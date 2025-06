Aracena de ADN lanza dura advertencia a Evo Morales y critica participación de candidatos en la Cumbre del TSE

El postulante presidencial del partido conservador le dice al exmandatario que será ‘cazado como una rata’ y califica a los aspirantes tanto del oficialismo como de la oposición como el ‘club de los mentirosos’.

Las cinco muertes registradas esta semana en el centro minero de Llallagua, Potosí, y en Parotani, Cochabamba, tras los enfrentamientos violentos producto de los bloqueos impulsados por sectores afines a Evo Morales, han generado una ola de repudio y reacciones políticas en todo el país. El hecho ha elevado la tensión preelectoral en Bolivia, donde crecen las señales de una radicalización del discurso y la polarización social.

Los promotores identificados de estas movilizaciones que produjeron luto y dolor a las familias de cinco personas son Evo Morales y miembros del Pacto de Unidad y el autodenominado Estado Mayor del Pueblo, aliados del líder cocalero. En ese contexto, Pavel Aracena, candidato presidencial de la alianza Libertad y Progreso, conformada por Acción Democrática Nacionalista (ADN) y otras organizaciones políticas, lanzó una advertencia directa al exmandatario al acusarlo de ser gestor de la violencia y asegurar que ‘su impunidad se acabó’.

“Hay un responsable y eres tú, Evo, que eres un llorón sobre todas las cosas, todos están cansados de él. En nuestro gobierno, con la Contitución en la mano, lo vamos a cazar como a una rata, no tengan ninguna duda, lo decimos con seriedad y es nuestro compromiso, se terminó su impunidad; vamos a iniciar primero con las instancias legales y luego vamos a hacer un referéndum nacional para permitir a las Fuerzas Armadas la intervención directa en los bloqueos y las zonas como el Chapare que hasta ahora son republiquetas independientes”, afirmó.

Un contingente policial militar arribó la noche del jueves al municipio minero, ubicado en el norte de Potosí, para reforzar la seguridad de esta población tras los ataques de grupos evistas que ocasionaron la muerte de tres policías, decenas de heridos y numerosos destrozos; además despejó los tramos que unen ese departamento con Oruro; asimismo, otro grupo combinado de ambas instituciones desbloqueó la ruta que une Cochabamba con el occidente del país.

“Los militares van con una instrucción presidencial y no tienen la decisión para actuar más allá, porque no tienen la seguridad jurídica para cumplir su labor al cien por ciento”, exclamó el aspirante de origen potosino, quien aseguró que Morales es ‘un terrorista’ y que lo que pasó en Llallagua fueron ‘actos terroristas’, por ello, el Estado no debe negociar con el exmandatario. “Estoy seguro que debe estar preso”, afirmó para luego cuestionar la debilidad del actual gobierno y la falta de liderazgo de Luis Arce para encarar los problemas del país.

Aracena participó en el IV Encuentro Multipartidario e Interinstitucional organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que se llevó a cabo la pasada jornada en Santa Cruz de la Sierra, evento que reunió a los diez binomios habilitados para participar en los comicios de agosto, a las cabezas del los cuatro órganos del Estado, a los partidos con representación parlamentaria y el fiscal general del Estado, con el objetivo de pactar garantías para el proceso electoral de 2025; empero, Aracena expresó su profunda decepción al respecto.

“Es mi primera participación en un acto político y también mi primera decepción, saber que la clase política utiliza el 95% de su tiempo para hablar, hablar y hablar, y solo 5% para hacer propuestas que encima no son claras ni concretas; puedo decir que en nuestro país estamos j0didos por nuestra clase política; oposición y oficialismo es lo mismo, es puro bla bla y mentiras, son un club de mentirosos”, criticó ácidamente el aspirante presidencial.