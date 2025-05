¿Qué pasará con Evo? Vocal Tahuichi afirma que Pan-Bol no inscribió ni inscribirá candidatos

El evismo y el propio Evo Morales celebraron la decisión de una sala constitucional de La Paz que determinó que el TSE elabore otro informe y deje sin efecto la resolución con la cual anuló la personería jurídica del citado partido.

Después de la Sala Plena de este martes, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi indicó que el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) no inscribió ni inscribirá candidatos para las elecciones presidenciales.

«Rige el principio de preclusión, tal cual manda nuestra Ley 026 de Régimen Electoral», señaló.

Pan-Bol pretende inscribir a Evo Morales como candidato a la Presidencia pese a que un fallo constitucional limita las postulaciones a sólo dos para el mismo cargo. Morales gobernó el país durante casi tres gestiones.

«Una vez que nos llegue vamos a cumplir con la resolución, de eso que no quede duda», dijo Tahuichi tras aclarar que rige el principio de preclusión con el que se establece que no se pueden revisar las fases ya superadas del proceso electoral.

El último día de la inscripción de candidatos, el abogado de Morales, Wilfredo Chávez, y la candidata a la Vicepresidencia, Wilma Alanoca, indicaron que habían logrado inscribir las listas de manera digital. Días después, el TSE rechazó esa versión, sin embargo, los evistas seguían insistiendo con esa hipótesis.

La noche de este martes, Tahuichi remarcó: «Hay que ser muy claros y muy serios, la única manera de inscribir candidaturas es a través del delegado de un partido político que tenga personería jurídica vigente».

«En este momento, hay que señalar claramente que esa idea que se tiene de que se ha inscrito de manera virtual o por correo no existe, es decir, queremos dejar muy en claro que Pan-Bol no ha registrado, no ha inscrito a ningún candidato en esta elección presidencial», sostuvo.

Como el plazo de los registros ya feneció el 19 de mayo y rige el principio de preclusión, Pan-Bol no podrá inscribir candidatos.

Los evistas que marchan en La Paz anunciaron que radicalizarán sus medidas de presión y advirtieron que «no habrá elecciones si Evo no es candidato».