivos y se concentran en la ciudad de La Paz. Los protestantes exigen que se habilite al expresidente Evo Morales como candidato a las elecciones de agosto, pese a un fallo constitucional que lo inhabilita. “Llegaron hasta la plaza Abaroa donde comenzaron a generar actos violentos, agresiones directas a la Policía boliviana. Optaron por la violencia como herramienta política. Resultado de esto, cuatro policías han quedado heridos producto de petardos que han sido lanzados de manera directa”, dijo. Detalló que la Policía aprehendió 26 personas, entre hombres y mujeres, que serán puestos a instancias del Ministerio Público para que se realicen las investigaciones.

– Los 100 días no es cuestión de si se puede, es una necesidad, afirma el economista Espinoza

José Gabriel Espinoza, economista y líder del equipo económico de la Alianza Unidad, que lidera el candidato presidencial Samuel Doria Medina, afirmó que los primeros 100 días de gestión no deben verse como una posibilidad, sino como una necesidad frente a la aguda crisis económica que atraviesa Bolivia. “No es una cuestión de poder o no, es una necesidad”, enfatizó Espinoza, señalando la urgencia de respuestas inmediatas ante la inestabilidad cambiaria y el proceso inflacionario que afecta directamente a las familias bolivianas. En entrevista con el programa radial La Hora Pico de eju.tv, Espinoza recordó que el periodo de 100 días ha sido históricamente un parámetro de evaluación para gobiernos en todo el mundo. “Si uno mira desde Kennedy hasta Trump, o incluso Bukele y Milei, todos han sido medidos por lo que lograron en sus primeros 100 días”, explicó. Sin embargo, advirtió que en el contexto boliviano actual la presión es aún mayor.

– Patzi solicita al TSE que proceda con la inscripción definitiva de candidatos de Alianza Popular

Pese a que Andrónico Rodríguez ya estaría negociando con otra sigla, el líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, solicitó formalmente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que proceda a la inscripción definitiva de la lista de candidatos que había presentado con la Alianza Popular. En la nota presentada este jueves 29 de mayo, Patzi explicó que el miércoles se realizó una Reunión de Emergencia donde se decidió seguir adelante con la Alianza Popular. “Consecuentemente reitera se proceda a la inscripción definitiva de los candidatos, habiendo presentado la documentación de los mismos en tiempo hábil y oportuno, conforme lo establecido en el calendario electoral”, dice la carta firmada por Patzi como presidente de la Alianza Popular, a la que tuvo acceso este medio. Patzi realizó este pedido a pesar de que salas constitucionales de Beni y La Paz fallaron en contra de su partido, en litigios por su personería jurídica.

– «Duele tener que cerrar un negocio», microempresarios venden equipos y despiden personal ante la crisis

“Duele prácticamente tener que cerrar un negocio que se ha construido de a poco”, señala Griselda Hinojosa Griselda Hinojosa se quiebra al hablar. Su taller de costura, levantado con esfuerzo durante 25 años, cerró definitivamente este mes debido a que no pueden hacer frente a la coyuntura que atraviesa el país, que no es ajena con la micro y pequeña empresa. “Duele, duele prácticamente tener que cerrar un negocio que se ha construido de a poco, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Uno siempre tiene la visión de salir adelante, de crear más modelito, pero ya no se puede”, dice esta emprendedora con voz entrecortada. Durante años, el taller de Griselda dio empleo a más de 15 personas y todas tuvieron que ser despedidas; el aumento excesivo del precio de los insumos fue el golpe final, hay materiales que aumentaron su precio en un 100% y la situación se volvió insostenible. La crisis económica ha obligado a decenas de microempresarios a liquidar sus negocios.

– “¡Queremos combustible!”: Bloqueos y extensas filas de vehículos marcaron este jueves a La Paz y El Alto

La jornada de este jueves cierra con extensas filas por combustible y la instalación de bloqueos de choferes en las ciudades de La Paz y El Alto. Los transportistas exigen soluciones inmediatas. Uno de los puntos álgidos fue registrado en la urbe alteña. Los transportistas instalaron un bloqueo y fogata en la intersección de la avenida Bolivia y Cochabamba. “Serán tres noches que estamos durmiendo en este surtidor. No solo en este sector, en todos los surtidores están repletos de filas de 6, 8, 10, 15, y 30 cuadras (de vehículos); ya es insostenible”, dijo Alfredo Beltrán. Además, el transportista exigió a las autoridades cumplir con los compromisos. “El Gobierno nos ha prometido que a partir del lunes (26 de mayo) se iba a normalizar (la distribución de combustible), sin embargo, hasta la fecha ha empeorado, la desesperación nos hace a tomar estas medidas”, agregó. Los transportistas dijeron que iban a permanecer bloqueando hasta la llegada de una cisterna.

– Ganaderos de Santa Cruz reclaman al Gobierno central por escasez de diésel

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) reclamó al Gobierno central por la crítica escasez de diésel que enfrentan los productores, principalmente en las provincias del departamento cruceño. El vicepresidente de la institución, Javier Landívar, advirtió que el desabastecimiento de combustible pone en riesgo la operatividad del sector ganadero en un momento clave de la producción. “Estamos totalmente damnificados con el tema del combustible, sobre todo el diésel. En las provincias ya no se puede conseguir y, si llega a un surtidor, es con suerte una vez por semana”, afirmó. El representante del sector mencionó que las filas en las estaciones de servicio son interminables, y que muchos productores se han visto forzados a llevar incluso tractores y la maquinaria pesada para esperar su turno y poder cargar diésel, ante la imposibilidad de abastecerse por otros medios. La preocupación es mayor porque el sector está en plena transición de la temporada de lluvia a la seca.

– Romero: A la gente no le alcanza el dinero y los comerciantes están en un círculo vicioso del agio y especulación

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, advirtió que Bolivia podría enfrentar una inflación de hasta 30% en los próximos meses, lo que está impulsando un fenómeno de especulación y agio generalizada en todo el país. Según Romero, comerciantes mayoristas, minoristas e incluso propietarios de pequeñas tiendas de barrio comenzaron a indexar los precios de sus productos al dólar, generando una distorsión peligrosa en la economía cotidiana de los bolivianos. “Pienso que la inflación podría llegar hasta un 25 o 30%. El FMI ha sido muy mesurado y no maneja información actualizada. A eso se suma la volatilidad del dólar y un contexto político tenso que presiona los precios constantemente”, afirmó Romero en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El experto explicó que esta situación ya tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos.

– Ministro de Trabajo dice que la situación no es tan crítica como se cree, no se registra cierre de empresas grandes

“No estamos viviendo una situación tan crítica como se cree. Tenemos circulante y eso es importante”. Esa fue la respuesta del ministro de Trabajo, Erland Rodríguez, consultado sobre el alza de precios que vive en la economía nacional. El ministro argumentó que, cuando llegan los feriados largos y fines de semana, “las familias están en los parques, en los restaurantes, en los mercados supermercados”. Asimismo, alegó que en el Ministerio de Trabajo no existen reportes acerca de empresas grandes que hayan cerrado. Señaló que los únicos reportes en ese sentido fueron de la empresa de bebidas gaseosas Pepsi en Cochabamba y del supermercado Ketal en La Paz; sin embargo, en el primer caso se dispuso la reincorporación de 80 trabajadores y alrededor de 400 funcionarios en el segundo. “Pero, a nivel nacional no tenemos un reporte de algún cierre de una empresa grande”, recalcó en sus declaraciones realizadas este jueves en Tarija.

– Dólar. Un solo tipo de cambio, no cinco, como hay ahora

Frente a la creciente inestabilidad cambiaria y la existencia de múltiples precios del dólar en el mercado paralelo, el economista José Gabriel Espinoza, líder del equipo económico de la Alianza Unidad que respalda la candidatura presidencial de Samuel Doria Medina, propuso la unificación del tipo de cambio como una de las tareas clave de los primeros 100 días de gestión. “No puede haber certidumbre cuando existen cinco tipos de cambio distintos en un mismo país. Esa distorsión no es viable para ninguna economía”, afirmó en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El país enfrenta una situación anómala donde el tipo de cambio varía dependiendo del canal utilizado: sistema financiero, mercado informal, plataformas de criptoactivos, casas de cambio en frontera y valores de referencia oficiales. Para Espinoza, esta multiplicidad refleja una profunda desconfianza en la política cambiaria del Estado.

– YPFB niega pago en exceso a Botrading por combustible y se abre a auditoría

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negó haber pagado a Botrading más de lo acordado por el combustible importado y aclaró que pagos adicionales están respaldados por adendas y mayores volúmenes solicitados, por lo que expresó disposición a someterse a cualquier auditoría. “YPFB no ha efectuado ningún pago en exceso. Como empresa estatal, reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad. En el marco del respeto a la verdad, nos encontramos a disposición de cualquier tipo de auditoría en el marco de lo que establece la Ley 1178 a fin de que podamos demostrar la veracidad, la eficacia, la eficiencia y la economicidad de todos nuestros actos como empresa estatal petrolera”, afirmó la gerente de Administración y Finanzas de YPFB, Marieta Paredes. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón denunció que YPFB pagó más de los montos establecidos en cinco contratos específicos en global.