Jueza Lilian Moreno: «Yo no he presentado absolutamente nada, están actuando en mi nombre»

La jueza que benefició a Evo Morales negó haber presentado la acción de libertad.

La jueza Lilian Moreno, quien benefició a Evo Morales al dejar sin efecto la orden de aprehensión en su contra, desmintió este viernes haber presentado una acción de libertad en contra de autoridades del Gobierno y de la Justicia, y afirmó que hay gente que trata de arremeter en su contra, pese a que se encuentra con permiso por su «grave estado de salud».

«Yo no he presentado absolutamente nada, están actuando en mi nombre. No conozco a la persona que ha presentado (la acción de libertad), al accionante, no lo conozco. Esto es grave, muy grave porque yo no he presentado nada. Yo estoy delicada de salud, no estoy en condiciones para estar activando este tipo de acciones», declaró a El Deber la jueza observada por autorizar la medida que benefició a Morales.

El equipo jurídico de la agrupación política Evo Pueblo afirmó este viernes que el fallo de la jueza Moreno es «inapelable y de cumplimiento obligatorio». El miércoles 30 de abril, la jueza de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz emitió una resolución en favor del exjefe del MAS con la que se anuló el mandato de apremio.

Respecto a su supuesta salida del país rumbo a Perú, Moreno señaló: «No fugué, qué manera de especular».

A las 15:30 de este viernes la jueza Moreno presentó, de manera oficial, un memorial ante el juez de sentencia Carlos Alberto Moreira.

En su parte fundamental hace conocer: «Habiendo tomado conocimiento que se ha presentado una acción de libertad por parte del ciudadano Jhon Figueredo Fernández, respecto a derechos y garantías referentes a mi persona, tengo a bien hacer conocer que mi persona ni siquiera conoce a dicho ciudadano y menos ha autorizado a la presentación de ningún recurso constitucional, para lo cual solicito tenga a bien considerar dichos extremos».