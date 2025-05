TCP ratifica que Morales no puede participar en los comicios; políticos esperan que se revierta un fallo judicial a su favor

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El Decano del TCP, René Espada. Foto: Abi

TCP desmiente rumores de habilitación de Morales y le recuerda que no puede postular para un tercer mandato; dos trámites en el TSJ y TCP pueden cambiar el curso del fallo que beneficia a Morales; y, debido a la crisis en el país, la Iglesia Católica llama a buscar ‘soluciones estructurales, no solo parches’. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– TCP desmiente rumores de habilitación de Morales y le recuerda que no puede postular para un tercer mandato

El decano del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), René Espada, desmintió este miércoles aseveraciones de asambleístas de oposición que apuntan a una habilitación de Evo Morales por parte del Órgano Judicial. Además, ratificó que el expresidente no puede aspirar a un tercer mandato. “Lamentamos que, en pleno desarrollo del proceso electoral, distintos actores políticos busquen poner al centro de su disputa política y electoral al TCP, a través de especulaciones que no tienen fundamento alguno”, declaró Espada. “Como Tribunal Constitucional no entraremos en el campo de la disputa política ni de las especulaciones infundadas”, dijo. Recordó que el TCP en 2024, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1010/2023-S4, del Auto Constitucional Plurinacional 0083/2024 – ECA, interpretó y tomó decisiones claras respecto al límite de los mandatos presidenciales.

– Dos trámites en el TSJ y TCP pueden cambiar el curso del fallo que beneficia a Morales

Dos trámites pueden cambiar el curso del auto constitucional que beneficia al expresidente Evo Morales. La primera acción, de oficio, está a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que debe revisar el dictamen para ratificarlo o denegarlo. La segunda, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), debe comparar este fallo con otro similar, pero a favor de la víctima, para luego asumir una decisión. Este miércoles, el abogado de Morales, Jorge Pérez, informó que la Justicia cruceña emitió un auto constitucional que anuló obrados en contra del exmandatario y la orden de aprehensión en su contra, mientras que ordenó el traslado del proceso a un juzgado de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba. La decisión fue asumida por la jueza del juzgado 14 Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de la ciudad de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar.

– ¿Puede ser revertida la sentencia de la juez, que anuló el proceso contra Evo Morales?

La diputada Luciana Campero afirmó que la decisión de la juez Lilian Moreno, quien dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Evo Morales, puede y debe ser revertida, ya que no se trata de un proceso menor, sino de una denuncia por trata y tráfico de personas. Campero pidió al Consejo de la Magistratura realizar una investigación rigurosa. «¿La medida puede ser revertida? Pienso que sí, según lo que determine también el Consejo de la Magistratura después de la investigación. A ver, hay jueces que venden en muchos casos sus sentencias y resoluciones, y eso se demuestra después de una investigación. Entonces, ya dependerá del Consejo de la Magistratura. Además, se han incumplido ciertos requisitos y formalidades que establece el Código Procesal Penal», explicó Campero en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– Del Castillo tilda de ‘payasada’ la resolución que favorece a Morales y anuncia que se buscará revertirlo

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, tildó de “payasada” la determinación judicial que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Evo Morales y anunció que se buscará el mecanismo para que se revierta esa decisión. “Cualquier infracción, cualquier contravención o cualquier delito, amerita una sanción y en este caso existe una sanción”, dijo. Recordó las declaraciones que dieron el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, de abrir una investigación en contra de la juez de Sentencia Penal Anticorrupción 14 de Santa Cruz, Lilian Moreno, mientras que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, lanzó duras críticas al fallo. “Nosotros tenemos un objetivo a la cabeza de nuestro presidente (Luis Arce) de cuidar a las niñas y niños que han sido víctimas de violación dentro del territorio nacional, por tanto, nosotros vamos a buscar que se revierta esto”, anunció.

– Diputado Cuéllar acusa a jueza de “pagar favores laborales” con fallo que beneficia a Evo y anuncia conformación de comisión

El diputado arcista Rolando Cuéllar acusó este miércoles a la jueza del distrito de Santa Cruz, Lilian Moreno, de “pagar favores laborales”, en referencia a que fue funcionaria del Servicio de Impuestos Nacionales en 2014, durante el gobierno de Evo Morales. Asimismo, anunció la conformación de una comisión de Diputados, para que se investigue a la funcionaria por presuntamente beneficiar al expresidente con la anulación de la orden de aprehensión e imputación por un caso de trata y tráfico de personas. “Vamos a pedir al Ministerio de Gobierno la aprehensión de esta juez Lilian Moreno. Nosotros no vamos a permitir que una exfuncionaria pública conforme una organización criminal de jueces y de abogados del evismo. Esta juez ya fue funcionaria y ocupó el cargo de directora de Impuestos Nacionales en 2014 y ahora está devolviendo favores como exfuncionaria de Evo Morales Ayma”, enfatizó.

– Procurador General asegura que Murillo no quedará impune y que hará seguimiento a los seis procesos pendientes que tiene en Bolivia

El Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, afirmó que el exministro de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, no quedará impune y que, cuando sea deportado a Bolivia tendrá que responder por los seis procesos que tiene en su contra. “Tengan por seguro que el señor Murillo no quedará impune. Este señor tiene seis procesos: desde legitimación de ganancias ilícitas, caso Golpe de Estado I, caso Senkata, caso Huayllani, en los que fue declarado rebelde; además, el caso gases Ecuador y caso gases Brasil. En estos dos últimos casos ya tienen una sentencia condenatoria; por ejemplo, en el caso de gases Ecuador, por más de ocho años de privación de libertad”, informó la autoridad en rueda de prensa. El titular de la Procuraduría General indicó que lo más probable es que el señor Murillo sea deportado de Estados Unidos. De ser así, dijo, se solicitará la ejecución de la condena que tiene por los dos procesos con sentencia.

– Debido a la crisis en el país, la Iglesia Católica llama a buscar ‘soluciones estructurales, no solo parches’

El secretario general adjunto de la CEB, padre Diego Plá, lamentó el impacto que tenga esta situación en los hogares y que ya es parte del discurso cotidiano que angustia a las familias, señala una nota de prensa. El sacerdote también advirtió sobre el clima de alarma social y el riesgo de conflictos derivados de la situación política. “Lo que la gente quiere escuchar son propuestas claras de cómo podemos salir de esta situación y no tanto peleas o enfrentamientos entre políticos”, añadió Plá. Ante posibles movilizaciones, la Iglesia llamó a la unidad y a una campaña política limpia, centrada en propuestas concretas para superar la crisis, y no en enfrentamientos entre actores políticos. Debido a la crisis económica y el incremento de precios de los diferentes productos de la canasta familiar, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) demandó “soluciones estructurales, no solo parches”.

– «Pese al contexto desafiante» el sector bancario crece, pero los depósitos en dólares cayeron, cita reporte de ASOBAN a marzo de 2025

Al primer trimestre de 2025, el sector bancario boliviano mantuvo una trayectoria de crecimiento, consolidando su rol como pilar de estabilidad y desarrollo económico en el país. Este desempeño estuvo acompañado de un proceso continuo de fortalecimiento patrimonial, con un patrimonio que alcanzó los 3.336 millones de dólares, reflejo de la reinversión de utilidades y de la solidez de las entidades bancarias, señala el informe a marzo de este año de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN). La cartera de créditos se expandió 5,4% en los últimos 12 meses, con crecimiento en varios segmentos, mostrando que el sistema bancario continuó canalizando recursos hacia actividades productivas y de consumo, aún en un contexto desafiante. En tanto, los depósitos del público crecieron 5,6% interanual, con un impulso destacado de los depósitos a la vista y las cajas de ahorro, y un mayor uso de la moneda nacional.

– Ganaderos denuncian venta de productos de contrabando para el rubro ganadero

El sector ganadero en Santa Cruz, advierte que el contrabando de productos pone en riesgo al ganado, esta vez con un insumo que se importa y que está siendo ofrecido de forma irregular y sin sello sanitario por proveedores no autorizados. Ante esa situación, desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), se advirtió que los productos de contrabando ponen en peligro la sanidad de los animales y también las inversiones que realizan. Remy Montaño, denunciante, indicó que los propios consumidores y ganaderos que buscan fortalecer a su ganado, denunciaron que personas ajenas a la institución empezaron a comercializar el insumo, pero éste no cumplía con los requisitos. “Nos hemos encontrado con gente que está ofreciendo el producto, no sabemos si logran falsificarlo, pero no tiene las condiciones ni garantías disponibles para el ganadero”, sostuvo.

– Autorizan operaciones a aerolínea internacional Flybondi en Bolivia

La aerolínea argentina Flybondi completó todos los trámites y logró la autorización para operar en Bolivia y hacia rutas internacionales; al igual que las compañías bolivianas Andina Airlines y Go Airlines, pero en este caso para rutas nacionales, informó este miércoles el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José García. “Flybondi, que es internacional, ya está autorizada para operar, ya ha completado totalmente las cinco fases, inclusive la fase de demostración, simplemente su itinerario será aprobado en función a la disponibilidad de flota”, explicó. La compañía se sumará a las once aerolíneas internacionales que ya operan en Bolivia, que son Aerolíneas Argentinas; Air Europa; Avianca Colombia; Avianca Ecuador; Copa Airlines; LAN Airlines Chile; LAN Perú; Gol; Aercaribe; Conviasa y Paranair. A largo plazo también se podría sumar la empresa Arajet que en 2024 inició los trámites para entrar a Bolivia.