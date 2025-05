Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, un estadounidense es ungido como Sumo Pontífice

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El papa León XIV. Foto: BBC

Boris Bueno Camacho / La Paz

León XIV se convierte en el pontífice 267 de la historia¸ Arce, Tuto, Manfred y Mesa felicitan a León XIV: «Que su liderazgo inspire a seguir el camino de paz»; y, la CEB destaca elección del Papa León XIV como un signo de esperanza para América y el mundo. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

León XIV se convierte en el pontífice 267 de la historia

El estadounidense Robert Prevost fue presentado este jueves al mundo como papa León XIV y ya ocupa la Silla de Pedro, como el pontífice 267 de la historia. Después de la salida del humo blanco en la chimenea de la Capilla Sixtina del Vaticano —manifestación que indica que los cardenales reunidos en cónclave eligieron al nuevo Papa—, el cardenal Dominique Mamberti, protodiácono de la Iglesia católica, se asomó al balcón de la Basílica de San Pedro para anunciar el nombre del sucesor de Francisco. «¡Habemus Papam!», expresó Mamberti, para anunciar que el nuevo Sumo Pontífice es Robert Francis Prevost, quien resultó electo en la tercera votación del cónclave, proceso que se inició el miércoles 7 de mayo. De esta manera, el sacerdote se convierte en el segundo papa del continente americano. Prevost es un religioso de 69 años, prelado nacido en Chicago, Estados Unidos, y tiene opiniones cercanas a Francisco.

Quién es Robert Prevost: cardenal de Estados Unidos y ascendencia española, y misionero agustino en Perú

Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, hijo de madre de ascendencia española, ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín (OSA) en 1977 e hizo sus votos solemnes en 1981. El cardenal estadounidense Robert Francis Prevost Martínez ha sido elegido como papa en el Cónclave para suceder a Francisco. A sus 69 años atesora una amplia trayectoria que le ha llevado en los últimos años a estar cerca del Pontífice fallecido que le nombró en 2023 prefecto del Dicasterio para los Obispos, el órgano que se encarga de la selección y nombramiento de los obispos. Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, , ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín (OSA) en 1977 e hizo sus votos solemnes en 1981. Cuenta con una amplia formación académica que incluye una licenciatura en Ciencias Matemáticas, una maestría en y una licenciatura y doctorado magna cum laude en Derecho Canónico.

Arce, Tuto, Manfred y Mesa felicitan a León XIV: «Que su liderazgo inspire a seguir el camino de paz»

El presidente Luis Arce felicitó este jueves al papa León XIV, a quien le dijo «que su liderazgo inspire a seguir el camino de paz». Así como el mandatario, los precandidatos Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, además del expresidente Carlos Mesa usaron sus redes sociales para celebrar la designación del nuevo Sumo Pontífice. «Expresamos nuestras felicitaciones al Estado de la Ciudad del Vaticano por esta elección que simboliza un renovado compromiso con los valores de amor, compasión y unidad. Que su liderazgo inspire a todos a seguir el camino de paz y esperanza», dice parte del mensaje. El precandidato Reyes Villa pidió que «desde el corazón de la Iglesia Católica, que se eleven oraciones por nuestra patria», al tiempo de felicitar el nombramiento del sucesor de Francisco. Quiroga, por su parte, destacó que León XIV «conoce muy bien» a los bolivianos por su trabajo religioso en Perú.

La CEB destaca elección del Papa León XIV como un signo de esperanza para América y el mundo

El monseñor Giovanni Arana, miembro de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), expresó este jueves su alegría por la reciente elección del Papa León XIV, el estadounidense nacionalizado peruano Robert Prevost, a quien calificó como un líder espiritual con profunda cercanía a América Latina y con un claro compromiso con los valores de justicia, paz y unidad entre los pueblos. “Creo que la elección del Papa nuevo que tenemos, León XIV, es una alegría para toda la Iglesia, claro que de singular modo para América, diríamos, porque viene a ser el segundo Papa americano de origen, también de conocimiento y pastoral, ya que estuvo 20 años sirviendo en la Iglesia del Perú”, afirmó Arana. El prelado resaltó la estrecha relación del nuevo Pontífice con Sudamérica, no solo por su origen, sino por su larga labor pastoral en el Perú, país vecino con fuertes lazos espirituales y culturales con Bolivia.

Torrico afirma que Andrónico recurrirá a un “taxi partido” ante la falta de respaldo del MAS

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó este jueves que el ahora presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, no será candidato del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) en las próximas elecciones del 17 de agosto, debido a que las bases del instrumento político ya definieron su apoyo al presidente Luis Arce, por lo tanto, no le quedará más que recurrir a un “taxi partido”. “El no va a ir con el MAS, porque trató a Lucho y a todo el Gobierno como traidores, y dijo que jamás iba a ser nuestro candidato. Tampoco le hemos pedido que lo sea. A estas alturas, el MAS ha decidido que Lucho sea su candidato”, señaló Torrico, consultado sobre la postulación de Andrónico. Si bien reconoció que Rodríguez puede postular por el MAS debido a su militancia, el viceministro descartó que cuente con respaldo real dentro de las bases, particularmente en el trópico de Cochabamba.

El MNR rompe con Chi: “Solo habla para meter la pata”

El jefe departamental del MNR en Santa Cruz, Gerardo Rosado, manifestó que los militantes están muy molestos con las declaraciones de Chi Hyun Chung, por eso decidieron que ya no sea el precandidato del partido, rumbo a las elecciones nacionales del 17 de agosto. Indicó que el ahora pastor no tiene discurso político ni programa y que “solo abre la boca para meter la pata». “El doctor Chi no va, porque es un mete pata, es un calcetín, porque cuando abre la boca sólo sirve para meter la pata nomás. No tiene discurso político, no tiene programa ni enfoque”, respondió ante la pregunta de por qué dicen que “mete la pata”. Rosado dijo que se remite a las palabras del candidato de Súmate, Manfred Reyes Villa y sus portavoces, quienes afirmaron que no se puede dialogar con él, porque no tiene criterio, no tiene programa y ni sabe formar equipo. Confirmó que la reunión nacional del MNR se realizará el 11 de mayo en Cochabamba

Eva Copa le aconseja a Andrónico “elegir bien” a sus coordinadores: “están diciéndole cosas que le decían a Evo”

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, le aconsejó a Andrónico Rodríguez, quien anunció que postulará a la presidencia, “elegir bien” a sus coordinadores y no creer en todo lo que le dicen a su “alrededor”, dado que buscan “endiosarlo”. “Le doy un consejo: No crea todo lo que están diciéndole a su alrededor. Hay que elegir bien a sus coordinadores”, expresó Copa, quien aparte de burgomaestre de la ciudad alteña es líder de la organización política Morena. La alcaldesa sostuvo que no desmerece el rol que juega Rodríguez respecto a la juventud y en torno a ser “factor de unidad” en el bloque de izquierda que se busca erigir. “Eso se puede caer en un momento si es que no toma una decisión adecuada y con seriedad”, expresó. «Me parece que quieren generar en Andrónico un nuevo caudillo, endiosarlo y hacer de que él sea el único y no es así. La vida es muy corta para pensar que nosotros podemos ser eternos», agregó.

Morales podría recibir una pena de hasta 3 años por difusión de encuestas, advierte Tahuichi

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe indicó este jueves a Brújula Digital que el expresidente Evo Morales podría recibir una pena entre uno y tres años de cárcel por difundir el domingo pasado dos encuestas en su programa de Radio Kawsachun Coca (RKC). Añadió que Morales puede recibir “desde multas pecuniarias, hasta puede constituirse un delito electoral, en el marco del artículo 238, inciso K, de la Ley 026 de Régimen Electoral. Es decir, tiene una privación de uno a tres años, la transgresión a encuestas”. Según el artículo 238, “la persona que induzca el voto mediante la elaboración, promoción, contratación, autorización o difusión de propaganda electoral o estudios de opinión en materia electoral, en contravención a las disposiciones y prohibiciones establecidas en la presente Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años”.

Gobiernos del MAS cuadruplicaron la deuda externa de $us 3.248 millones en 2006 a $us 13.345 millones en 2024

El Movimiento Al Socialismo (MAS) durante sus gobiernos adoptó un modelo de endeudamiento progresivo del país. En caso de que pierda en las siguientes elecciones, dejará una nación cuatro veces más endeudada de cuando recibió la administración en 2006. Según el reciente estudio de la Fundación Jubileo, la deuda externa creció más del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) que tiene el país. Si se suma la deuda interna, más la deuda con empresas estatales, llega cerca al 80% del PIB. Cuando el MAS asumió su primer gobierno, en 2006, la deuda externa era de $us 3.248 millones, pero cada año fue subiendo progresivamente hasta llegar a $us 13.345 millones en 2024. En 2007 existe una excepción porque organismos internacionales decidieron perdonar una parte de la deuda. En el periodo del gobierno transitorio de Jeanine Añez, la deuda subió en $us 904 millones, con relación al 2019.

ANA denuncia que Emapa suspendió la venta de maíz a los pequeños avicultores

La Asociación Nacional de Avicultores (ANA) denuncia la interrupción abrupta de la provisión de maíz de parte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) a los pequeños productores avícolas. Manifiestan que la estatal interrumpió desde el 23 de abril pasado la provisión sin previo aviso la venta de grano, esto ocasiona un impacto negativo en los costos de producción, en referencia a la producción de pollos y el abastecimiento de carne de pollo al mercado interno. “De acuerdo con declaraciones de ejecutivos de EMAPA, esta decisión fue tomada por la oficina central en La Paz y se mantendrá vigente hasta que los avicultores vendan a EMAPA un 7% de su producción a un precio que será determinado según los costos de producción presentados por cada productor”, señala un comunicado. Omar Castro, presidente de ANA, lamentó que haya inconsistencias e incongruencias en la información proporcionada.

