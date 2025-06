Senador Loza a Arce: «Te has cargado en tu conciencia cuatro hermanos fallecidos»

El legislador le pidió al mandatario que deje de movilizar a las fuerzas del orden.

eju.tv / Video: RKC

El senador evista Leonardo Loza responsabilizó este jueves al presidente Luis Arce de las muertes de los cuatro policías que murieron en los ataques perpetrados por los grupos controlados por Evo Morales, y le pidió que deje de movilizar a las fuerzas del orden.

«No has conseguido ningún resultado, sólo te has cargado en tu conciencia, en tu mente y en tu vida cuatro hermanos fallecidos hasta este momento«, se le escucha decir a Loza en un mensaje de video que compartió en las redes de la radio cocalera.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La tarde-noche del miércoles 11 de junio, luego de emboscar y dar muerte a tres efectivos del orden en Llallagua, los evistas se cobraron la vida de un cuarto uniformado, pero esta vez en el sector de Confital, en la carretera que conecta Cochabamba con el occidente.

Casi a medianoche el mandatario salió a dirigirse al país para asegurar que no renunciará y que aplicará todo el peso de la ley contra los evistas que atentan contra el orden y la paz.

«Hemos escuchado al gran Presidente del Estado, un mensaje nefasto, un mensaje bañado de sangre, un mensaje de odio, un mensaje de desprecio, un mensaje de racismo contra el pueblo boliviano, queremos rechazar ese mensaje», manifestó el legislador.

La Policía reportó las mañana de este jueves que «grupos organizados» que están vinculados al narcotráfico atentaron contra los policías en Llallagua, hasta donde se movilizaron efectivos de la institución verde olivo para retomar el control.

«Señor Presidente del Estado, los problemas del país no se resuelven con problemas, no se resuelven masacrando al pueblo, los problemas del país no se resuelven asesinando al pueblo; señor Lucho Arce, hace tres, cuatro días has empezado a masacrar al pueblo boliviano con la Policía y el Ejército nacional», sostuvo el seguidor de Morales.

Loza pidió al Jefe de Estado «que recapacite y deponga esas actitudes criminales», y lo acusó de discriminar a los grupos que acatan un bloqueo nacional de caminos para forzar a la renuncia del Presidente e inscribir la candidatura del dirigente cocalero, pese a estar inhabilitado por la Constitución.