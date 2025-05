Un nuevo fallo adverso para el MTS deja en el limbo a Andrónico; Félix Patzi deja a su criterio si continuará en Alianza Popular

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Félix Patzi asegura que la Alianza Popular continúa en carrera. Foto: Erbol

Boris Bueno Camacho / La Paz

Sala Constitucional de La Paz concede tutela a Maziel Terrazas; nuevo revés para el MTS que postuló a Andrónico. Patzi asegura que la Alianza Popular sigue vigente y deja que Andrónico decida si continúa formando parte. Si se aplica el fallo de la sala constitucional de Beni, el 80% de los partidos desaparece, señala vocal Tahuichi. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Sala Constitucional de La Paz concede tutela a Maziel Terrazas; nuevo revés para el MTS que postuló a Andrónico

La Sala Constitucional Cuarta de La Paz concedió este martes una acción de tutela a favor de Maziel Terrazas, exesposa de Félix Patzi, en un fallo que representa un nuevo revés jurídico para el Movimiento Tercer Sistema (MTS), que recientemente postuló a Andrónico Rodríguez como su candidato presidencial con miras a las elecciones general del 17 de agosto próximo. «Todo lo que ha hecho Félix Patzi al conformar la alianza y decir a Andrónico que firme y se inscriba, quedó sin efecto y esto lo haremos conocer al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en las siguientes horas”, indicó el abogado de Terrazas, Frank Campero. Asimismo, informó que la expulsión de su defendida fue dejada sin efecto, por lo que Terrazas retomará su condición de militante con voz y voto dentro del partido. “El MTS no podrá participar de las elecciones generales de este año y tiene que realizar otras actuaciones, incluida la participación de Maziel Terrazas en el congreso del partido”, adelantó.

– Patzi asegura que la Alianza Popular sigue vigente y deja que Andrónico decida si continúa formando parte

El líder el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, aseguró este martes que la Alianza Popular continúa vigente, aunque dejó que Andrónico Rodríguez decida si continuará formando parte de la agrupación o si decide ir por otro frente político. Según Patzi, ninguna de las resoluciones de las salas constitucionales de Beni y La Paz dispuso la cancelación de la personería jurídica del MTS, por lo que dejó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deba encargarse de esa decisión. “El partido (MTS) no tiene ningún problema jurídico de su personalidad jurídica y en ese contexto, la Alianza Popular sigue subsistente y existente, por lo tanto, los candidatos seguirán registrándose en el ante el TSE”, indicó. En medio de los problemas legales, que ponen en riesgo la candidatura de Andrónico Rodríguez, Patzi dijo que el titular del Senado no hizo conocer ninguna decisión respecto a retirarse de la alianza, pero que “está en su derecho” de dejar la alianza.

– Senador Ajpi asegura que Andrónico será candidato

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, aseguró que el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, será candidato a la presidencia en las elecciones de 2025, pese a lo que calificó como una “arremetida judicial” orientada a inhabilitarlo de la contienda electoral. “Definitivamente es una arremetida judicial. Ya en el instrumento político nos hemos dividido en marxistas y en evistas. Al compañero Andrónico le echan todos los adjetivos posibles, judicializan la actividad política utilizando los satélites de los autoprorrogados en las salas constitucionales”, declaró Ajpi en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El legislador informó que sostuvieron reuniones con sectores sociales y que ya se emitieron pronunciamientos rechazando la judicialización de la política. “Este viernes, nos concentraremos en El Alto para definir nuevas estrategias de lucha”, adelantó Ajpi.

– Si se aplica el fallo de la sala constitucional de Beni, el 80% de los partidos desaparece, señala vocal Tahuichi

El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe adelantó el martes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pedirá una medida cautelar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para suspender el fallo de la Sala Constitucional Primera de Beni para evitar afectar al 80 por ciento de los partidos políticos. “Vamos a pedir una medida cautelar, en sentido que se quede en suspenso esta resolución de esta sala constitucional de Beni, en sentido de que, si prosperará esa decisión de la sala constitucional de Beni, nos quedaríamos sin partidos políticos”, explicó Tahuichi. La determinación de la sala constitucional establece que a los tres incumplimientos que acumule un partido, esto se constituye en una causal para perder la personería jurídica. “El Órgano Electoral, en el marco de sus atribuciones, ha ampliado hasta a siete veces (las infracciones), no solo para el MTS, para los 136 partidos políticos en el país (municipales, regionales, departamentales y nacionales)”, manifestó.

– Exministra Morales señala que movilizaciones continuarán hasta que se registre a Evo como candidato

La exministra Teresa Morales afirmó este martes que el expresidente Evo Morales será inscrito como candidato a la Presidencia con Pan – Bol y advirtió que las movilizaciones continuarán hasta que el exmandatario sea habilitado. La exministra participó esta mañana en una marcha de dirigentes de Pan – Bol y representantes del evismo que llegó hasta oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz con el objetivo de registrar la candidatura de Evo Morales. Considera que el fallo judicial que en favor de Pan – Bol les permite registrar postulantes. Sin embargo, el TSE no recibió la documentación de Pan – Bol y el secretario de Cámara, Fernando Arteaga, afirmó que el plazo para el registro de candidatos ya feneció. La exministra insistió que Morales está habilitado y que corresponde su registro. “Ya está autorizado Pan – Bol y entonces simplemente tenemos que entregar nuestra lista”, dijo.

– Ruth Nina en 2019 pidió la renuncia de Evo, ahora es su aliado y busca inscribirlo como candidato de Pan-Bol

La posición de Ruth Nina, del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), sobre Evo Morales dio un giro de 360 grados desde 2019. Esa vez pidió su renuncia a la presidencia, pero ahora busca inscribirlo como candidato presidencial por su partido político. En 2019, cuando el país vivió otra de sus crisis políticas, Nina salió al frente para exigir la renuncia de Morales. “La familia policial no va a claudicar, vamos a estar hasta el final, hasta que se vaya Evo Morales. Si él quiere correr sangre, sangre va a correr”, amenazó esa vez. En su condición de candidata a la presidencia planteó convertir el Museo de Orinoca en una cárcel. El denominado “Museo de la Revolución Democrática y Cultural” fue inaugurado el 2 de febrero de 2017, tuvo un costo en la construcción de casi Bs 50 millones. Asimismo, Nina consideraba a la dirigencia del Movimiento al Socialismo (MAS) que en esa época era liderada por Evo Morales, como una “cúpula” y la nueva burguesía.

– Firman acuerdo: Gobierno garantiza dotación de diésel y cañeros, la producción de etanol

El Gobierno y los productores de caña acordaron este martes garantizar la dotación del combustible necesario para las operaciones del sector y también incrementar la producción de etanol para combustible. “Existe un compromiso para poder llegar a tener diésel para la producción de los diferentes campos cañeros y también apoyo a los diferentes ingenios para sus actividades, y poder llegar que ellos cumplan sus metas y sobrepasen. Y nosotros incorporar volumen de etanol”, dijo el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, en rueda de prensa. La Confederación Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), empresas del sector y el ministro de Hidrocarburos firmaron un acuerdo tras una reunión en Cochabamba. Gallardo explicó que YPFB garantizará todo el diésel necesario para la cadena productiva de la caña, mientras los productores podrán incrementar sus niveles de elaboración de etanol.

– Ministro Flores asegura que el modelo económico funciona y el pueblo no permitirá cambiarlo

El ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, rechazó las propuestas de políticos que plantean cambiar el modelo económico vigente en Bolivia. Aseguró que el mismo funciona y que la población no permitirá su cambio. Políticos de oposición plantean cambiar el modelo, porque considera que ha llevado al país a la actual crisis económica, debido a que fue irresponsable en la administración de la bonanza por los ingresos del gas, además de que no tuvo respuestas ante la baja en la producción hidrocarburífera y la actual escasez de dólares. Flores dijo que los críticos del modelo primero deben conseguir el voto de la población, así como el MAS ganó varias elecciones con su propuesta económica. Fijó el 2026 como el año en que el modelo económico actual volvería a ganar vigencia, con los beneficios de las iniciativas que se implementan en materia de hidrocarburos y producción. En ese sentido, está seguro que la población no permitirá el cambio.

– “No vamos a reducir las filas en un día, tomará tiempo”, dice YPFB y asegura que despacha combustible

Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), insistió este martes en que se está cumpliendo con la programación que se tiene en la distribución de combustible en el país lo que hará que, de forma paulatina, se acaben las filas en los surtidores. “No vamos a reducir las filas en un día. Va a tomar un tiempo de acuerdo al comportamiento del mercado para poder regularizarse, pero el producto (lo) estamos despachando. Entonces, (las filas) irán disminuyendo paulatinamente”, expuso Dorgathen. Desde la estatal petrolera se confirmó la importación tanto de diésel como gasolina desde Argentina, Paraguay y Perú, y que ahora se habilitó traer carburante desde la terminal de Mejillones de Chile, además que se espera hacer la descarga desde la terminal de Arica. “Se está importando producto desde cuatro países lo que nos permite hacer despachos al 100% de lo que requiere el mercado”, informó YPFB.

– Arancel cero para los pollitos bebés, no genera ningún beneficio al sector avícola

El presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), Enzo Landívar, sostuvo que el decreto que establece arancel cero para la importación de pollitos bebé, es una medida que no genera beneficios reales para el sector avícola y la calificó como “ineficaz”. En entrevista con el programa radial La Hora Pico de eju.tv, Landívar explicó que el decreto está “mal orientado” y que la disposición específica relacionada con la industria avícola es extemporánea y no responde a las urgencias actuales del sector. “No se puede solucionar un problema económico grave con promesas futuras o medidas parche. Esta disposición no resuelve la crisis actual que enfrentan los pequeños productores”, sostuvo. El representante del sector avícola recordó que la importación de genética avícola, como las matrices que producen los huevos de donde nacen los pollitos, ha enfrentado serias dificultades desde hace dos años debido a restricciones económicas y falta de dólares.