Unidad responde y contraataca: acusa a Tuto Quiroga de proteger candidatos con historial de corrupción

La alianza Unidad salió al frente de las acusaciones que la vinculan con el narcotráfico y denunció que Libre, la coalición liderada por el expresidente Jorge Tuto Quiroga ‘no está libre’ de candidatos cuestionados por presuntos hechos de corrupción. En una categórica respuesta, el diputado de Comunidad ciudadana (CC) Alejandro Reyes aseguró que el frente de Samuel Doria Medina ha demostrado coherencia al apartar de sus filas a una candidata observada por supuestos nexos con el narcotráfico, algo que —afirmó— no ocurre en la organización que respalda al expresidente.

‘Samuel ha sido taxativo: no vamos a ser cómplices de ningún acto de corrupción ni vínculo dudoso’, afirmó Reyes, quien resaltó que la decisión de apartar a la candidata a senadora por Santa Cruz demuestra el compromiso de su frente con la transparencia. En contrapartida, Reyes apuntó que varios de los candidatos de Libre tienen antecedentes preocupantes, como Desirée Bravo, esposa del exdiputado Tomás Monasterios, quien enfrenta procesos judiciales por presuntos vínculos con loteadores ilegales. También citó a Luis Alberto Ruiz Guerrero, actual candidato plurinominal y exfuncionario de YPFB, acusado de haber favorecido contratos millonarios cuando ejercía funciones en la estatal petrolera.

“Y ni hablar de los vínculos que tienen con el alcalde Iván Arias en la ciudad de La Paz, quien les entrega material, quien les entrega estructura y está haciendo campaña día a día, codo a codo con la alianza Libre, incluso cruzando ríos de sangre con algunos de los diputados que en algún momento lo fiscalizaron. Por lo tanto, yo creo que está más que claro que nosotros como Alianza de Unidad, porque estamos a la cabeza, somos víctimas de estos ataques, pero Samuel no tiene por qué explicar de dónde viene su fortuna”, enfatizó el legislador.

Uno de los señalamientos más fuertes de Reyes recayó sobre el actual compañero de fórmula de Tuto Quiroga, Juan Pablo Velasco, de quien recordó que es hijo de uno de los exdirectivos procesados en el caso del Banco Fassil, un escándalo financiero que dejó a decenas de familias sin sus ahorros. “¿De dónde viene la plata para hacer campaña para el señor Tuto Quiroga? Al parecer viene de los ahorros de muchas personas y muchas familias que hoy están sufriendo porque no se les devuelve hasta ahora sus ahorros”, cuestionó el candidato a diputado uninominal por la circunscripción 7 de La Paz.

Empero, negó que Unidad ingrese en una etapa de guerra sucia, sino que solamente se responden a los ataques de los cuales son objeto ‘porque estamos a la cabeza’; asimismo, aseveró que el líder de la alianza fue taxativo sobre los hechos ilícitos en sentido que no será cómplice ni permitirá ‘un solo gramo’ de corrupción, a diferencia —dijo—del señor Tuto Quiroga y su alianza Libre a los que acusó de ser cómplices, porque ‘de lo único que no son libres es por supuesto de esos vínculos’. Nosotros no atacamos a nadie, refirió.

“Somos víctimas de ataques porque estamos a la cabeza. Ese es el dolor que tienen los que están en la Alianza de Caída Libre, que cada vez están empezando a bajar en su porcentaje de aprobación. Está más que claro que la oposición como tal y nosotros como bloque de unidad estamos a la cabeza y por eso somos víctimas de estos ataques”, puntualizó, para luego justificar la presencia de María Karla Robledo Guardia en las listas en sentido que no hubo la información suficiente, pero en cuanto fue conocida, Doria Medina optó por sacar a esa persona para no manchar a la alianza Unidad.

Además de ello, el parlamentario de CC acusó a Quiroga de permitir el retorno de Evo Morales al escenario político cuando fue presidente y de facilitar su huida en la gestión de Jeanine Áñez. “Bueno, el señor Tuto Quiroga le permitió la salida a Evo Morales dos veces, ¿no? Dos veces que han permitido que siga vigente en su carrera política. Esperemos que en esta oportunidad él no busque la misma o el mismo nivel de complicidad”, enfatizó Reyes.

Los ataques y contraataques entre las alianzas Unidad y Libre denotan un nuevo punto de tensión dentro de la oposición boliviana, que a medida que se acercan las elecciones nacionales, muestra una división al parecer irreconciliable, debido a las pugnas en detrimento de la unidad que permita tender puentes para una propuesta común frente al oficialismo. La campaña electoral entra así en una fase de mayor confrontación, con la credibilidad de los candidatos y sus entornos bajo la lupa de la sociedad.