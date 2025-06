Alcaldes de Tarija solicitarán una reunión con la ministra Castro por la crisis en salud

“Al pedir la rectoría, estamos hablando que todo el sistema de salud tenga que ser ordenado y direccionado por el Sedes», expresó Guerrero.

En la pasada jornada, la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) se reunió para tratar el tema de salud, en donde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) presentó los resultados del trabajo técnico sobre la situación del sistema de salud, sobre el personal.

La presidenta del Consejo Social Municipal de Salud de Tarija (CSMS), Magdalena Guerrero informó a El Andaluz que participaron, como parte social, de la reunión con los alcaldes.

El acta de reunión se hará llegar, con la firma de todos los alcaldes, a la ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, para solicitar una reunión y que la autoridad pueda hacerse presente en Tarija.

Guerrero indicó que se busca una reunión de la ministra con los alcaldes de Tarija, para ver, de qué manera se puede dar solución a los problemas que se presentan en el sistema de salud.

Señaló que, como parte social, indicaron que se debe realizar una cumbre o congreso de salud en Tarija, para dar una solución a los diferentes temas.

«Todos han coincidido en lo mismo, porque no solamente es pedir ítems, es también pedir la rectoría. (…) Al pedir la rectoría, estamos hablando que todo el sistema de salud tenga que ser ordenado y direccionado por el Sedes», expresó.

Mencionó que ven que cada institución tiene su jefe, que los ítems ministeriales no hacen caso al director del Sedes, los médicos del programa de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) tienen otro jefe, de la alcaldía tiene otro, lo que es complicado para poder poner orden dentro del sistema de salud en Tarija.

La fecha para la reunión, dijo que dependerá de la agenda que tenga la ministra y señaló que tienen entendido, que la autoridad nacional estaría este jueves en el municipio de Uriondo.

Se acordó, que se conformará una comisión para entregar ese día a la ministra, el acta de la reunión, con todos los puntos tratados.

Trabajo técnico del Sedes

Por otra parte, la dirigente informó que el Sedes presentó los resultados sobre el trabajo técnico realizado, para saber las necesidades que se tienen, en recursos humanos, en cada municipio.

Explicó que se informó que en algunos municipios se tendría ítems en salud más de lo que se necesita.

Mencionó, que en la reunión se dijo, que se habría hecho la distribución de los ítems de manera política en algunos municipios, por eso tendrían más médicos de los que requieren, que se habría designado, desde la ciudad de La Paz, médicos a lugares que no se necesitan.

Municipios pequeños que tienen muchos médicos y que no pueden ordenar el personal, porque las designaciones vienen directamente desde el Ministerio de Salud.

Magdalena Guerrero indicó, que lo que más sorprendió, es que, entre esos municipios, se nombró a Padcaya, Yunchará, que tienen más médicos de los que requieren.

También dijo que desde el municipio de San Lorenzo se solicitaron más licenciados, pero enviaron más médicos.

Por otra parte, indicó que no contabilizan a los médicos SAFCI, lo que cuestionaron, señalando que también son médicos, aunque cumplen otros horarios y otro tipo de trabajo.

Los resultados del trabajo técnico del Sedes, se enviará a cada municipio, con los datos obtenidos.

La dirigente cree que el Sedes quiere liberarse de los ítems gobernación, en el primer y segundo nivel.

Dijo que ninguno de los alcaldes quiere asumir esos ítems, porque no tienen el presupuesto necesario y considera que hasta no saber quién se hará cargo, la gobernación no puede aún liberarse de esos ítems.

Señaló que, entienden que los ítems deben migrar, pero debería ser al Ministerio de Salud y no a los gobiernos municipales, lo que considera que será un tema de un fuerte debate con la ministra, si se logra que llegue a Tarija para reunirse con los alcaldes.

Consejo Social de Salud

En una anterior entrevista, Magdalena Guerrero indicó que para exigir que se lleve adelante una cumbre o un Congreso, se tiene que tener una cabeza de la parte social.

Se renovará la directiva del Consejo Social Departamental de Salud de Tarija (CSDS), pero antes se debe contar con todos los consejos municipales.

Guerrero dijo que se tienen algunos retrasos, porque en algunos municipios se renuevan los consejos, el último fue, en el municipio de El Puente y ahora recién se podrá convocar para renovar la dirigencia departamental.