Sectores sociales de varias regiones anuncian su adhesión a la movilización evista

Según la dirigencia de ‘EVO Pueblo’ las movilizaciones serán escalonadas desde este lunes. Además de pedir soluciones a la crisis, piden la renuncia de Arce Catacora y de los magistrados autoprorrogados del TCP, entre otros.

eju.tv / Videos: RKC

Para este lunes está programado el inicio de las movilizaciones de los adeptos de Evo Morales, para exigir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el registro del exmandatario como candidato presidencial por el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), pese a que sobre el líder cocalero pesa una prohibición expresa para que pueda presentarse a una nueva reelección y esa tienda política ya no está habilitada ante el ente rector de los comicios, porque le fue anulada la personalidad jurídica.

Empero, no es la única petición que tienen los sectores sociales que siguen a Morales, algunos dirigentes anunciaron que otro de los pedidos es la renuncia del presidente Luis Arce Catacora, porque no pudo dar soluciones a la crisis económica hasta la fecha. Esa petición encendió las alarmas en el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que anunció el incremento de la presencia policial en la sede de Gobierno, donde confluirá la movilización nacional, y la posible activación de demandas penales contra esos detractores.

Desde varias regiones del país, los representantes de movimientos sociales anuncian su adhesión a las protestas de los evistas; pero, no solamente en la ciudad de La Paz, sino en otras regiones, para que la medida sea masificada, aunque aún se desconoce cuáles serán las características exactas de esa convocatoria hecha por el Pacto de Unidad afín al cocalero; lo que sí está claro es que se avecinan días complicados para el país si es que se suman las regiones tal cual fue el anuncio.

Dirigentes de la provincia Mizque, en el departamento de Cochabamba determinaron sumarse a las movilizaciones en La Paz; afirman que el objetivo es pedir soluciones a la crisis económica y el desabastecimiento de combustible; así como la defensa de la democracia; asimismo, vecinos de la Mancomunidad Primero de Mayo de la Zona Sud del Cercado exigen a los dirigentes organizar a las bases para la movilización anunciada por la dirigenciu caso contrario se autoconvocarán, dan plazo de 48 horas.

Por su parte, autoconvocados del departamento de Oruro, anuncian su participación en la gran movilización en La Paz. «Si este gobierno no tiene capacidad de manejar Bolivia, que dé un paso al costado, que no nos haga pelear entre bolivianos, que no nos gasifiquen», piden los representantes de los sectores periurbanos, rurales y centros mineros, quienes reclaman por el incremento de los precios de la canasta familiar y la escasez de combustibles.

En tanto desde La Paz, sectores organizados tienen los mismos reclamos, afirman que Arce Catacora sumió al país en la peor crisis económica de los últimos 40 años. “Hay escasez de combustibles (Diesel, Gasolina, GLP), escasez de dólares, escasez de alimentos, escasez e incremento en precios de medicamentos, incremento en precios de productos de la canasta familiar, incremento de precios del transporte público… cada vez faltan más cosas, y suben más los precios de todo”, cuestionan.

Asimismo, las diferentes organizaciones sociales critican a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a quienes acusan de ser ‘serviles’ a la actual gestión; asimismo, a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a quienes acusan de manipular la Constitución Política del Estado (CPE) con la finalidad -dicen- de no llevar a cabo las elecciones generales del 17 de agosto venidero. En Yapacaní, las movilizaciones arrancaron la pasada jornada con ‘cacerolazo de ollas vacías’ en el campo petrolero ‘Víbora’ del municipio cruceño.

En Chuquisaca, la dirigenta de la federación de mujeres campesinas ‘Bartolina Sisa’, Maria Luz Moscoso convocó a las organizaciones sociales a movilizarse contra el gobierno, “que arruinó al pueblo boliviano con la crisis económica, la escasez de combustible y la falta del dólar”; igualmente, autoconvocados y exdirigentes del municipio de Zudañez, además de anunciar su concurso en las protestas, pidieron la habilitación de Morales Ayma para las elecciones generale, así como “la renuncia del presidente Luis Arce Catacora y de los autoprorrogados del TCP”.

Por su parte, la concejala y candidata a la vicepresidencia por ‘EVO Pueblo’ y Pan-Bol, Wilma Alanoca, pidió al Gobierno y la policía, garantías para la movilización pacífica ‘por la democracia y la economía’, que se llevará a cabo esta jornada, además exigió que se respete el pedido de la mayoría, que es la postulación de Evo Morales, en los comicios de agosto próximo. Reitera que el líder político está legalmente habilitado.

En tanto, residentes bolivianos en Argentina emitieron un manifiesto en que respaldan el inicio de las movilizaciones escalonadas a partir de este lunes, piden quitar los privilegios a los hijos de Arce Catacora, rechazan las acciones de los magistrados autoprorrogados, de acuerdo con el artículo 122 de la CPE y condenan la ‘eliminación ilegal’ de la personería jurídica de Pan-Bol y del Frente Para la Victoria (FPV); ratifican que están plenamente habilitados por la ley 1315 y la resolución de convocatoria a los partidos políticos por el TSE en 2024.