Evo Morales queda fuera de la carrera electoral y la candidatura de Andrónico está en suspenso

Evo Morales no pudo inscribirse y Andrónico Rodríguez debe esperar un fallo judicial. Foto: El Día

Boris Bueno Camacho / La Paz

TSE recibe listas del MTS, pero deja la inscripción de Andrónico en manos de una sala constitucional de Beni; Andrónico alerta que algunos vocales de salas constitucionales están “jugando con fuego” y advierte que las elecciones están en riesgo; y, evistas regresan por tercera vez al TSE exigiendo que se inscriba a Evo Morales con Pan Bol. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– TSE recibe listas del MTS, pero deja la inscripción de Andrónico en manos de una sala constitucional de Beni

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó en manos de una sala constitucional de Beni la inscripción de Andrónico Rodríguez como candidato presidencial de Alianza Popular, que impulsa el Movimiento Tercer Sistema (MTS). Así lo informó el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, en una conferencia de prensa. «La Sala Plena ha determinado cumplir con la medida cautelar», dijo. Luego explicó: «La recepción de listas y documentos ha sido procesada conforme al procedimiento establecido, pero el registro definitivo queda en suspenso hasta que la sala constitucional del Beni disponga lo que corresponda en audiencia prevista para el 21 de mayo». La sala de Trinidad ordenó paralizar la inscripción hasta que no se resuelva la situación legal y la denuncia sobre supuestos incumplimientos de la ley electoral.

– Andrónico alerta que algunos vocales de salas constitucionales están “jugando con fuego” y advierte que las elecciones están en riesgo

El candidato a la presidencia Andrónico Rodríguez advirtió que «algunos» vocales de salas constitucionales están «jugando con fuego», en alusión a los que ordenaron la no inscripción de candidatos del Movimiento Tercer Sistema (MTS), partido que forma parte de la alianza con la que postula en los comicios de agosto. Además, alertó que estas acciones están poniendo en grave riesgo la realización de las elecciones generales. «Alertamos a todas nuestras organizaciones sociales del país que algunos vocales de las salas constitucionales departamentales están jugando con fuego, porque sus acciones ilegales evidencian una clara subordinación a presiones políticas», escribió el senador en su cuenta de Facebook. Este lunes se supo que dos salas constitucionales, una de Beni y otra de La Paz, ordenaron al TSE no inscribir candidaturas del MTS, sigla que forma parte de la alianza con la que se postula Rodríguez.

– Arce sobre el registro de candidatos: «Esperamos que todo esté bajo la normalidad y que todos podamos inscribirnos»

El presidente Luis Arce se pronunció sobre el proceso de inscripción de candidatos de cara a las elecciones presidenciales del 17 de agosto en medio de cuestionamientos a los recursos legales que afectan este proceso. «Esperamos que todo esté bajo la normalidad y que todos podamos inscribirnos atendiendo la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE)», dijo antes de la medianoche de este lunes, cuando se cumplió el plazo. Sus declaraciones se registran en medio de denuncias sobre recientes recursos constitucionales que han afectado por ejemplo el registro de Andrónico Rodríguez como candidato de Alianza Popular, que impulsa el Movimiento Tercer Sistema (MTS) y enfrenta dos recursos. El defensor de Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que «garantizar el desarrollo del proceso electoral íntegro, competitivo y transparente es fundamental para dar certidumbre a la población boliviana».

– ¿De qué se trata el fallo de la Sala Constitucional del Beni? Conozca por qué puede dejar al MTS y a Andrónico fuera de las elecciones

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni emitió este lunes un fallo que puede cambiar el futuro electoral del Movimiento Tercer Sistema (MTS), debido a que admitió una acción de cumplimiento contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, de forma inmediata, ordenó suspender temporalmente la participación del partido político en el proceso electoral del 17 de agosto de este año. En el documento, la Sala Constitucional de Beni solicita que el TSE explique por qué permitió que el MTS, partido que ahora forma parte de la Alianza Popular, con Andrónico Rodríguez como candidato presidencial, siga en curso políticamente, cuando supuestamente, no cumplió con todos los requisitos internos para su legal funcionamiento. La demanda legal de Acción de Cumplimiento fue interpuesta por Peter Erlwein Beckhauser en contra de Oscar Hassenteufel Salazar en su condición de presidente en ejercicio del TSE.

– Evistas regresan por tercera vez al TSE exigiendo que se inscriba a Evo Morales con Pan Bol

Pasadas las 22:30 de este lunes, los afines a Evo Morales regresaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para exigir que se registre la candidatura de Evo Morales y sus candidatos a diputados y senadores con la sigla Pan Bol. Es la tercera vez en este lunes que la gente afín a Evo Morales llegó hasta el TSE. La primera oportunidad fue a primeras horas de la tarde. En aquella oportunidad Wilma Alanoca no pudo ingresar pues no tenía una acreditación de un partido para ingresar. La segunda oportunidad ocurrió pasadas las 20:00. En esta oportunidad Alanoca dio a conocer que la sigla con la que pretendían registrar a Evo Morales era Pan Bol; partido político que perdió su personería al no haber logrado el mínimo del 3% en las elecciones anteriores. El tercer arribo fue registrado cerca de las 23:00. Minutos después de que en el trópico de Cochabamba advirtieron que no habrá elecciones si Evo Morales no es inscrito y convocan a movilizaciones.

– Vocal Vargas del TSE alerta al país y comunidad internacional que acciones legales buscan afectar la realización de los comicios generales

«Alerto al país y a la comunidad internacional qué se está poniendo en riesgo el sistema democrático mediante la aplicación de acciones legales que pretenden afectar el normal desarrollo de las Elecciones, pretendiendo subordinar las competencias y decisiones del @TSEBolivia», escribió al atardecer de este lunes 19 el vocal Francisco Vargas en su cuenta de X. «Exhorto a todos los operadores de justicia, como se comprometieron públicamente, a respetar el principio de preclusión y las resoluciones que emite el TSE Bolivia como máxima instancia del Órgano Electoral Plurinacional en materia electoral», añadió en referencia a un acuerdo que firmaron los vocales del Tribunal Supremo Electoral con magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), tras dos reuniones, el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, recalcó: “El Tribunal Constitucional Plurinacional garantiza plenamente las Elecciones de 2025”.

– Sorpresa en Morena: Jorge Richter, exvocero de Luis Arce, es el ‘vice’ de Eva Copa

Una sorpresa de última hora lanzó Morena en el filo del registro de candidatos para las elecciones generales. El exvocero del Gobierno de Luis Arce, Jorge Richter, fue registrado como postulante a la Vicepresidencia en el partido que postula a la Presidencia a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa. Así lo ha confirmado el representante de ese frente en una entrevista con la red Unitel y Cadena A. El presidente de Morena, Ernesto Machicao, explicó que la dupla estaba en un «análisis» y se evaluaba la postulación del gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, puesto que no estaba confirmada. «La compañera Eva Copa que va a candidatear a la Presidencia y tenemos al compañero Jorge Richter que va a la Vicepresidencia», anunció. «No es Damián Condori, es Jorge Richter, creemos que este es el binomio de la unidad y del consenso», añadió tras destacar que la dupla promoverá la «conciliación» en el país.

– Jhonny se presenta como candidato a la presidencia y Felipe Quispe como vicepresidente por UCS

A pocos minutos de que concluya el plazo de registro de candidatos rumbo a las elecciones generales 2025, el alcalde cruceño Jhonny Fernández llegó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañado de su compañero de fórmula, Felipe Quispe, quien se inscribió como candidato a la vicepresidencia, mientras que Fernández se registró como postulante a la presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS). La sigla había mantenido en suspenso los nombres de sus candidatos hasta último momento. Apenas minutos antes del cierre del plazo, Fernández se presentó en el TSE junto a Quispe, a quien describió como “representante de la familia gremial, proveniente de El Alto”. En declaraciones ante los medios, afirmó: “Felipe Quispe, vicepresidente, y Jhonny Fernández, candidato a presidente. La unidad de Bolivia, la concertación para los bolivianos”.

– Advierten que el próximo gobierno tendrá que retornar a la democracia pactada

El abogado constitucionalista William Bascopé advirtió que el próximo gobierno que emerja de las elecciones generales enfrentará serias dificultades tanto en el plano económico como en el político, lo que lo obligará a retomar el modelo de democracia pactada, característico de los gobiernos anteriores al ciclo del MAS. En ese contexto, afirmó que el pacto político no debe ser satanizado, ya que será una condición necesaria para gobernar en un escenario de fragmentación parlamentaria y crisis fiscal. “Lo que debe quedar claro es que el próximo gobierno va a tener dos dificultades para comenzar: primero, que va a ser un parlamento bastante diverso, no creo que se consigan dos tercios ni mayoría simple. Todos van a tener un pedazo en diputados y senadores, y el gobierno que entre va a tener que pactar”, expresó Bascopé en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Patricia Gutiérrez, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– Bolivia importará gas natural desde el 2028 si no se descubren al menos tres grandes yacimientos, previene Jubileo

“Si no se descubren al menos tres yacimientos de gran magnitud (de gas natural), el país se verá forzado a importar una parte del gas natural que demanda el mercado interno para el año 2028”, previene la Fundación Jubileo que fundamenta su alerta señalando que la producción de ese hidrocarburo, a marzo de este año registra una caída de -53% respecto al promedio registrado el año 2015. “Ante un consumo energético basado altamente en fuentes fósiles, un país enfrenta solo dos alternativas en el corto y mediano plazo: producir o importar los energéticos que consume la población”, concluye. Jubileo realizó una proyección de mediano plazo referida a lo que sucederá con un eventual cambio de gobierno producto de los comicios del 17 de agosto de este año, y explica que este déficit de gas natural y el nivel de consumo, obligará a tomar decisiones respecto a vender el combustible importado a precio real o también subsidiar este energético.

– La planta de biodiésel de El Alto iniciará su producción en las «próximas semanas»

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) proyecta dar inicio a la producción en la planta de biodiésel II de la ciudad de El Alto “en las próximas semanas”. “La segunda Planta de Biodiésel en El Alto, vamos a iniciar la producción en las próximas semanas”, expresó el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen, citado por el diario estatal. La construcción de la Planta de Biodiésel II Héroes de Senkata, en el Distrito 8 del municipio de El Alto, departamento de La Paz, comenzó en agosto de 2023, con una capacidad de producción de 1.500 BPD (barriles por día). El Gobierno impulsó la construcción de la planta con una inversión de alrededor de 460 millones de bolivianos, en el marco de la industrialización con sustitución de importaciones y la transición energética, que busca reducir el uso de combustibles fósiles y reemplazarlos por energías más amigables con el medioambiente.