YPFB niega pago en exceso a Botrading por combustible y se abre a auditoría

La Paz. – Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negó haber pagado a Botrading más de lo acordado por el combustible importado y aclaró que pagos adicionales están respaldados por adendas y mayores volúmenes solicitados, por lo que expresó disposición a someterse a cualquier auditoría.

“YPFB no ha efectuado ningún pago en exceso. Como empresa estatal, reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad. En el marco del respeto a la verdad, nos encontramos a disposición de cualquier tipo de auditoría en el marco de lo que establece la Ley 1178 a fin de que podamos demostrar la veracidad, la eficacia, la eficiencia y la economicidad de todos nuestros actos como empresa estatal petrolera”, afirmó la gerente de Administración y Finanzas de YPFB, Marieta Paredes.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón denunció que YPFB pagó más de los montos establecidos en cinco contratos específicos en global e insistió en que no hay coincidencia “en el monto del contrato y de todos los contratos con los montos de los pagos y los montos facturados”.

Paredes afirmó que el total de los contratos adjudicados a Botrading S.A. fue por más de $us 828 millones en dos partes: $us 661 millones corresponden al pago por los volúmenes adjudicados y los restantes $us 166 millones por los volúmenes adicionales que se hicieron a partir de adendas.

“661 millones corresponde, efectivamente, a los pagos por los volúmenes adjudicados inicialmente y el importe de 166 millones (de dólares) que afirman que fue un pago en exceso, es porque no se está considerando las modificaciones que hubo en los volúmenes, en las adendas respectivas de los contratos señalados por lo que el monto total pagado por YPFB es evidentemente el que es de conocimiento de 828.047.076 dólares”, explicó.

Argumentó, además, que los contratos con Botrading S.A. y con cualquier otra empresa proveedora de combustible y sus respectivas adendas se encuentran registradas en el Sistema de Contrataciones del Estado (SICOES), que es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y también en el Sistema de Registros de Contratos de la Contraloría General.

“Cada uno de los pagos que realiza YPFB es procesado a través del Sistema de Gestión Pública, SIGEP, este sistema es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual acredita la objetividad y transparencia en la gestión de pagos efectuados por YPFB”, aseguró.

Sobre la base del informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó denuncias de irregularidades en el suministro de combustible a YPFB, la Agencia de Noticias Fides (ANF) afirmó que “YPFB pagó a YPFB Internacional/Botrading, por demás y fuera de contrato, $us 166.632.137″.

En su reporte publicado el 28 de mayo, afirmó que la “subsidiaria Botrading S.A. se adjudicó 12 contratos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el suministro de combustible por $us 661,4 millones, pero la estatal petrolera pagó un total de $us 828 millones. Esto demuestra una diferencia de $us 166,6 millones, según el informe final de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el caso”.

«Según el registro oficial de YPFB sobre los contratos adjudicados a YPFB S.A./Botrading S.A. el monto total de estos contratos es de $us. 661.414.939 y según el registro oficial de pagos de YPFB, el total de los contratos adjudicados es de $us. 828.047.076; se hicieron 264 pagos en las gestiones 2023, 2024 y 2025 – el último pago registrado es del 07/04/2025 correspondiente al Contrato GLC/ULGD 040). La diferencia es de $us 166.632.137. En consecuencia, según estos datos oficiales, YPFB pagó a YPFB Internacional/Botrading, por demás y fuera de contrato, $us 166.632.137», reforzó el medio, citando parte del informe.

Paredes reafirmó la transparencia en el manejo de los recursos económicos y reiteró la predisposición a someter el proceso a una auditoría.