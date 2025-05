La marcha ‘pacífica’ de los evistas provoca al menos dos personas heridas: un policía y un periodista

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Los disturbios iniciaron porque la columna intentó ingresar por la fuerza a la plaza Abaroa. Foto: DTV

Marcha evista deja un periodista y un efectivo heridos; la Policía retoma el control de la Plaza Abaroa; el personal del TSE es desalojado ante el intento de cerco de los seguidores de Evo, que permanecen en la Plaza Abaroa; y, Ponciano Santos participa en la marcha evista pese a orden de aprehensión en su contra. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Marcha evista deja un periodista y un efectivo heridos; la Policía retoma el control de la Plaza Abaroa

La marcha evista se saldó con un periodista y un efectivo policial heridos, quienes fueron evacuados para recibir cuidados médicos. La Policía retomó el control de la Plaza Abaroa, en tanto que los seguidores de Evo Morales se reagrupan en inmediaciones del segundo anillo de seguridad del TSE. «La Policía va a garantizar el orden, los efectivos están siendo trasladados a la Clínica Policial, un miembro de la prensa ha sido lesionado con una piedra, en este momento vamos a hacer que investigadores se constituyan hasta donde están estos heridos», informó el comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Gunther Agudo. El jefe policial explicó que ofrecieron a los movilizados que cinco de sus representantes ingresen a las instalaciones del TSE para cumplir con la inscripción del Morales. Sin embargo, hasta las 15:30 los evistas no habían respondido al ofrecimiento de la Policía.

El personal del TSE es desalojado ante el intento de cerco de los seguidores de Evo, que permanecen en la Plaza Abaroa

Tras momentos de tensión vividos en las inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ubicado al frente de la Plaza Abaroa, en la ciudad de La Paz, la Sala Plena del Órgano Electoral ordenó el desalojo de su personal por motivos de seguridad, ante el temor de que manifestantes afines a Evo Morales bloqueen los accesos a las instalaciones, donde permanecen en los alrededores e incluso advirtieron que harán vigilia hasta incribir al exmandatario, con el fin de que participe en las elecciones generales del 17 de agosto de este año. El vocal Tahuichi Tahuichi confirmó que se tomó la decisión de enviar a los funcionarios a sus domicilios para preservar su integridad física. “En este momento estamos procediendo a desalojar a nuestros funcionarios públicos para resguardar su seguridad”, declaró, luego que minutos antes grupos de simpatizantes del exmandatario intentaron se enfrentaron con la Policía.

Ponciano Santos participa en la marcha evista pese a orden de aprehensión en su contra

Pese a tener una orden de aprehensión en su contra, el dirigente evista Ponciano Santos participa en la marcha que viene a La Paz para inscribir la candidatura del expresidente Evo Morales en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Que vengan esas autoridades del Gobierno como Luis Arce, David Choquehuanca, el viceministro (de Régimen Interior Jhonny) Aguilera, personalmente que nos detengan, que nos maten, no tenemos miedo, el pedido es la inscripción del comandante Evo”, dijo Santos. El dirigente es investigado por dos delitos. Uno es por terrorismo, alzamiento armado y daños a bienes del Estado a raíz de los bloqueos evistas entre octubre y noviembre del año pasado; el otro, por violencia política y psicológica contra las mujeres, instigación al odio, racismo y discriminación contra la alcaldesa de El Alto, Eva Copa. “Nosotros siempre vamos a encabezar las marchas, los bloqueos porque nosotros no tenemos miedo, venimos del pueblo, como representantes del pueblo vamos a estar junto con nuestro pueblo”, aseguró.

Evistas instalan vigilia frente a Umopar en Chapare y advierten con cerrar carreteras si no inscriben a Evo

Mientras en la ciudad de La Paz avanza la marcha en apoyo a Evo Morales para que sea inscrito como candidato en las elecciones generales, en el Trópico de Cochabamba se instalaron vigilias que advierten el cierre de carreteras. Una de las vigilias se instaló frente a la base de Umopar en el municipio de Chimoré, este sector asegura que permanecerá hasta tener una respuesta positiva de autoridades, y piden la liberación de los detenidos. “Nos encontramos en vigilia como Federación Chimoré, estamos alerta a cualquier atropello del gobierno, nuestro apoyo contundente a nuestros compañeros que están en la marcha, y se debe liberar a nuestros compañeros detenidos injustamente”, dijo Nora Pozo, una de las representantes del sector. Otra de las vigilias fue instalada en el sector de Cesarzama, a la altura de Puente Roto, advirtieron con bloquear la carretera internacional si no permiten la inscripción de Evo Morales como candidato.

TSE afirma que Sala Plena está en «sesión permanente» para tratar la sentencia de inhabilitación

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra en «sesión permanente» para tratar la sentencia constitucional 007/2025 por la que se inhabilita a Evo Morales, notificación que fue entregada este viernes de manera oficial. «Simplemente es que la Sala Plena tome conocimiento y seguramente va a hacer alguna evaluación o análisis, consideración que oportunamente se va a dar a conocer, la Sala Plena está en sesión permanente, puede sesionar cualquier día, cuando dispongan las autoridades», indicó el secretario del TSE, Luis Arriaga. Unos minutos antes de las 11 de la mañana se presentaron en la sede del TSE en La Paz dos funcionarios del TCP para entregar la notificación oficial que establece que «bajo ninguna circunstancia se puede ejercer más de dos veces el cargo electo de Presidente y Vicepresidente, sea ellos de forma continua o discontinua». «Esto va pasar en su conducto normal, a conocimiento de la Sala Plena», sostuvo Arriaga.

Evo puede inscribirse siempre que tenga partido político y es el TSE el que definirá si está habilitado, dice Hassenteufel

Evo Morales podrá inscribirse siempre que tenga un partido político, pero será el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el que, en su momento, definirá si está habilitado o no para participar de las elecciones previstas para el 17 de agosto, señaló Oscar Hassenteufel, presidente interino del Órgano Electoral. Sobre la marcha que realizan sectores evistas que buscan llegar al TSE para registrar la candidatura de Morales, Hassenteufel recalcó que “todo el mundo tiene derecho a expresarse” y que, mientras se lo haga de forma pacífica, no hay ningún problema. “Si tiene que llegar no hay problema, que llegue pacíficamente, no hay ninguna medida a tomar en contra de una marcha pacífica”, dijo este viernes ante los medios de comunicación. En caso que los delegados arriben al TSE, indicó que hay gente que está preparada para recibirlos y atenderlos y así realizar el registro, pero “hasta hora, nosotros no sabemos si Evo Morales tiene un partido político”, insistió.

Evo Morales llama a un reencuentro con los ‘militantes leales’ del Proceso de Cambio y arremete contra Luis Arce

En un nuevo capítulo de la disputa con el actual gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), el expresidente Evo Morales hizo un llamado público a un ‘reencuentro nacional’ con los ‘militantes leales’ del Proceso de Cambio, para construir un frente único que permita derrotar a los partidos conservadores en las elecciones de agosto próximo; empero, dejó entrever que tanto Luis Arce como sus colaboradores y aliados están excluidos de la convocatoria. Morales emitió el mensaje en su cuenta de la red social X en el cual señaló que, si bien hubo errores y aciertos en el pasado, es imperiosa la necesidad de una reunificación para contener las aspiraciones de los partidos tradicionales que pretenden sustituir al Movimiento al Socialismo (MAS) en la administración del Estado, después de prácticamente veinte años de ejercicio del poder; con tres mandatos de Morales, uno de ellos inconcluso, y el de Arce que concluye en noviembre de este año.

En Cochabamba, activista se crucifica para pedir a los opositores que se unan

El activista Leonel Condori, de la Concertación Nacional Cívico Patriótico del Bicentenario, se crucificó este viernes en Cochabamba, en demanda de que los opositores se unan para encarar las elecciones del 17 de agosto. “Mi persona ha tomado una decisión firme de crucificarse, porque la patria necesita unidos. A todos los candidatos de oposición quiero decirles, hoy es el momento de demostrar que de verdad amamos a la patria, porque si hoy no nos unimos estamos fregados”, manifestó a radio Kancha Parlaspa. Advirtió con radicalizar medidas, sacándose sangre, para demandar la unidad opositora. “Estamos llevando al caos total: falta gasolina, falta diésel, falta medicamentos, hoy por hoy la canasta familiar se ha inflado, por tanto, les pido a todos los candidatos de oposición a unirse”, recalcó. Anuncio que para este sábado se está convocando a los opositores a reunirse para tratar de entablar un solo frente.

Morena no participará de las elecciones generales «por falta de condiciones objetivas»

El Movimiento de Renovación Nacional (Morena) no participará en las elecciones generales del 17 de agosto por «falta de condiciones objetivas». «Se ha hecho una evaluación interna, un debate exhaustivo y creemos que no existen las condiciones objetivas como para presentarnos a estas elecciones, esto debido a que hay una persecución a los partidos que en este momento se están presentando a las elecciones», dijo a Fides el vicepresidente del partido Morena, Freddy Bobaryn. Morena, el partido de la alcaldesa alteña Eva Copa, obtuvo hace poco su personería jurídica para ser reconocido como partido hábil para participar en los procesos electorales. Sin embargo, el vicepresidente del partido apuntó que no vale la pena participar de las elecciones en una etapa de «fin de ciclo» y que se concentrarán en los comicios subnacionales. «El cambio va a venir de las regiones, ahí tenemos que conectarnos con el tejido social», indicó Bobaryn.

Tras varios días de alza, el dólar paralelo cotiza cerca de los 18 bolivianos

Luego de varios días de fluctuaciones en la cotización del dólar paralelo, su precio, por el momento, se estacionó cerca de los 18 bolivianos.

Entre el lunes 12 y el jueves 15 de mayo, la divisa estadunidense pasó de 16 a 19 bolivianos, generando preocupación en los agentes económicos que se desempeñan en el comercio internacional. Para Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), esta variación de los precios del dólar paralelo no hace otra cosa que generar incertidumbre en los procesos de importación de insumos y producción. “Con seguridad que el encarecimiento del dólar va a provocar que los costos de producción se incrementen, las empresas ya no pueden seguir absorbiendo el aumento de precio de los diferentes insumos y bienes de capital”, indicó Rodríguez. Para Carlos Arana, del Centro de Estudios Populi, el valor oscilante de la divisa extranjera necesariamente va impactar en el costo de vida de los bolivianos. Se necesita medidas estructurales que tendrán un costo político y social”, precisó.

