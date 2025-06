Churumas X2 cambia la tendencia en Tarija

Después de años de fracasos en Boyuy, Jaguar, San Telmo y Astillero, el pozo Churumas incorpora medio millón de metros cúbicos de gas al día

Fuente: El País.bo

Después de encadenar una serie de fracasos sonados en la exploración de hidrocarburos en la última gestión de Luis Alberto Sánchez al frente del Ministerio, que se prolongó durante el efímero gobierno de Jeanine Áñez, con el también tarijeño Víctor Hugo Zamora en la conducción, la puesta en producción del pozo Churumas X2 supone al menos un pequeño alivio en el sector.

El fracaso del Boyuy X2 con Sánchez fue muy bullado por las altas expectativas puestas por el propio ministro, que insistió en que Repsol siguiera perforando – a costo de YPFB – hasta llegar al poco más profundo del continente, pero improductivo. A este le siguió el fracaso en Jaguar X6, al oeste de Entre Ríos, en el bloque Huacareta, que Shell abandonó a los 5.300 metros para empezar a buscar al norte de la formación, ya en el territorio de Chuquisaca.

Sánchez fue el ministro que articuló la normativa para desmontar la protección de Tariquía y otras áreas naturales y permitir así la actividad petrolera en la misma. En Tariquía se identificaron dos áreas, San Telmo y Astilleros, que fueron adjudicadas a un consorcio entre YPFB Chaco y Petrobras. En la misma zona se identificaba el área de Churumas, que fue explorado hace medio siglo sin resultados concluyentes.

En el área de San Telmo, pese a tener los pozos Domo Osso identificados y cierto consenso vecinal, no se han iniciado las operaciones. Formalmente se alega el problema de la resistencia a la actividad en Tariquia, aunque han pasado casi 8 años desde que se firmaron los contratos. No había esa resistencia en Astilleros, en el otro extremo de la reserva, ya casi sobre la frontera de Padcaya con Argentina y donde las comunidades daban el total apoyo. Hace 15 meses se reportó un problema con la perforadora y hasta hoy no se han dado mayores explicaciones de lo sucedido.

La incorporación de Churumas, aunque en producción no suponga más de medio millón de metros cúbicos diarios (sobre los 30 que aproximadamente se siguen generando en el país), en reservas aporta 0,23 TCF, que en tiempos de escasez como los que se viven es relevante.

