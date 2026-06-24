Paz expresa solidaridad con Venezuela tras terremotos y ofrece el apoyo de Bolivia

Según datos oficiales, se registraron dos terremotos de importante magnitud

eju.tv /Video:Voces de Trujillo

El presidente Rodrigo Paz expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela, que fue afectado la noche de este miércoles por dos potentes terremotos que dejaron daños que aún se evalúan.

“Bolivia se mantiene atenta y dispuesta a brindar el apoyo que sea necesario”, afirmó Paz en su cuenta de X tras conocerse el impacto de este fenómeno telúrico.

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El primer terremoto, de magnitud 7,2, sacudió la costa central de Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El segundo sismo, registrado casi de inmediato y de forma más potente, alcanzó una magnitud de 7,5 con epicentro cerca del municipio de Yumare, un poco más al norte del primero.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que los estados de Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón se han visto afectados por los dos terremotos y «más de 20 réplicas», por lo que declaró el estado de emergencia, según el medio BBC.

“En nombre del pueblo boliviano, expreso nuestra profunda solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela tras el terremoto que hoy golpeó su territorio. Nuestros corazones están con las familias afectadas”, afirmó el mandatario boliviano.