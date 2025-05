La presión en el MAS para una candidatura única se incrementa; crece la figura de Andrónico como el factor de unidad

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales, Andrónico Rodríguez y Luis Arce lideran las tres facciones del dividido MAS. Foto: La Razón.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Aumentan las presiones dentro del MAS para lograr una candidatura única; Andrónico es proclamado en El Alto y pide elegir al candidato de manera orgánica; y, desde una avioneta, lanzan panfletos de Andrónico en proclamación de Evo. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Aumentan las presiones dentro del MAS para lograr una candidatura única

Las presiones dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) para lograr una candidatura única aumentan, mientras fueron suspendidas las proclamaciones del expresidente Evo Morales, prevista para esta mañana en la Apacheta de El Alto, y del presidente Luis Arce, anunciada para este domingo en la misma ciudad. La única proclamación fue la del titular del Senado, Andrónico Rodríguez, quien participó en un acto en la urbe vecina. Hay una expectativa creciente, a pocos días del plazo para la inscripción de candidaturas, que vence el 19 de mayo. La suspensión del acto de Morales en la Apacheta se atribuye a motivos de seguridad, según indicaron dirigentes afines al exmandatario. La facción de Arce también enfrenta presiones para que decline su candidatura y se sume a una fórmula unitaria. Fuentes del oficialismo señalan que Morales podría respaldar a Rodríguez, aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva.

– Andrónico es proclamado en El Alto y pide elegir al candidato de manera orgánica

Cientos de personas se dieron cita en la avenida Panorámica, de la ciudad de El Alto, para expresar su apoyo al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, rumbo a las elecciones presidenciales. Durante el acto, el legislador pidió una elección de candidatos “orgánica”. “La elección de candidatos debe ser orgánico. Debe nacer y salir de las entrañas del pueblo más humilde, de ustedes compañeros. No podemos pelearnos entre nosotros, como en algunos casos.Ya no queremos discursos de división de algunos dirigentes”, señaló el también dirigente del Chapare, en una breve intervención. Previo al encuentro, las distintas agrupaciones destacaron nombres para completar el binomio, como el de Mario Cronenbold. “Ya no es momento de estar peleando por pequeños asuntos. El verdadero enemigo es la crisis y la corrupción que se ha sumido en las diferentes instituciones”, destacó Rodríguez.

– Evo insiste en su habilitación y pide a sus bases que no lo abandonen

En el acto de su proclamación como candidato presidencial en Chimoré, Cochabamba, el expresidente Evo Morales insistió en su habilitación para participar de las elecciones generales del 17 de agosto y pidió a sus bases que no lo abandonen, para terminar “juntos” este proyecto iniciado. “Quiero acabar esta obra empezada con ustedes”, dijo Morales, en el estadio Hugo Chávez, de Chimoré. Como en otras oportunidades, el líder cocalero denunció que el gobierno no quiere que él sea candidato y dijo que los partidos con los que se acordó participar de las elecciones generales fueron eliminados “ilegalmente”. Las declaraciones van en relación a la cancelación de la personería jurídica del Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol). Asimismo, Morales indicó que hay otros partidos que le pueden prestar sigla, pero denunció que el Gobierno está dispuesto a “eliminarlos”.

– Desde una avioneta, lanzan panfletos de Andrónico en proclamación de Evo

Este sábado, durante un acto de proclamación en apoyo a Evo Morales, una avioneta lanzó panfletos en respaldo a Andrónico Rodríguez, generando rechazo entre los afines al líder de los cocaleros del trópico. “Nos mandan avionetas a ofendernos a soltarnos unas papeletitas, solo fascistas, solo los que han traicionado al pueblo boliviano usan avionetas para mandarnos papeletitas”, señaló molesto Leonardo Loza, durante su discurso. La molestia del senador Loza era evidente, llegó a comparar la situación con “la propia dictadura”. “Si han encontrado esas papeletitas, encuentren y llévenlo al baño porque los traidores no nos sirven ni al trópico, ni al pueblo”, aseguró el senador. Este mismo sábado se realizó la proclamación de Andrónico Rodríguez en El Alto. También estaba prevista una actividad similar con Evo Morales en esa ciudad; sin embargo, fue suspendida por los afines al líder cocalero.

– Elecciones: Jaime Dunn y Edgar Uriona oficializan su alianza política

Desde la ciudad de Cochabamba, Jaime Dunn y Edgar Uriona oficializaron su alianza política con el mensaje de apostar por la unidad como base para construir una “Nueva Bolivia”. El acto de lanzamiento fue celebrado por militantes y simpatizantes. Edgar Uriona agradeció a los presentes por su respaldo y compartió su historia personal como empresario que comenzó desde abajo. Dirigiéndose a los jóvenes, los animó a confiar en el país. “Solo necesitas principios y honestidad y con esfuerzo vas a salir adelante, con disciplina harás empresas y para eso hay que trabajar aquí (en Bolivia) y eso vamos a hacer con Jaime Dunn. A su turno, Jaime Dunn agradeció a NGP y a Uriona por la confianza depositada en el proyecto. Enfatizó el espíritu renovador de su candidatura. “Estamos aquí porque somos nuevos en política, con nuevas ideas porque queremos una nueva Bolivia”, manifestó el candidato presidencial.

– TSE advierte con inhabilitar a candidatos que utilicen bienes del Estado

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé la inhabilitación a los candidatos que utilicen bienes del Estado en la campaña para las elecciones generales del 17 de agosto. «Si el gobernador y alcalde se postulan o cualquier funcionario público incumple la norma, el órgano electoral va hacer cumplir la norma», advirtió el vocal Gustavo Ávila. La sanción también incluye al presidente Luis Arce, que pretende ir a la reelección. Ávila indicó que al margen de la inhabilitación, los candidatos infractores pueden recibir una sanción pecuniaria (pago de dinero) o sentencia de cárcel a ser determinada por los jueces electorales en materia penal. «Como órgano electoral solo podemos inhabilitar a los candidatos que estén en carrera electoral», afirmó. A su criterio, si uno es funcionario público y se postula en las elecciones generales, debe tomar su recaudo al respecto porque el TSE aplicará la inhabilitación si incumple con la normativa.

– Gobierno mantiene veto a la exportación de carne por precios elevados en el mercado interno

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, ratificó este jueves la decisión del Gobierno de mantener el veto a la exportación de carne de res. La medida se basa en que los precios continúan elevados en el mercado interno y, según la autoridad, primero debe garantizarse el abastecimiento nacional antes de pensar en vender al exterior. “Si la carne continúa elevada, no podemos nosotros aperturar la exportación hacia otros países cuando primero debemos velar la carne para nuestro pueblo y a precio justo”, sostuvo Flores. Además, cuestionó que el precio del ganado en pie no haya bajado, pese a la mejora en el abastecimiento de combustible y la recuperación de pasturas. El ministro reconoció que persisten diferencias entre ganaderos y comercializadores, y advirtió que algunos sectores estarían intentando equiparar el precio de la carne a los estándares internacionales, lo cual afectaría al consumidor boliviano.

– Avasalladores consolidan 17.800 h de predios productivos cruceños

Otra vez el tema de los avasallamientos es un tema de preocupación en el sector agropecuario de Santa Cruz. La incursión de diferentes grupos en los predios productivos del Norte Integrado, pero principalmente en la provincia de Guarayos, fue nuevamente denunciado por la Asociación de Productores de Oleaginosa y Trigo (Anapo), que considera que la interrupción de la cosecha de granos compromete el abastecimiento interno y las exportaciones, pues la siembra de maíz y sorgo, es clave para el sector avícola y porcicultor. Jaime Hernández, gerente general de Anapo, sostuvo que por el accionar de los avasalladores en los predios productivos en Santa Cruz ya se consolidaron en el predio Santa Agro de unas 16.000 hectáreas (h), Las Londras, unas 1.800 h y San Fernando (no se tiene datos de su extensión), por lo que se calcula que unas 17.800 h de predios productivos pasaron a mano de los avasalladores.

– Autorizan a 73 empresas para importar diésel y gasolina, 13 podrán comercializar

El Gobierno boliviano autorizó a 73 empresas privadas la importación de combustibles líquidos, de las cuales 60 podrán hacerlo únicamente para consumo propio y 13 están habilitadas para la comercialización en el mercado interno, informó el Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE). Según el reporte oficial, 58 empresas importarán diésel y dos gasolinas exclusivamente para consumo interno. En paralelo, 13 empresas recibieron permisos para importar diésel con fines de comercialización. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad reguladora del sector, otorgó las autorizaciones en el marco de una serie de decretos supremos aprobados por el Gobierno nacional, con el objetivo de garantizar el abastecimiento y apoyar al aparato productivo del país. “Estas normativas simplificaron los requisitos administrativos y ampliaron el alcance de las importaciones”, indicó el MHE en el comunicado.

– Recomiendan al Estado crear un mecanismo de protección por incremento de vulneraciones a periodistas y defensores

Durante 2024, el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS documentó un total de 247 vulneraciones a la libertad de prensa y al derecho a defender derechos en Bolivia: 150 casos contra periodistas y medios de comunicación y 97 contra personas y organizaciones defensoras, cifras que, según el informe, evidencian el alto nivel de riesgo que enfrentan estos actores en el ejercicio de sus labores, razón por la que, la entidad, urge crear un mecanismo que prevenga, proteja y garantice la investigación y sanción contra quienes vulneran su labor de defensa. El sábado 10 de mayo se recuerda el día del periodista y la ocasión permite recordar los datos y las recomendaciones de este informe. UNITAS insta al Estado a establecer un mecanismo de protección específico para periodistas, que, brinde una protección integral que garantice su seguridad física y psicológica, especialmente en contextos de violencia.