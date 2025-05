Los escenarios probables que tiene Evo Morales si el TSE ratifica su inhabilitación definitiva

El exmandatario anuncia su inscripción ante el ente electoral, pero en el transcurso de los siguientes días su aspiración podría verse truncada ante el riesgo inminente de que la Sala Plena rechace su postulación presidencial.

El TCP cerró las puertas a la tercera reeleción de Morales. Foto composición: Opinión

La determinación tomada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el pasado miércoles 14 de mayo, ha confirmado la inhabilitación de Evo Morales para postularse nuevamente a la presidencia del Estado ya que ratifica las sentencias anteriores que establecen un límite de dos mandatos y un máximo de diez años en el poder, sin importar la continuidad de los períodos, es decir, si la reelección es inmediata o con uno o más períodos constitucionales intermedios.

El artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que el mandato presidencial tiene una duración de cinco años y que puede ser renovado por una sola vez. Esta disposición fue interpretada por el TCP en su Sentencia Constitucional 007/2025, la cual reafirma que la reelección indefinida es inconstitucional y que el límite de dos mandatos, consecutivos o no, es aplicable a todos los cargos de elección, incluidos presidente y vicepresidente.

De esta manera, se pondría fin a la pretensión del exmandatario de postular a una tercera reelección, ya que desde el año 2006 completó dos mandatos y en el tercero, en 2019, se vio obligado a renunciar por una movilización popular que denunció un monumental fraude en las elecciones de octubre de ese año; si bien, esta posibilidad fue corroborada por el grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes observaron varias irregularidades en esos comicios, según Morales y sus afines no se comprobó absolutamente nada, lo que demuestra -afirman- que hubo un supuesto golpe de Estado.

Evo Morales aún tiene el respaldo de varios sectores sociales. Foto: RKC

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una opinión consultiva sobre el derecho de Morales a postularse ad infinitum, posición que fue defendida a ultranza por el Movimiento al Socialismo (MAS), ha establecido que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que su implementación es una amenaza a los principios democráticos que rigen en la región y el orbe.

El TSE fue notificado de manera oficial el pasado viernes con la Sentencia Constitucional 007/2025, emitida por el Tribunal Constitucional, que echa por tierra definitivamente la intención del dirigente cocalero de ser nuevamente candidato a la presidencia del Estado; sin embargo, la Sala Plena debe analizar los alcances jurídicos de la sentencia, para dar un dictamen al respecto. Los vocales electorales recordaron que, al estar en sesión permanente, la resolución será tomada a la brevedad posible.

Mario Cronenbold, Mariana Prado, Andrónico Rodríguez y Félix Patzi, otrora seguidores de Morales. Foto: RKC

Escenarios posibles para Evo Morales

Evo Morales y sus aliados rechazan la determinación del TCP, el exmandatario afirma que la sentencia constitucional es una provocación al movimiento popular que encabeza; afirma que los magistrados, cuya mayoría carece de un mandato legal por haber culminado sus funciones el 31 de diciembre de 2023, usurpan atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que, además, “no se respeta la Constitución, la norma, a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, apuntó. En consecuencia, ante la gran posibilidad de no poder participar en las justas de agosto venidero, el cocalero tiene al menos cuatro opciones evidentes:

Impugnación internacional: Morales podría intentar llevar su caso ante instancias internacionales, tal cual anunció su equipo jurídico, en sentido que la inhabilitación vulnera sus derechos políticos; sin embargo, la posición de la Corte IDH respecto a la reelección indefinida limita las posibilidades de éxito en este camino, porque los organismos internacionales tomarán su decisión como parte de la jurisprudencia existente.

Los sectores afines a Morales anuncian medidas de presión si no es habilitado. Foto: RKC

Movilización social y presión política: El expresidente ha encabezado varias marchas y bloqueos para exigir su inclusión como candidato en las elecciones de agosto de 2025, a pesar de estar inhabilitado por el fallo del TCP. La última de ellas se efectuó el pasado viernes en La Paz. Además, la pasada jornada, los sectores evistas determinaron inician movilizaciones desde este martes buscan presionar a las autoridades electorales y generar un clima favorable a su postulación.

Apoyo a un candidato afín: Aunque distante, ante la imposibilidad legal de postularse, el exjefe nacional del partido azul podría respaldar a Andrónico Rodríguez, pese a su negativa inicial, para que su movimiento no quede excluido de cargos en el Ejecutivo, ya que en el Legislativo ya no podría tener representación parlamentaria. Sin embargo, no es una alternativa bien vista ni por el exmandatario, ni por sus allegados.

El viernes pasado hubo enfrentamientos entre evistas y uniformados en La Paz. Foto: RKC

Retiro de la vida política activa: La cuarta opción, tal vez la más alejada, es que el líder de los cocaleros del Chapare se retire de la política activa y se dedique a la formación de nuevos liderazgos en su instrumento político; los cierto es que, aunque tomara esa determinación, la menos probable, su influencia en el MAS y en la política boliviana en general podría mantenerse a través de otros medios y actores que respondan a su corriente ideológica.

Si se confirma la inhabilitación definitiva de Evo Morales para las elecciones presidenciales de este año, marcará un punto de inflexión en la política nacional. Los escenarios futuros dependerán de la decisión que tome el exmandatario sobre las opciones mencionadas y de cómo sea la reconfiguración de las fuerzas políticas dentro de los bloques popular y conservador a partir de noviembre próximo. La situación no deja de ser preocupante para el futuro de la democracia y de la estabilidad del país en los próximos años.