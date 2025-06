Asambleístas salen en defensa de la Alianza Unidad y denuncian una guerra sucia contra Samuel

10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

María Karla Robledo Guardia renunció a su candidatura por Unidad. Foto: RRSS

eju.tv

Bazán sobre acusaciones contra Unidad: «Tuto coordina con el Gobierno y el MAS para afectar a Samuel». Unidad responde y contraataca: acusa a Tuto Quiroga de proteger candidatos con historial de corrupción. Asilo o traslado a un tercer país: las opciones de Murillo para evitar su deportación a Bolivia. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Bazán sobre acusaciones contra Unidad: «Tuto coordina con el Gobierno y el MAS para afectar a Samuel»

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El legislador opositor Erwin Bazán respondió este lunes a las acusaciones contra la Alianza Unidad respecto a un supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña de Samuel Doria Medina, las cuales considera que son elucubraciones de Jorge Tuto Quiroga en complicidad del MAS y el Gobierno. «El diputado masista Rolando Cuéllar, en una acción coordinada con el vocero de Tuto Quiroga, Tomás Monasterios, está pretendiendo sentar una denuncia judicial para afectar la candidatura de Samuel Doria Medina y bajarlo de las próximas elecciones», se le escucha decir a Bazán en un video que compartió en sus redes sociales. Para el diputado, Quiroga y su vocero llegaron a «un nivel de funcionalidad» que hizo que ahora «coordinen con el Gobierno y el MAS para afectar la candidatura de Samuel Doria Medina», candidato que marcha primero en las encuestas de intención de voto. Las acusaciones contra el frente de Doria Medina tienen que ver con Carla Robledo, quien renunció a las listas al saberse que su padre es procesado por el delito de narcotráfico.

https://eju.tv/2025/06/bazan-sobre-acusaciones-contra-unidad-tuto-coordina-con-el-gobierno-y-el-mas-para-afectar-a-samuel/

Unidad responde y contraataca: acusa a Tuto Quiroga de proteger candidatos con historial de corrupción

La alianza Unidad salió al frente de las acusaciones que la vinculan con el narcotráfico y denunció que Libre, la coalición liderada por el expresidente Jorge Tuto Quiroga ‘no está libre’ de candidatos cuestionados por presuntos hechos de corrupción. En una categórica respuesta, el diputado de Comunidad ciudadana (CC) Alejandro Reyes aseguró que el frente de Samuel Doria Medina ha demostrado coherencia al apartar de sus filas a una candidata observada por supuestos nexos con el narcotráfico, algo que —afirmó— no ocurre en la organización que respalda al expresidente. ‘No vamos a ser cómplices de ningún acto de corrupción ni vínculo dudoso’, afirmó Reyes, quien resaltó que la decisión de apartar a la candidata a senadora por Santa Cruz demuestra el compromiso de su frente con la transparencia. En contrapartida, Reyes apuntó que varios de los candidatos de Libre tienen antecedentes preocupantes, como Desirée Bravo, esposa del exdiputado Tomás Monasterios, quien enfrenta procesos judiciales por presuntos vínculos con loteadores ilegales.

https://eju.tv/2025/06/unidad-responde-y-contraataca-acusa-a-tuto-quiroga-de-proteger-candidatos-con-historial-de-corrupcion/

Diputada Lero niega vínculos de Unidad con el narcotráfico y denuncia “guerra sucia” contra Doria Medina

La diputada de Comunidad Ciudadana, Toribia Lero, rechazó las acusaciones que vinculan a la alianza Unidad y a su candidato presidencial, Samuel Doria Medina, con el narcotráfico. “Rechazamos la guerra sucia desatada en contra de Samuel Doria Medina y nuestra alianza Unidad. Quieren involucrarnos de que nuestra campaña estaría siendo financiada por el narcotráfico. Nada más falso, cobarde y calumnioso porque no hay prueba y no lo va a haber”, aseguró Lero. La reacción surge tras la renuncia de María Karla Robledo Guardia como candidata a senadora por Unidad, luego que ayer se revelara que es hija de Carlos Arturo Robledo Áñez, un narcotraficante condenado en Estados Unidos. Unidad atribuyó la polémica a un intento de desprestigio por parte de sus adversarios políticos, quienes, según Lero, “carecen de propuestas y solo saben ensuciar con mentiras”. El crítico más duro fue el vocero de la Alianza Libre, Tomás Monasterio, quien cuestionó directamente a Samuel y agregó que Bolivia no puede seguir siendo rehén de la “narcopolítica”.

https://eju.tv/2025/06/diputada-lero-niega-vinculos-de-unidad-con-el-narcotrafico-y-denuncia-guerra-sucia-contra-doria-medina/

Diputado exige que Murillo sea extraditado y cuestiona vínculos con Wilson Santamaria

El diputado Beto Astorga, representante de Comunidad Ciudadana (CC), exigió este lunes que el exministro de Gobierno Arturo Murillo sea extraditado y rinda cuentas ante la justicia boliviana por los delitos cometidos durante su gestión, donde se denunciaron millonarios sobreprecios en la compra de gases lacrimógenos. “Hay que exigir que llegue Murillo y rinda cuentas ante la justicia, hay que sentar un precedente porque el hombre ha sido un delincuente. En época de pandemia existieron sobreprecios y tiene que llegar a nuestro país”, señaló Astorga , reiterando la necesidad de que el proceso judicial no quede en la impunidad. El legislador no solo apuntó contra Murillo, quien cumplió una condena en Estados Unidos por lavado de dinero, sino que también cuestionó el papel de Wilson Santamaría, exviceministro de Seguridad Ciudadana durante la gestión transitoria de Jeanine Áñez y subordinado directo de Murillo. Astorga denunció que Santamaría, ahora jefe de campaña de la alianza Unidad, conocía de los manejos irregulares en el Ministerio de Gobierno.

https://eju.tv/2025/06/diputado-exige-que-murillo-sea-extraditado-y-cuestiona-vinculos-con-wilson-santamaria/

Asilo o traslado a un tercer país: las opciones de Murillo para evitar su deportación a Bolivia

La Procuraduría General del Estado (PGE) confirmó este lunes que el exministro Arturo Murillo está bajo custodia del Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos, a la espera de que un juez defina su futuro procesal. «El 20 de este mes ha sido liberado, eso no quiere decir que ahorita el señor Murillo esté caminando por las calles de Estados Unidos, en este momento se encuentra en el Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos, a la espera de ser trasladado a un centro de detención para que el juez de migración verifique su situación jurídica», explicó el procurador Ricardo Condori. El exministro de Gobierno fue detenido en Estados Unidos en 2021 y desde entonces está detenido por lavado de dinero proveniente de la corrupción. Su salida de la cárcel de Miami se produjo el viernes 20 de junio. «Puede darse una deportación exprés, eso implica que no existiría ningún obstáculo, pero puede darse la figura que el juez acepte alegaciones del señor Murillo, quien puede considerar la solicitud de asilo o ser deportado a un tercer país», señaló el procurador.

https://eju.tv/2025/06/asilo-o-traslado-a-un-tercer-pais-las-opciones-de-murillo-para-evitar-su-deportacion-a-bolivia/

Solicitan al TSE inhabilitación de autoridades: apuntan a Copa, Fernández, Reyes Villa, Paz y Rodríguez

El abogado Carlos Villarroel presentó este lunes un memorial ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitando la inhabilitación inmediata de varias autoridades en ejercicio que, según argumenta, no cumplieron con el requisito constitucional de renunciar a sus cargos con al menos tres meses de anticipación a las elecciones nacionales del próximo 17 de agosto. “La Constitución Política del Estado, en su artículo 238, es clara: aquellas autoridades electas que deseen postular a un nuevo cargo deben renunciar tres meses antes del día de la elección. Eso significa que el plazo venció el 17 de mayo, y quienes no lo hicieron están incurriendo en una causal de inhabilitación”, explicó Villarroel a la Red Uno. En el documento entregado al TSE, el jurista menciona los nombres de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa; el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández; el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; el senador Rodrigo Paz y el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Todos ellos, según Villarroel, continúan ejerciendo funciones públicas.

https://eju.tv/2025/06/solicitan-al-tse-inhabilitacion-de-autoridades-apuntan-a-copa-fernandez-reyes-villa-paz-y-rodriguez/

Gobierno rinde homenaje póstumo a ministro de Trabajo Erland Rodríguez en Palacio Quemado

Los restos mortales del fallecido ministro Erland Rodríguez fueron recibidos con honores en el Hall de Palacio Quemado, en La Paz. El presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y autoridades del Ejecutivo asisten al velatorio y acompañan a sus familiares en este momento de duelo. El ministro de Trabajo, Erland Rodríguez, falleció el pasado sábado a causa de una broncoaspiración, por lo que se descartó la existencia de “mano criminal” en el hecho, confirmó el fiscal Carlos Cortez. Rodríguez fue encontrado sin vida en su domicilio, luego de haber participado en un acto por el Año Nuevo Andino Amazónico, en la ciudad de El Alto. Desde tempranas horas de este lunes, los restos del titular de Trabajo fueron velados en la sede de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, donde representantes de organizaciones sociales y sindicales acudieron para rendir homenaje a quien fue considerado un representante del sector obrero. Tras la despedida en El Alto, se realizó el traslado del féretro hasta la ciudad de La Paz.

https://eju.tv/2025/06/gobierno-rinde-homenaje-postumo-a-ministro-de-trabajo-erland-rodriguez-en-palacio-quemado/

Sarampión: Hay casos de pacientes que no tenían ninguna vacuna, pese a la disponibilidad

El reciente brote de sarampión en Santa Cruz ha encendido las alertas de las autoridades sanitarias, al confirmarse que varios pacientes contagiados no tenían ninguna dosis de vacuna, a pesar de la amplia disponibilidad en los centros de salud, según lo reflejado en los reportes que se dieron este lunes, cuando se contabilizan 49 casos positivos. “Para vacunar no necesitamos tener síntomas. La vacuna es preventiva”, señaló el epidemiólogo Roberto Torrez desde el Hospital de Niños de la capital cruceña, al reflejar que hay pacientes que ingresan sin ninguna dosis y ejemplificando la situación con una menor de 6 años que se encuentra internada en ese centro de salud. Según el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Jaime Bilbao, los 49 casos acumulados se desglosan de la siguiente manera: 4 casos en menores de 2 años, 39 entre personas de 2 a 18 años y 6 en mayores de 18 años, sin registrar personas de la tercera edad. Además, de los 369 casos sospechosos ya fueron descartados 320.

https://eju.tv/2025/06/sarampion-hay-casos-de-pacientes-que-no-tenian-ninguna-vacuna-pese-a-la-disponibilidad/

Gobierno insiste que la especulación es la principal causa para la escasez de aceite

Ante la creciente escasez y encarecimiento del aceite comestible en el mercado interno, el Gobierno anunció para este lunes una reunión técnica interministerial con el objetivo de analizar la situación y tomar medidas para garantizar el normal abastecimiento del producto. Asimismo, insistió en apuntar a la especulación como principal causa para la falta de oferta del producto. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó que el encuentro se llevará a cabo esta tarde con su par de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani, para evaluar la logística de distribución y detectar las causas del problema. “Tenemos una reunión, vamos a ver cómo seguiremos mejorando en temas de logística. Hemos visto que el tema de los bloqueos nos ha perjudicado, pero ahora prácticamente no hay bloqueos y debería arreglarse esta situación”, afirmó Flores, a quien consultaron qué sucede con el tema aceite. La autoridad insistió en que la causa principal de la escasez no es la falta de producción, sino la especulación generada por algunos sectores del comercio.

https://eju.tv/2025/06/gobierno-insiste-que-la-especulacion-es-la-principal-causa-para-la-escasez-de-aceite/

Ante el ataque de Irán contra bases de EEUU en Medio Oriente, Israel refuerza su sistema aéreo de defensa

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) observan con atención el ataque de Irán sobre bases de Estados Unidos en Medio Oriente, pero se mantendrán al margen hasta que Donald Trump decida su táctica militar contra el régimen fundamentalista. La ofensiva iraní se centra en la base de Al Udeid, cerca de Doha, y responde al ataque ordenado por Tump contra las instalaciones nucleares en Natanz, Fordow e Isfahan. “Estamos en contacto permanente con Washington, pero no vamos a mover solos. Es un tema de Estados Unidos. Si nos piden ayuda, estaremos», explicó a Infobae un asesor del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Al margen de aguardar la decisión militar de Trump, un vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel opinó ante este enviado especial que la réplica iraní sería para consumo interno y que no tendría intención de gatillar una escalada bélica en Medio Oriente. En este sentido, el gabinete de Seguridad de Netanyahu tiene confirmado que Irán anticipó a Qatar que atacaría la base americana de Al Udeid.

https://eju.tv/2025/06/ante-el-ataque-de-iran-contra-bases-de-eeuu-en-medio-oriente-israel-refuerza-su-sistema-aereo-de-defensa/