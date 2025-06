Crisis en la alianza de ADN: Candidato presidencial denuncia que quieren sacarlo de la lista y dice que le pidieron Bs 7 millones

El jefe nacional de Acción Democrática Nacional (ADN), Gabriel Gutiérrez, rechazó la denuncia, aunque admitió que el presupuesto «era para encarar una campaña escueta» para los comicios presidenciales con base en un acuerdo.

El candidato presidencial Paulo Rodríguez Folster denunció que la dirigencia de Acción Democrática Nacionalista (AND) intenta sacarlo de las listas de la alianza Libertad y Progreso ADN y señaló que le pidieron unos Bs 7 millones.

El jefe nacional de Acción Democrática Nacional (ADN), Gabriel Gutiérrez, rechazó la denuncia, aunque admitió que el presupuesto «era para encarar una campaña escueta» para los comicios presidenciales con base en un acuerdo.

¿Compró su candidatura?, le preguntó No Mentirás y el empresario respondió: «No sé si compré mi candidatura».

No obstante, afirmó: «Todos los partidos en Bolivia solo piensan en dinero, no piensan en el país, yo no necesito estar aquí, estoy haciendo esto por Bolivia, por mi país, porque quiero que cambie, porque quiero que sea un país diferente, que tengamos gasolina, que tengamos comida».

«Me ha pedido para que arranquemos y después más, más y más para que lógicamente cubra todos los gatos», dijo y señaló que su compromiso era «pagar por la estructura de la sigla» y las nueve casas de campaña y los vehículos.

«Me ha pedido 1 millón, después otro millón hasta llegar a 6 o 7 millones. Yo tendría que cumplir durante los nueve meses, para las subnacionales», sostuvo.

El directivo de AND indicó que «se hizo un programa para una elección nacional y una elección subnacional que duraba un año en el cual se agarró en el presupuesto conjuntamente con el señor Folster y me extraña la característica, pensé que era una personaje más honesto por lo que manifiesta, pero él mismo lo reconoce, era para un año».

El dirigente incluso deslizó que la denuncia encaja en un caso de calumnia y difamación.

Rodríguez por su lado afirmó que puso un «freno» y no dio el dinero que supuestamente le pedía la dirigencia.

«Estoy muy enojado y molesto porque me quisieron sacar de ADN, me quieren sacar, porque hice todo lo que correspondía, he alquilado una linda casa de campaña en Santa Cruz, he costeado todo el viaje para las listas, hice mi parte, solamente no empecé con la campaña justamente por este tema», señaló.

Gutiérrez dijo que confía «terminar la relación con el señor Folster de la misma manera que hemos empezado, de una manera cordial» y supuso que «tiene algún problema con la documentación» que presentó en el TSE porque pone la fecha del inicio de la campaña después de las habilitaciones de candidatos que es el 6 de junio.