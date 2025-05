Las alianzas y los partidos habilitados para las elecciones mueven sus fichas; hay cambios de último momento

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Aún en duda el vice de Andrónico, aparece el nombre de Enrique Bruno; la UNIDAD de Samuel presentó una lista de “hombres y mujeres jóvenes, representativos, diversos y capaces” para el Parlamento; y, «evistas» se aferran a dos siglas anuladas y dicen que el TSE debe inscribir a Evo Morales “a malas o a buenas”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Aún en duda el vice de Andrónico, aparece el nombre de Enrique Bruno

Enrique Bruno, empresario y figura política cruceña, informó que tiene un acuerdo con Andrónico Rodríguez para ser su compañero de fórmula en las próximas elecciones, con el objetivo de “unir al sector popular y al sector productivo”. Bruno dijo en exclusiva a Brújula Digital que durante meses trabajó en un equipo multidisciplinario que respaldó a Andrónico en el diseño de un programa de gobierno centrado en la unidad nacional, la reconciliación y la reactivación económica. Este domingo se supo que Rodríguez será candidato del MTS, que lidera Félix Patzy, según informó este último. Durante ocho años, Bruno fue el secretario de Seguridad Ciudadana y director del Centro Operaciones Emergencias Departamental de la Gobernación cruceña. Fue candidato a alcalde por Santa Cruz en 2021 y cumplió un importante rol en el control de los incendios de 2019. “Hay compromiso y apoyo de muchos sectores, incluido el productivo cruceño” declaró.

– La UNIDAD de Samuel presentó una lista de “hombres y mujeres jóvenes, representativos, diversos y capaces” para el Parlamento

Este domingo la alianza UNIDAD presentó sus listas de candidatos presidenciales y parlamentarios ante el Tribunal Supremo Electoral. Las candidaturas principales corresponden, como se sabe, a Samuel Doria Medina y José Luis Lupo, designados en esas posiciones por su capacidad para diseñar y ejecutar un plan para vencer a la crisis económica. Junto a ellos competirá un grupo de candidatos que Samuel describió como “equipo contra la crisis” formado por “hombres y mujeres jóvenes, representativos, diversos y capaces”. La UNIDAD también entregó al Tribunal Electoral su programa de gobierno, que reúne las Soluciones que Doria Medina difundió en todos los departamentos. Juan Del Granado retorna a las lides electorales desde el año 2014, ahora como candidato uninominal, lo propio Soledad Chapetón ex alcaldesa de El Alto ahora pugnará por la primera senaduría por La Paz. En las listas también se incluyeron a legisladores de Comunidad Ciudadana.

– ¿Deisy Choque es candidata por Morena? Esto respondió la diputada del MAS

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Deisy Choque, descartó este domingo ser candidata a senadora por el partido Movimiento de Renovación Nacional (Morena), liderado por Eva Copa. La declaración de la legisladora se produce ante la difusión de publicaciones que la señalan como postulante para el partido de la alcaldesa de El Alto. “Están haciendo mala campaña, intentando de que el presidente no me ponga en ningún lugar, es una manera de desprestigiarme”, dijo. Mediante una votación del Movimiento Al Socialismo (MAS), la anterior semana, Choque fue elegida como candidata a la Vicepresidencia. La parlamentaria cruceña obtuvo mayor respaldo en ese encuentro; sin embargo, de manera sorpresiva, el partido azul eligió a Eduardo Del Castillo, como candidato a la Presidencia y Milán Berna, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Ante esta designación que la dejó relegada, señala que hubo “dedazo”.

– Pacto de Unidad defiende binomio del MAS y afirma que el “dedazo” murió con Evo

Las organizaciones sociales que integran el Pacto de Unidad destacaron este domingo la elección de Eduardo Del Castillo y Milán Berna como candidatos del MAS-IPSP a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, para las elecciones del 17 de agosto, gracias a una decisión orgánica y política, y afirmaron que el dedazo murió con Evo Morales, el “eterno dictador”. Así lo afirmó el vocero del Pacto de Unidad, Vidal Gómez, quien relató cómo fue conformado el binomio junto con las más de 100 organizaciones sociales y la dirección nacional del MAS-IPSP, luego de que el 13 de mayo el presidente Luis Arce determinara declinar su candidatura a la reelección pese a las más de 50 proclamaciones a escala nacional. “El presidente dijo ‘yo he dado la palabra al pueblo boliviano, no somos como los exgobernantes’. Por lo tanto, hemos tenido que aceptar la declinación del hermano Presidente con todo el dolor”, dijo.

– Sebastián Careaga abandona su postulación con Rodrigo Paz para unirse a la Unidad liderada por Doria Medina

En una carta dirigida a la opinión pública, Sebastián Careaga, joven empresario potosino y hasta hace poco precandidato a la Vicepresidencia junto a Rodrigo Paz, anunció su decisión de apoyar la candidatura de Samuel Doria Medina en el marco de la Alianza Unidad. Careaga justificó su decisión por la necesidad urgente de cerrar el ciclo de crisis económica, política y social que ha dejado el Movimiento al Socialismo (MAS), y por la oportunidad de construir «un tiempo mejor para Bolivia». «He escuchado con atención el sentir de muchos jóvenes y personas de distintos rincones del país. Su mensaje ha sido claro y contundente: quieren la unidad de los bolivianos en un solo proyecto político», expresó Careaga en su misiva. El potosino, de 31 años, destacó el potencial de la Alianza Unidad y del liderazgo de Samuel Doria Medina para representar ese proyecto que, según sus palabras, «puede sacarnos de la crisis y construir un mejor país».

– Lara cumple su sueño de ser vicepresidenciable y se une a Rodrigo Paz y al PDC

El capitán Edman Lara cumplió finalmente su objetivo electoral de ser parte de un binomio y participar como candidato a la vicepresidencia al lograr una alianza con el candidato a la presidencia Rodrigo Paz Pereira. Lara se empeñó durante las últimas dos semanas en lograr un acuerdo político con alguna organización partidaria, pero puso como condición terminante que cuando menos debiera ser candidato a la vicepresidencia, no aceptaría ninguna otra candidatura. Varias organizaciones políticas con las cuales Lara tuvo alguna negociación, confirmaron a eju.tv tal extremo que llegó al grado de empecinamiento, señalaron los negociadores de esas fuerzas políticas que estaban dispuestos a ofrecerle a Lara sitios de privilegio en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, Lara y su entorno optaron por aislarse e incluso no responder las llamadas telefónicas o de medios de comunicación que buscaban conocer las negociaciones alrededor de su persona.

– «Evistas» se aferran a dos siglas anuladas y dicen que el TSE debe inscribir a Evo Morales “a malas o a buenas”

Los sectores «evistas» se aferran a las siglas anuladas Pan-Bol y Frente Para la Victoria (FPV) para registrar la candidatura de Evo Morales, pese a que hay resoluciones constitucionales que van en contra de la posibilidad de sea nuevamente postulante. El exmandatario aseguró que este lunes inscribirá su candidatura y sus seguidores anunciaron “movilizaciones escalonadas” hasta lograr su registro. «Conminamos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) proceder a la inscripción inmediata de nuestro candidato a la presidencia Evo Morales Ayma y todos los candidatos a senadores, diputados, supraestatales», señala una de las determinaciones de la reunión. Otra de las resoluciones refiere a Pan-Bol y el FPV, cuyas personerías jurídicas fueron recientemente revertidas por el TSE. Con ambas siglas, según se desprende de las declaraciones de Morales, el “evismo” negoció para presentar candidaturas.

– Morales reconoce que no marchó a La Paz, dice que lo hizo para “evitar muertes»

El expresidente Evo Morales admitió no haber participado en la marcha evista que partió el jueves de Parotani, Cochabamba, y llegó el viernes a la sede de Gobierno para inscribir su candidatura. Aseguró que evitó ser aprehendido para prevenir muertes. “En evitar mi detención, evité muertos, quiero que sepan. Saben, compañeros, yo estaba dispuesto a entrar con todos, aunque nos detengan”, afirmó Morales durante su programa dominical en Radio Kawsachun Coca. El exmandatario se encuentra atrincherado y resguardado por sus militantes en Lauca Ñ, trópico cochabambino, desde octubre de 2024, luego de conocerse que hay una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata con agravante. “Yo dije, aunque me detengan, solamente que no me maten, porque el plan es matarnos”, aseguró Morales. Pese a la realización de la marcha, ningún delegado del evismo realizó la inscripción de Morales.

– Doria Medina: “Voy a levantar la subvención al diésel y voy a mantenerla para la gasolina del transporte público”

El candidato por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, anunció que levantará la subvención al diésel y mantendrá la subvención a la gasolina que usa el transporte público. “Quiero ser absolutamente franco, porque no me voy a comprometer a cosas que no se pueden hacer, seguir importando diésel para venderlo a un precio subvencionado que beneficie solo a los contrabandistas yo no lo voy a hacer”, señaló. ”He dicho con absoluta claridad que voy a levantar la subvención al diésel y voy a mantener la subvención a la gasolina que se utiliza para el transporte público Argumentó el país no puede mantener este plan porque gran parte de del diésel “se sale a los países vecinos de contrabando”. Explicó que uno de los primeros pasos es que los organismos internacionales sepan que hay un plan para afrontar la crisis y reducir el déficit con un fondo de estabilización. Afirmó que el dólar y la inflación son las principales preocupaciones.

– Médico alerta que los precios de fármacos se han duplicado, el sector está en emergencia

El expresidente del Colegio Médico, Luis Larrea, alertó este domingo que los precios de los medicamentos para pacientes con enfermedades críticas se han duplicado. Anunció que el sector médico está en emergencia y que definirán sus medidas en una reunión que han convocado para este martes. “No hay medicamentos en las farmacias ni en sistema público para pacientes con enfermedades crónicas. El precio para los tratamientos se ha duplicado, mientras el Gobierno aplica el ‘no me importismo’”, expresó el médico en declaraciones a radio Panamericana. Reclamó que hay medicamentos que los pacientes ya no encuentran en las farmacias y menos aún en la seguridad pública. “Hablamos de pacientes jóvenes con autismo o epilepsias, que no encuentran medicamentos y si encuentran, están a precios inaccesibles, un tratamiento que debería costar 500 bolivianos al mes, hoy se ha duplicado”, declaró.