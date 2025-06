Arce lamenta deceso del ministro de Trabajo Erland Rodríguez y destaca su trabajo y dedicación

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El extinto ministro de Trabajo, Erland Rodríguez. Foto: El Deber

Reportan que ministro de Trabajo murió por broncoaspiración. Justicia ordena la detención preventiva durante cinco meses para el exministro Cesar Siles. «Esta lucha va a seguir»: Evo insiste con su candidatura y sus dirigentes se declaran en «estado de alerta». eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Reportan que ministro de Trabajo murió por broncoaspiración

Los primeros informes oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de la ciudad de El Alto, señalan que el ministro de trabajo, Erland Julio Rodríguez Lafuente, de 45 años, falleció como consecuencia de una posible broncoaspiración, en su domicilio. Alertados por una llama telefónica, pasadas las 14:00 de este sábado, agentes de la División Homicidios y Escena del Crimen se constituyeron a la Z. Amigchaco Calle I, donde constataron que una persona de sexo masculino sin signos vitales yacía en el asiento trasero de un vehículo marca Toyota Prado. Tras las primeras verificaciones, los agentes no encontraron ninguna lesión o signos de violencia en el cuerpo, por lo que se determinó como posible causa de muerte una broncoaspiración. Se estima que Erland Julio Rodríguez Lafuente falleció cerca al mediodía de este sábado. Su hija ingresó al dormitorio y se percató de que su papá no respiraba, por lo que de inmediato lo trasladaron al centro de salud en un vehículo, tipo vagoneta.

– Arce destaca gestión del ministro Rodríguez por su compromiso con el pueblo

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, lamentó este sábado el fallecimiento del ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Erland Julio Rodríguez Lafuente, y destacó su gestión por el firme compromiso que mostró con el pueblo boliviano durante su tiempo al frente de esa cartera de Estado. “Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Erland Julio Rodríguez Lafuente, quien siempre demostró su compromiso con el pueblo boliviano”, expresó el mandatario. Asimismo, informó que se han instruido las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del deceso. Rodríguez asumió el cargo en agosto de 2023 y desde entonces encabezó una gestión enfocada en la defensa de los derechos laborales, la inclusión social y la justicia en el ámbito del trabajo. El vicepresidente David Choquehuanca expresó: “Lamentamos el fallecimiento del hermano ministro de Trabajo. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.

– Justicia ordena la detención preventiva durante cinco meses para el exministro Cesar Siles

Tras al menos nueve horas de audiencia, este sábado la Justicia determinó que el exministro de Justicia, César Siles, sea enviado a la cárcel de Patacamaya durante cinco meses, mientras la Fiscalía investiga el caso consorcio. El exministro del presidente Luis Arce fue aprehendido la tarde del jueves luego que llegó con su abogado a la fuerza anticrimen y el viernes, Siles fue puesto frente a un investigador para prestar su declaración informativa. Con relación al audio atribuido a Siles, que registra una presunta llamada de esta exautoridad al juez de Coroico Marcelo Lea Plaza, para supuestamente “direccionar” un fallo judicial, el abogado de Siles señaló que este material no fue presentado a la Fiscalía. “Solo se tiene fotos de conversaciones, pero no existe el soporte (audio), por lo tanto, no se puede realizar una pericia. Si quisieran presentar el soporte, ya es tarde, porque ya es una prueba contaminada”, dijo. Antes de ser aprehendido, Siles en contacto con los medios de comunicación, afirmó que se someterá a la investigación.

– Policía designa investigador para ejecutar orden de aprehensión contra Evo Morales

El comandante general de la Policía Boliviana confirmó este sábado que ya se ha asignado a un investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para llevar adelante la ejecución de la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. Sin embargo, advirtió que cumplir esta disposición judicial podría poner en riesgo la vida de personas. “Ya se ha designado a un investigador de la Felcc que está asignado específicamente al caso. Es un funcionario plenamente capacitado y, como en otros procesos, vamos a dar cumplimiento a lo que disponga el Ministerio Público”, afirmó el comandante General de la Policía, Gral. Augusto Russo. Pese a contar con las capacidades operativas necesarias, las autoridades reconocen que ejecutar esta orden implica un “riesgo muy alto”, incluyendo la posibilidad de enfrentamientos violentos. “No estamos dispuestos a asumir el costo de pérdidas de vidas humanas. En un Estado democrático es inadmisible que se derrame sangre para estos fines”, agregó.

– «Estamos buscando la unidad»: Fernández no descarta unirse con Morales pero deja la decisión en manos de los sectores sociales

El candidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo de UCS, Jhonny Fernández, respondió ante el posible acuerdo entre su partido y Evo Morales para participar en las elecciones presidenciales. Fernández no negó, ni descartó una alianza con el expresidente, sin embargo, dejó en claro que son las organizaciones sociales quienes lo definirán. «Acuerdo con políticos, no, acuerdo con sectores sociales, si, eso si lo estamos haciendo. Lo que estamos buscando es la unidad de la fuerza popular de Bolivia, y bueno, quienes representan a los campesinos, a las centrales agrarias, ellos están uniendo todos sus esfuerzos para que en unidad podamos cumplir una tarea eficiente», indicó Fernández en contacto con los medios de comunicación. En las últimas horas, desde el evismo afirmaron que están negociando con UCS para ser parte de las elecciones. Morales sería uno de los candidatos de esta fuerza política que actualmente está habilitada para participar en las elecciones generales.

– «Esta lucha va a seguir»: Evo insiste con su candidatura y sus dirigentes se declaran en «estado de alerta»

Tras la reunión nacional de Evo Pueblo, el Pacto de Unidad y el denominado «Estado Mayor del Pueblo», los sectores que respaldan a Evo Morales se declararon en «estado de alerta» ante una posible convocatoria de reunión para insistir con su candidatura. El líder cocalero anunció que «esta lucha va a seguir» y dijo que su movimiento es el «único que puede ganar» las elecciones presidenciales a la oposición. «Estado de alerta: Se declara un estado de alerta permanente, atentos a una posible convocatoria de ampliado de emergencia con miras a las próximas elecciones generales», reseña el último punto de la resolución que aprobaron los evistas. «Se demanda el desarrollo inmediato de elecciones plurales y la ampliación de la participación democrática sin restricciones ni proscripciones», se lee en el punto dos. La reunión se llevó a cabo este jueves por casi diez horas en la sede de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. La resolución de las organizaciones evistas tiene once puntos.

– Candidatos que están en la papeleta pueden ser sustituidos hasta el miércoles

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó este sábado que los candidatos que están en la papeleta de sufragio —como el aspirante a presidente y el diputado uninominal o especial— deben ser sustituidos a más tardar el miércoles 25 de junio, debido a que esa fecha las fotografías y las papeletas ingresarán a imprenta. El vocal electoral aclaró que en este proceso electoral hay dos tipos de candidaturas, una que está en la papeleta de sufragio y la otra que no está en la boleta electoral. Indicó que los candidatos que están en la papeleta de sufragio son el candidato presidencial, el diputado uninominal o especial. En tanto, el otro tipo de candidatos que no figuran en la papeleta sí pueden ser sustituidos con más calma hasta el miércoles 13 de agosto. “El rostro del senador no va en la papeleta, no va el diputado plurinominal y no va del (diputado) supraestatal”, indicó. Tahuichi indicó que partidos y organizaciones políticas tienen hasta el miércoles 25 para validar el formato y diseño de franja antes de imprimir.

– Murillo salió de la cárcel y está bajo custodia de un centro de inmigrantes en EE.UU.

El exministro de Gobierno Arturo Murillo, quien cumplía una condena en Estados Unidos, ya salió de la cárcel y se encuentra bajo custodia de un centro de migrantes en Florida. La exautoridad tiene procesos pendientes con la Justicia en Bolivia. Murillo, quien tenía el registro 02358-506 en el sistema penitenciario de Estados Unidos, «no está bajo custodia» desde el viernes 20 de junio, reportó la Agencia Federal de Prisiones. El portal web de este organismo detalla que en caso de que una persona haya sido liberada y no se especifique su ubicación, puede ser que aún se encuentre bajo custodia de otro organismo del país norteamericano. La ministra de Justicia, Jessica Saravia, señaló el viernes que Bolivia hizo todos los trámites necesarios para que el exministro de Gobierno sea extraditado a Bolivia, ya que su sentencia en el país del norte termina este sábado 21 de junio. «Hemos venido realizando las acciones necesarias para que el señor Murillo pueda estar en Bolivia», declaró.

– Bloomberg proyecta una inflación interanual de 22% hasta junio

La inflación en Bolivia alcanzó en mayo su nivel más alto en 34 años y todo indica que la tendencia seguirá al alza. Según proyecciones recogidas por Bloomberg, se estima que la tasa interanual podría superar el 20% en las próximas semanas y acercarse al 22% antes de comenzar a estabilizarse. “La inflación en Bolivia seguirá al alza en los próximos meses”, advirtió Jonathan Fortun, economista del Instituto Internacional de Finanzas (IIF). El especialista señaló que la combinación de presiones internas —como la escasez de divisas— y externas —entre ellas el alza del petróleo por las tensiones entre Irán e Israel— explican el deterioro del panorama. En mayo, el país registró un incremento mensual del 3,65%, y una inflación interanual del 18,46%. Para Fortun, la persistente presión sobre el tipo de cambio paralelo “deja espacio adicional para que la inflación continúe escalando”. Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, coincidió en que el mes de junio podría marcar un nuevo récord.

– ¿Qué pasa si la inflación de un país llega a dos dígitos y cuánto será el dato interanual para Bolivia?

La teoría económica dice que cuando la inflación en un país supera los dos dígitos, es como si el dinero que tenemos en el bolsillo o en el banco empezara a derretirse rápidamente. Un 10%, 20% o incluso más significa que los precios de casi todo —desde la comida hasta la ropa y la gasolina— suben a un ritmo alarmante. Dicho en palabra simples, lo que hoy se compra con Bs 100, mañana necesitará 110 o 120, y así sucesivamente. Esto golpea directamente el poder adquisitivo de las personas: con el mismo sueldo, cada vez podemos comprar menos cosas. Y cuando la inflación interanual de un país supera los dos dígitos (es decir, es igual o superior al 10%), la situación se vuelve más preocupante y se suele clasificar como inflación galopante (a diferencia de la inflación moderada, que se mantiene por debajo del 10%). Esto trae consigo una serie de consecuencias negativas para la economía y la sociedad, porque genera mucha incertidumbre. Una inflación de dos dígitos es una señal de alarma que indica que la economía está perdiendo estabilidad.