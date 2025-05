Evistas piden al Defensor del Pueblo acompañar la movilización ‘pacífica’ de los seguidores de Morales

La diputada Gladys Quispe asevera que no se trata de una medida de presión contra el TSE, tal cual señalan los vocales electorales.

Los diputados del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) Gladys Quispe y Quintín Villazón, solicitaron a la Defensoría del Pueblo acompañar la caravana ‘pacífica’ de Evo Morales y sus seguidores, que partirá este viernes desde la localidad de Parotani, en Cochabamba, con el objetivo de llegar a la sede de Gobierno para inscribir la candidatura presidencial del exmandatario ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el sábado 16 de mayo.

El líder de la Coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba ratificó la mañana de este martes la realización de la movilización para la inscripción de su candidatura y dijo que el nombre de la sigla por la que terciará en las elecciones nacionales será conocido recién este sábado cuando registre el binomio presidencial, así como las listas de candidatos a diputados y senadores de todo el país.

Morales ratificó la marcha desde Parotani. Foto: RKC

“Nos hemos apersonado para pedir a la Defensoría del Pueblo el acompañamiento los dos días de la marcha pacífica para realizar la inscripción de nuestros candidatos a presidente, el hermano Evo Morales Ayma, el binomio y los candidatos a diputados y senadores; con antelación el equipo jurídico ha hecho llegar una misiva para el acompañamiento del Defensor”, señaló la diputada Quispe, quien ratificó que el propio exmandatario inscribirá al binomio y a las otras postulaciones ante el TSE.

La legisladora insistió en el carácter pacífico de la columna que encabezará Morales y negó que tenga el fin de presionar al Órgano Electoral a aceptar la postulación del exjefe de Estado, porque, además se enmarca en los receptos constitucionales que garantizan a todas las personas a manifestarse sin importar el fin concreto; por ende, llamó a la militancia y simpatizantes de ese instrumento político a participar en la caravana del próximo viernes.

Los dirigentes del Trópico advirtieron al TSE si no habilita a Morales. Foto: RKC

Sin embargo, la pasada jornada, los dirigentes de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, a la cabeza de su dirigente Vicente Choque, advirtieron que no habrá elecciones el 17 de agosto si es que Morales Ayma no participa como candidato; es así que advirtieron a diferentes instituciones como El TSE, el Órgano Judicial y al propio gobierno de no intentar impedir el registro del ‘candidato del pueblo’. La amenaza fue rechazada por el vocal electoral Gustavo Ávila, quien afirmó que el ente electoral no trabajará bajo presiones.

Al respecto la asambleísta del ala evista puntualizó que no es posible que se lleven a cabo las justas electorales ‘sin el candidato ganador’ y que el pueblo está cansado del ‘manoseo’ a la democracia. “SI ellos se sienten presionados debe ser por algún grado de conciencia que tienen ellos, (los vocales), qué cosas estarán planeando ellos tras de esto, maquiavelando con el gobierno para nuevamente perjudicar en el tema político al hermano Evo Morales Ayma”, enfatizó.

Los diputados evistas a la salida de la Defensoría del Pueblo. Foto: captura pantalla

“Reitero, es una marcha pacífica, por eso estamos solicitando el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en estos dos días de marcha”, subrayó la parlamentaria, aseveración ratificada por uno de los abogados, quien refirió que, con la movilización, los adeptos de Evo Morales solamente ejercen un derecho civil y político de acompañar al líder cocalero en la inscripción de su postulación pedida por miles de personas en el país.