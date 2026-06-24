La Paz: El Hospital del Niño prevé normalizar stocks de oxígeno y medicamentos hasta el fin de semana

Tras semanas marcadas por la escasez de insumos esenciales debido a los bloqueos que aislaron a La Paz, el nosocomio reporta una mejora gradual en el abastecimiento.

Letrero en el ingreso al Hospital del Niño en la zona de Miraflores de La Paz / archivo

Fuente: Brújula Digital

El director del Hospital del Niño Alfredo Mendoza informó que el abastecimiento de oxígeno medicinal y medicamentos comenzó a regularizarse de manera paulatina luego de la crisis generada por los bloqueos y el cerco que afectaron al departamento de La Paz durante más de 50 días.

“Estamos recibiendo un poco más de carga del proveedor de oxígeno, pero no en la totalidad. Esto se está normalizando paulatinamente”, señaló Mendoza, y explicó que el hospital aún no recuperó plenamente sus niveles habituales en diferentes ítems.

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La situación llegó a ser crítica semanas atrás, cuando el principal hospital pediátrico del departamento advirtió sobre la disminución de sus reservas de oxígeno. La preocupación derivó incluso en protestas de padres de pacientes internados, quienes exigieron garantías para la atención de niños con enfermedades respiratorias y otras patologías que dependen del suministro continuo de este insumo.

El médico indicó que la institución también enfrenta dificultades para reponer medicamentos, debido a incumplimientos de algunos proveedores afectados por la crisis logística derivada de los bloqueos. Actualmente, el hospital mantiene alrededor de 27 procesos de contratación en curso para garantizar el suministro de fármacos. “Hemos tenido que rehacer algunos procesos porque muchos de los proveedores nos han indicado que no podían cumplir los contratos”, explicó.

Pese a las restricciones registradas durante las últimas semanas, Mendoza aseguró que la atención a pacientes neonatales no se vio afectada. Señaló que la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal mantiene una ocupación del 100 %, aunque sin registrar problemas relacionados con la provisión de oxígeno. Además, informó que 25 pacientes con enfermedades respiratorias reciben oxigenoterapia.

El director también comentó que los mayores inconvenientes se presentaron en pacientes con enfermedades crónicas que debían realizar controles periódicos o ser internados para tratamientos programados. Muchos de ellos no pudieron acudir a sus citas debido a las dificultades de transporte ocasionadas por los bloqueos.

Mendoza señaló que sostuvo conversaciones con la empresa proveedora de oxígeno, la cual comprometió el envío de nuevas cisternas con oxígeno líquido durante los próximos días. El hospital recibió recientemente una carga parcial equivalente al 40 % de la capacidad de sus tanques, volumen que permitió mantener la atención de emergencia. “Esperemos que, en el transcurso de la semana, máximo hasta el sábado o domingo, podamos tener una normalización al 100 %”, afirmó.

BD/LE/MZS