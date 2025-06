Alanoca ratifica que hay un acuerdo en la ALP para ‘lavar la cara’ de Arce y garantizar la entrega del Estado a la derecha

La concejala del MAS en el Alto denuncia el supuesto pacto entre el gobierno y los partidos tradicionales para consumar la proscripción de Evo Morales y debilitar al movimiento indígena-popular.

La concejala del Movimiento al Socialismo (MAS) en El Alto, Wilma Alanoca, lanzó este viernes, ácidas críticas contra el gobierno del presidente Luis Arce, al que acusó de pactar con los partidos de oposición la aprobación de los créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y lograr una oxigenación momentánea; además de lograr un acuerdo que le permita garantizar ‘su impunidad’ a cambio de entregar la administración del Estado a los partidos conservadores.

Además, la excandidata a la Vicepresidencia por el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) denunció que, mediante ese acuerdo, se busca consolidar la proscripción de la candidatura de Evo Morales y neutralizar al movimiento indígena, campesino y popular; según Alanoca, este acuerdo estaría siendo ejecutado desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con la complicidad de sectores empresariales y actores externos.

“Este acuerdo, que lo están cumpliendo a cabalidad, permite también a los de derecha en la Asamblea Legislativa garantizar la aprobación de créditos, créditos que no están destinados para pagar la deuda externa, para pagar el combustible, ¡no! Estos créditos que se han aprobado en la Asamblea Legislativa son única y estrictamente para lavarle la cara al gobierno de Luis Arce, para que estos puedan invertir y malgastar la plata en la campaña de Arce y Eduardo Castillo”, denunció.

“El gobierno hoy se siente falsamente victorioso, pensando que ha derrotado al evismo, no ha derrotado a nadie el gobierno. ¿Y por qué afirmo esto? Porque en las calles sigue habiendo hambre, falta combustible, no hay dólares, hay injusticia por doquier. Por lo tanto, este acuerdo político, señor Arce, ha fracasado, porque las movilizaciones continúan en las calles expresadas libremente por diferentes sectores sociales. Solo el pueblo unido va a poder luchar contra el hambre, la opresión y la injusticia. Porque aquí en Bolivia no puede haber elecciones sin las grandes mayorías”, enfatizó.

Alanoca sostuvo que la motivación de fondo sería garantizar impunidad para Arce Catacora y sus allegados, a quienes acusó de haber quebrado el país; n consecuencia, ratificó que continuarán con las protestas ‘pacíficas’ de lo movimientos sociales afines a Morales Ayma para luchar contra la intención de proscribir al movimiento indígena campesino originario, pese a la persecución y amedrentamiento en contra de los dirigentes del Pacto de Unidad y del denominado Estado Mayor del Pueblo, entre otros.

“Arce no ha derrotado al pueblo. Arce solamente se ha puesto en evidencia que el acuerdo político con la derecha y con el autoprorroguismo ha fracasado. Porque las movilizaciones son de todo el pueblo. Ayer carpinteros, mañana amas de casa, pasados cerrajeros, todo el pueblo boliviano está movilizado diariamente y eso demuestra el fracaso del gobierno porque no ha solucionado nada. Encarcelando, torturando, persiguiendo y haciendo atentados en nuestras casas no ha resuelto nada, es solo una simple maniobra política de las derechas”, aseveró.