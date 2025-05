Semana clave: Partidos definen sus candidaturas en medio de pugnas y tensiones

Este miércoles 14 de mayo se inicia una etapa decisiva en el camino hacia las elecciones presidenciales del 17 de agosto. En esa jornada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) abrirá el registro oficial para que las organizaciones políticas inscriban a sus binomios y listas de candidatos. El ambiente se tensa en todos los frentes políticos.

“Primero, esta es la semana decisiva para configurar las listas. Lo más importante es que todo se oficializa hasta el 19 de mayo, la fecha tope. Habrá partidos que presenten sus listas antes del 19, y otros que lo hagan el mismo 19. Esa es la realidad”, indicó Paul Coca, analista político, a Urgente.bo.

ALIANZA UNIDAD

En el bloque de la Alianza Unidad, liderado por Samuel Doria Medina, surgió una polémica tras la circulación de una supuesta “lista negra” con nombres de figuras que habrían sido vetadas para las candidaturas. Según DTV, el documento habría sido enviado por el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro, y entregado al propio Doria Medina como advertencia.

Entre los nombres incluidos estarían Luisa Nayar, Vicente Cuéllar, Rafael Hurtado, Paola Aguirre, Andrea Barrientos, Pamela Flores, Yamila Román, Samanta Nogales, Carlos Campo y Luciana Campero.

La versión fue desmentida categóricamente por Creemos, el partido de Camacho, que negó haber elaborado dicha lista y rechazó cualquier intento de veto: “Es absolutamente falso que Creemos haya generado vetos o haya observado posibles candidaturas de líderes cruceños”, señala un comunicado.

La senadora Andrea Barrientos dijo a Urgente.bo que desconoce la existencia de una lista negra. “No tiene sentido. (Creemos) no puede vetar candidaturas en regiones como Cochabamba, que es de donde soy. Eso sería una locura”, afirmó.

Por su parte, la diputada Samanta Nogales declaró: “Desconozco totalmente esa supuesta lista negra. Sin embargo, tengo entendido que se habría solicitado que no se me tome en cuenta en esa supuesta lista. Afirmo que esa lista no existe”.

Doria Medina, en tanto, anunciará esta semana a su acompañante de fórmula y se espera que inscriba oficialmente su binomio en La Paz.

MAS

El Movimiento Al Socialismo (MAS) también atraviesa turbulencias internas. Este sábado, la Dirección Nacional del partido azul suspendió el ampliado previsto para este domingo 11 de mayo en la Ceja de El Alto, donde se tenía previsto proclamar al binomio presidencial.

“La Dirección Nacional del MAS-IPSP, en coordinación con el Pacto de Unidad, comunica a la militancia en general que el Ampliado Nacional previsto para el domingo 11 de mayo queda suspendido”, indica el comunicado.

El MAS aún no define si el presidente Luis Arce será nuevamente candidato. Algunos sectores, como las organizaciones campesinas de Chuquisaca, ya le han retirado su respaldo y desconocen a la actual dirección nacional del partido.

EVISTAS VS ANDRONIQUISTAS

Mientras tanto, la pugna entre evistas y androniquistas subió de tono el fin de semana. Durante la proclamación de Evo Morales en Chimoré, una avioneta sobrevoló el estadio Hugo Chávez y lanzó panfletos en respaldo a Andrónico Rodríguez, generando el rechazo del senador Leonardo Loza.

“Al estilo del neoliberalismo, nos mandan avionetas a soltarnos papelitos. Eso solo lo hacen los fascistas y dictadores. Si encuentran esas papeletas, llévenlas al baño, porque los traidores no nos sirven”, expresó visiblemente molesto.

El domingo, en San Julián (Santa Cruz), evistas impidieron un acto de proclamación del androniquismo. “Andrónico era un hermano, hoy es un traidor”, gritaron los movilizados con pancartas en rechazo al presidente del Senado.

Morales aún no ha confirmado la sigla con la que participará, pero prevé inscribirse este viernes 16 de mayo acompañado de una marcha que, según sus seguidores, reunirá a 100.000 personas. Rodríguez, por su parte, fue proclamado en El Alto, pero tampoco ha revelado la sigla con la que se presentará; todo apunta a que sería el MTS de Félix Patzi.

Con la apertura del registro oficial de candidaturas, se anticipa una semana intensa con pugnas para armar la lista de candidatos de los partidos. “Esto responde a que los jefes de partido hacen alianzas con todos y ahora deben cumplir. Si ciertos sectores no logran entrar en las listas, pasarán de aliados a enemigos durante la campaña”, advirtió Coca.