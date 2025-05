Fricciones en el arcismo: acusan imposición de candidaturas, hablan de “maletinazos” y piden a Eduardo del Castillo renunciar

El diputado arcista Rolando Cuéllar fue enfático al exigir la renuncia de Del Castillo. “Señor Eduardo del Castillo, no perjudiques al MAS-IPSP. Tenés el rechazo del 100% de las bases. No sos militante del partido más grande de Bolivia (…). Sos un oportunista que nadie eligió».

Las tensiones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) se agudizan con cuestionamientos hacia la conformación de candidaturas para las próximas elecciones del 17 de agosto de este año. Entre los cuestionados está el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cuya postulación fue rechazada públicamente por diputados y dirigentes del ala arcista. Uno de ellos incluso le pidió renunciar a la candidatura.

El diputado arcista Rolando Cuéllar fue enfático al exigir la renuncia de Del Castillo. “Señor Eduardo del Castillo, no perjudiques al MAS-IPSP. Tenés el rechazo del 100% de las bases. No sos militante del partido más grande de Bolivia (como muestra en la publicación). Sos un oportunista que nadie eligió. Estás a tiempo de irte a tu casa porque el MAS no te quiere de candidato”, escribió en sus redes sociales.

Cuéllar también cuestionó la ideología del ministro, acusándolo de representar intereses contrarios a los principios del partido: “Vos no tenés ideología socialista. Sos de ideología del capitalismo y la derecha”.

A estas críticas se sumó el diputado Jerjes Mercado, expresidente de la Cámara de Diputados, quien denunció que no se respetó la democracia interna ni la decisión de las bases. “Hubo tres candidatos postulados orgánicamente para la dupla presidencial y ninguno fue tomado en cuenta. Una vez más se ha impuesto el dedazo”, señaló.

Mercado advirtió que en el caso de que el MAS pierda en las próximas elecciones, se deberá identificar a los responsables de las decisiones inconsultas. “Convoco a nuestras bases a mantenerse alertas. A pesar de todo, somos soldados, pero por encima de la imposición está la patria”, afirmó.

Entretanto, dos dirigentes cruceños del MAS también denunciaron que la designación de candidatos estuvo marcada por arreglos bajo la mesa. “Se ha visto el dedazo e incluso maletinazos, eso primó antes que lo orgánico. Lucio Quispe y Walter Cari negociaron los candidatos sin respetar a las bases”, denunció uno de ellos.

Por su parte, la exdirigente de Mujeres Interculturales, Angélica Ponce, también emitió críticas a la dirigencia del MAS-IPSP y denunció que continúa imperando el “dedazo” en la designación de candidaturas dentro del instrumento político. Esta vez apuntó de manera directa al presidente Luis Arce por imponer a Eduardo del Castillo como candidato a la presidencia para las elecciones generales del 17 de agosto de este año.