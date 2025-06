Arce advierte que asesinatos de cuatro policías serán castigados; un gran contingente policial se dirige a Llallagua

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Arce tras muerte de cuarto policía: “¡No permitiremos que estos crímenes queden impunes!”. Contingente de policías y militares se dirige a Llallagua para nuevo intento de desbloqueo tras la muerte de tres uniformados. Senador Loza a Arce: «Te has cargado en tu conciencia cuatro hermanos fallecidos». . eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Arce tras muerte de cuarto policía: “¡No permitiremos que estos crímenes queden impunes!”

El presidente Luis Arce usó sus redes sociales para asegurar que los crímenes cometidos contra cuatro efectivos del orden no quedarán impunes y expresó sus condolencias a la familia del efectivo que cayó en Cochabamba. «Estos actos criminales premeditados no tienen cabida dentro de ninguna protesta legítima. No descansaremos hasta que los autores de estas atrocidades rindan cuentas ante la justicia. ¡No permitiremos que estos crímenes queden impunes!», aseguró el mandatario en sus redes sociales. La tarde-noche del miércoles 11 de junio, luego de emboscar y dar muerte a tres efectivos del orden, los evistas se cobraron la vida de un cuarto uniformado, pero esta vez en el sector de Confital, en la carretera que conecta Cochabamba con el occidente. A la luz de estos hechos, el jefe de Estado expresó su solidaridad con las familias de los cuatro uniformados que cayeron cuando prestaban servicio para preservar el orden y la paz.

Contingente de policías y militares se dirige a Llallagua para nuevo intento de desbloqueo tras la muerte de tres uniformados

Minutos después de las 13.00 una columna de vehículos partió de la ciudad de Oruro con dirección a Huanuni, desde donde partirán en caravana a hasta el municipio de Llallagua, escenario de la violencia y la muerte de tres policías. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, explicó desde Llallagua que el operativo de este jueves estará liderado por el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, y contará con respaldo de un contingente militar. ”Nos estamos dirigiendo un importante contingente policial”, señaló Ríos. El ministerio de Gobierno indicó que “el Estado no se va a detener y hará prevalecer la justicia” y dirigiéndose a los uniformados que están en la zona del conflicto dijo: “En esa línea, queremos dar todo nuestro respaldo y decirles que no están solos”. “Es por eso que nos estamos dirigiendo hacia Llallagua, donde tememos un viceministro, donde tenemos un contingente policial y donde tenemos una población que ha sido secuestrada”, afirmó.

Contingente avanza para desbloquear la ruta a Pirque, mientras otros policías se concentran en sus unidades de Cochabamba

Grupos especiales de élite de la Policía se concentran en sus unidades en la ciudad de Cochabamba, se presume que se trasladarán a la carretera a Pirque para un operativo de desbloqueo. Los efectivos se empezaron a movilizar tras confirmarse que se reinstaló el bloqueo en Pirque, a la altura del kilómetro 46, luego de que un grupo de personas afines a Evo Morales, lanzaran piedras y detonara dinamitas desde las serranías lo que ha provocado el cierre de la carretera. Un contingente policial que se dirigía hacia Llavini fue sorprendido por esta medida, por lo que se vieron obligados a retroceder retornar a Parotani. Sin embargo, se pudo confirmar que los efectivos empezaron a avanzar levantando sobre la carretera para desbloquear la vía, no solo en Pirque, sino en otras zonas. Se presume que los policías que se concentran en sus unidades en Cochabamba se desplegarán hasta este sector para apoyar con los desbloqueos. Un grupo de uniformados y militares permanece en Vinto.

Senador Loza a Arce: «Te has cargado en tu conciencia cuatro hermanos fallecidos»

El senador evista Leonardo Loza responsabilizó este jueves al presidente Luis Arce de las muertes de los cuatro policías que murieron en los ataques perpetrados por los grupos controlados por Evo Morales, y le pidió que deje de movilizar a las fuerzas del orden. «No has conseguido ningún resultado, sólo te has cargado en tu conciencia, en tu mente y en tu vida cuatro hermanos fallecidos hasta este momento«, se le escucha decir a Loza en un mensaje de video que compartió en las redes de la radio cocalera. La tarde-noche del miércoles 11 de junio, luego de emboscar y dar muerte a tres efectivos del orden en Llallagua, los evistas se cobraron la vida de un cuarto uniformado, pero esta vez en el sector de Confital, en la carretera que conecta Cochabamba con el occidente. Casi a medianoche el mandatario salió a dirigirse al país para asegurar que no renunciará y que aplicará todo el peso de la ley contra los evistas que atentan contra el orden y la paz.

Evistas denuncian fallecidos y desaparecidos en Llallagua y piden diálogo con la participación de Evo y la Defensoría

Al menos cuatro fallecidos y una veintena de personas, entre heridas y desaparecidas, es la cantidad que se registra por la intervención de la Policía en la ruta hacia el municipio de Llallagua, en el norte de Potosí, aseguró la diputada evista Gladys Quispe. Asimismo, responsabilizó de manera directa al gobierno del presidente Luis Arce por haber llevado al país a una “confrontación entre hermanos”, por lo tanto, se debe convocar a los movilizados, al expresidente Evo Morales y a la Defensoría del Pueblo. “Estos hermanos no son considerados personas ni seres humanos por el Gobierno, han sido heridos y asesinados en las carreteras. Las imágenes no se ven en los medios, pero sí circulan en redes sociales”, afirmó Quispe, con conferencia de prensa, quien no se refirió a los tres policías que fallecieron en el intento de desbloqueo en la ruta hacia Llallagua, donde se concentra la convulsión, y un cuarto que murió en el despeje de vías hacia Cochabamba, pero movilizados le quitaron la vida.

IDIF confirma que muertes en los conflictos suben a 5: hay cuatro policías y un civil fallecido

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó este jueves que asciende a cinco el número de fallecidos por los conflictos generados en los bloqueos impulsados por sectores evistas. Se trata de cuatro efectivos policiales y un civil, informó la directora nacional de esta entidad, Ana Katherine Ramírez Gamón. Una nota de prensa de la Fiscalía General del Estado brinda un recuento de los casos atendidos por el IDIF de febrero a junio de este año producto de conflictos en bloqueos. Si bien tiene datos de meses pasados, los decesos ocurrieron recién. “Se realizaron distintas valoraciones a personas lesionadas de los enfrentamientos suscitados en los últimos meses, con un total de 109 valoraciones y se tiene el registro de cinco personas fallecidas, de estos tres son efectivos de la Policía, uno de Bomberos, que perdió la vida en Llallagua, mientras que el quinto fallecido es un comunario del departamento de Cochabamba”, expresó Ramírez.

De los 14 evistas aprehendidos en Llallagua, 4 son menores de edad; la Policía dice que «eligieron blancos»

De los 14 evistas aprehendidos en Llallagua, cuatro son menores de edad y se cuenta a una mujer que, según el Gobierno, «eligieron blancos» para causar las muertes en el ataque perpetrado el miércoles 1 de junio. «Al presente tenemos 14 personas aprehendidas, cuatro de ellas son menores de edad, nueve varones y una dama; ¿cuál era el objetivo de estas personas? No solamente destruir el mandato democrático, sino que también han seleccionado blancos», señaló el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera. Al hacer referencia a los «blancos» elegidos por los seguidores de Evo Morales, la autoridad detalló que «seleccionaron a mujeres, son estudiantes universitarias, quienes pretendiendo transitar a pie por la vía han sido secuestradas y heridas», y regresaron a sus casas luego de la intervención policial. Los evistas «impidieron que se introduzca sangre y medicamentos» al hospital de Llallagua donde se atendía a los heridos, «con la finalidad de generar un daño premeditado», según el funcionario.

Gobierno dice que francotiradores y grupos vinculados al narcotráfico atacaron a policías en Llallagua

El Gobierno aseguró este jueves que francotiradores que son parte de grupos vinculados al narcotráfico son los responsables del ataque que dejó tres policías muertos en la localidad de Llallagua. «Las finalidades de estas muertes, de estos asesinatos, de estos grupos organizados son indudablemente políticas, económicas, y en el caso puntual de Llallagua, vinculadas al narcotráfico, están bajo el paraguas de la desestabilización del orden democrático y el sabotaje a las elecciones», señaló el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera. La tarde-noche del miércoles 11 de junio se confirmaron los fallecimientos de los subtenientes Carlos Enrique Apata Tola y Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, además del sargento segundo Jesús Alberto Mamani Morales, victimados en Llallagua por los seguidores de Evo Morales. Aguilera detalló que las heridas causadas a los tres uniformados corresponden a proyectiles disparados por francotiradores que no buscaban herir a los policías, sino quitarles la vida.

Iglesia Católica condena la violencia y llama al diálogo: “Ninguna causa justifica la pérdida de vidas”

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) expresó este miércoles su profunda preocupación ante la creciente violencia en el país y, a través de un comunicado oficial, hizo un llamado urgente al cese de los enfrentamientos, a la pacificación nacional y al restablecimiento del diálogo. “El país atraviesa momentos de profunda consternación y alarma nacional”, señala el pronunciamiento, que hace especial referencia a los recientes hechos ocurridos en Llallagua, donde se han confirmado muertes en medio de la crisis social y política. Frente a los bloqueos, enfrentamientos y pérdida de vidas, la Iglesia rechazó firmemente toda forma de violencia, venga de donde venga. “La vida es sagrada y debe ser protegida en todo momento, Dios nos pedirá cuentas de ella. Ninguna causa política o social justifica la pérdida de vidas humanas”, indica el comunicado. La CEB advirtió que la confrontación solo alimenta una “espiral de odio y muerte” que puede generar daños irreversibles en la sociedad boliviana.

Andrónico exige identificar a autores de ‘asesinatos’ en Llallagua

“Exigimos a las autoridades que identifiquen a los responsables y sean juzgados con todo el peso de la ley”, escribió el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. A través de redes sociales, el también candidato presidencial por Alianza Popular aludió a la violencia en Llallagua, en el norte de Potosí, donde bloqueadores se enfrentaron el miércoles a vecinos y efectivos de la Policía Boliviana. Según información confirmada, murieron con impactos de bala los subtenientes Carlos Enrique Apata Tola y Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, y el sargento segundo Jesús Alberto Mamani, de la Unidad de Bomberos. Este jueves se corroboró la muerte de otro subteniente, Christian Calle Alcón, en otra región, en Confital, en la vía bloqueada entre Cochabamba y Oruro. “Lamentamos profundamente los asesinatos de compatriotas ocurridos hoy. La violencia entre bolivianos debe parar”, afirmó. “Hemos insistido en el diálogo como vía para evitar estos hechos trágicos”, recordó.

