El incremento de los casos de sarampión obliga al gobierno a declarar emergencia sanitaria

eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Bolivia declara emergencia sanitaria a nivel nacional ante la epidemia de sarampión

El presidente Luis Arce informó este martes que se decidió declarar emergencia sanitaria a nivel nacional ante la epidemia de sarampión que atraviesa el país y ante el alto riesgo de propagación de la enfermedad. “Luego de convocar de manera urgente al Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias ante la epidemia de sarampión que atraviesa el país y el alto riesgo de propagación de esta enfermedad, hemos decidido declarar Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional con el firme propósito de proteger la salud y la vida del pueblo boliviano”, informó Arce a través de sus redes. El mandatario indicó que “esta medida permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del Estado mediante acciones concretas, articuladas y coordinadas con los gobiernos departamentales, municipales y organizaciones sociales”. En ese contexto, manifestó que se activará el Plan Estratégico de Atención de Emergencia Sanitaria para la Epidemia de Sarampión, orientado a interrumpir la transmisión del virus a través de acciones integradas y multisectoriales.

Con un homenaje a los oficiales caídos en los desbloqueos, la Policía celebra sus 199 años

Con un homenaje a los cuatro efectivos caídos en las tareas de desbloqueo, la Policía Boliviana conmemora este martes su 199 aniversario, en un acto del que participa el presidente del Estado, Luis Arce, participó en el acto conmemorativo por los 199 años de la creación de la Policía Boliviana, fundada el 24 de junio de 1826 por decreto del Mariscal Antonio José de Sucre «Los recientes bloqueos así como otros que ocasionaron un gran daño a nuestro país, asfixiando a la población más vulnerable, fueron desarrollados con la inequívoca intención de deponer al Gobierno y obstaculizar el proceso electoral en curso», manifestó en su discurso el mandatario. El Jefe de Estado sostuvo que los efectivos del orden trabajaron para aplacar las movilizaciones de un político que buscaba el poder, pese a estar inhabilitado para volver a postular a la Presidencia. Arce señaló que la Policía debe estar más cerca de la ciudadanía, escuchar sus necesidades y actuar con eficacia y empatía. «Necesitamos una institución que sea un pilar en la promoción del bienestar de la población», afirmó.

Arce alude a Evo como el responsable de la muerte de 4 policías y promete que no quedará impune

En el aniversario 199 de la Policía Boliviana, el presidente del Estado, Luis Arce, recordó las recientes muertes de cuatro policías y aludió a Evo Morales como el principal responsable; prometió que los autores materiales e intelectuales de esos crímenes no quedarán impunes. “Las ambiciones políticas y electorales lamentablemente se pusieron por encima de los intereses colectivos, y esto terminó generando dolor y luto en nuestro país”, indicó Arce. Tras dos semanas de bloqueos por parte de los seguidores de Evo Morales, quienes pedían que sea inscrito y luego habilitado como candidato presidencial, cuatro policías murieron en operativos de desbloqueo en Llallagua, norte de Potosí. “Su sacrificio no será en vano. No descansaremos hasta que los responsables de estos actos cobardes rindan cuentas ante la ley, autores intelectuales y materiales. La violencia nunca será el camino de aquellos que buscan desestabilizar nuestra sociedad. Esos alevosos asesinatos, no quedarán impunes”, aseguró el jefe de Estado.

“El Gobierno asesinó a policías y civiles”: Evistas piden a la OEA y ONU que investiguen los hechos en Llallagua porque no confían en la justicia boliviana

Esta mañana, el evismo anunció que envió cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitarles que investiguen los enfrentamientos en Llallagua y otras regiones del país. El pedido surge tras los violentos hechos registrados durante los bloqueos organizados por sectores afines a Evo Morales, que dejaron un saldo de muertos y heridos. “No confiamos en la justicia boliviana. (…) Estoy seguro de que la justicia se va a parcializar con el Gobierno que asesinó en los pasados días tanto a policías como a civiles”, afirmó en conferencia de prensa el senador Leonardo Loza, quien culpó directamente al Gobierno de Luis Arce de las muertes ocurridas en las movilizaciones recientes. Los conflictos iniciaron el 2 de junio en protesta por la escasez de combustible y el alza de precios de productos básicos, pero se intensificaron rápidamente con la demanda política de habilitar al exmandatario, Evo Morales, como candidato presidencial para las elecciones del 17 de agosto, a pesar de los impedimentos legales vigentes.

Félix Patzi dice que Evo Morales entró en declive político después de los hechos de Llallagua

Si Evo Morales tenía alguna chance para participar en las elecciones nacionales, estas se desvanecieron tras los luctuosos hechos acaecidos en Llallagua, concluyó el jefe del Movimiento Tercer Sistema (MTS) y de Alianza Popular, Félix Patzi, a propósito de la posición expresada por el exmandatario y sus allegados, quienes no dan por perdida la posibilidad de participar en los comicios programados para el 17 de agosto venidero. Los comentarios de Patzi se dan en un contexto particular, debido a que la pérdida de seis vidas durante los bloqueos que iniciaron el 2 de junio pasado intensificó el debate sobre la necesidad de reconducir política del país. Mientras algunos aliados y sectores del exmandatario no descartan la posibilidad de que Evo Morales intente una nueva incursión electoral, Patzi sostiene que la experiencia de los quince días de la medida evista ha cerrado ese capítulo. “En cuanto a la postulación de Evo, desde mi punto de vista, cada vez se va alejando más esa posibilidad de participación”, apuntó.

MAS prioriza “renovación” con Del Castillo y Berna y deja en suspenso candidatura del presidente Arce al Senado

Espaldarazo al binomio del MAS. El Movimiento Al Socialismo (MAS – IPSP) cerró filas por su binomio Eduardo del Castillo y Milán Bernal como sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. El presidente del partido, Grover García, remarcó hoy que la fórmula representa “la renovación” impulsada orgánicamente por las bases. “Castillo y Milán representan la renovación que el pueblo boliviano exige. Estamos renovando nuestros cuadros políticos por decisión orgánica de nuestras organizaciones sociales”, dijo García en conferencia de prensa. Asimismo, el presidente del MAS anunció que la proclamación del binomio se realizará el viernes 27 de junio en el Coliseo Cerrado Julio Borelli, en La Paz. En la ocasión, los candidatos presentarán las propuestas con las que buscarán resolver la crisis del combustible, el dólar y la canasta familiar. García aclaró que Del Castillo y Berna no esperarán llegar al poder para implementar medidas y que ya existen acciones coordinadas con el Gobierno central para encarar las actuales demandas sociales.

Evistas dicen que están «en las últimas conversaciones» para sellar una alianza con UCS

Los legisladores evistas aseguraron la mañana de este martes que están «en las últimas conversaciones» con Unidad Cívica Solidaridad (UCS) para sellar una alianza rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto. «Estamos en democracia, podemos conversar, estos días, entre hoy y mañana son definitorios para el movimiento indígena, originario y campesino que es víctima de este Gobierno, estamos en las últimas conversaciones (con UCS), ojalá esta tarde o mañana pueda haber resultados para nuestra militancia», declaró el senador evista Leonardo Loza. Consultado sobre si no le preocupa la ideología política de Jhonny Fernández con UCS, el también dirigente cocalero aseguró que tiene «buen concepto» de su padre y que serán las organizaciones del evismo las que definan si irán juntos. «Yo tengo buen concepto de su padre, solidario, trabajador, hay que conversar, hay que hablar, seguro lo hará el Pacto de Unidad y el Estado Mayor del Pueblo, ojalá se pueda anunciar cómo será nuestra forma de participar de las elecciones generales», agregó el legislador.

El caso del gobernador de Chuquisaca es investigado por acción de lesión culposa

“Los informes policiales contienen grabaciones de las cámaras de seguridad de un domicilio que se encuentra al frente, además de los actuados para identificar a otras personas que estaban en el lugar, esto ha permitido que hoy podamos contar con la individualización de este presunto autor”, informó Gorena a la prensa. El fiscal agregó que, al tener individualizada a la persona, se procederá a convocarla al Ministerio Público para que presente su declaración. “En esta parte de la investigación se tiene que ha podido haber una conducta imprudente o negligente, no así una intención de causar un daño”, indicó la autoridad. Gorena informó que el gobernador se encontraba en un acontecimiento social y en el momento de retirarse una de las personas trató de detenerlo. Se produjo un jaloneo en el que pierden el equilibrio al estar el suelo mojado, y ambas personas estaban por caer, por lo que una de ellas logra sujetar a la otra, pero el gobernador no pudo ser salvado. El jueves 19 de junio, el Gobernador de Chuquisaca cayó desde el primer piso.

Exministro Ríos advierte que si el conflicto entre Irán e Israel se agrava puede disparar el costo de importación de combustibles para Bolivia

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, alertó este martes sobre las posibles repercusiones económicas para Bolivia ante una eventual escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, si Irán deja de suministrar petróleo o si el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de exportación de petróleo del mundo. Según explicó, este escenario puede encarecer drásticamente el precio internacional del crudo y, con ello, los costos de importación de gasolina y diésel en el país. “Desde hace mes y medio, cuando comenzaron las escaramuzas entre Israel e Irán, el precio del petróleo subió por especulación entre 8 y 9 dólares por barril. Si esto se agrava, si se produce un conflicto bélico, si el estrecho de Ormuz se cierra, si Irán deja de suministrar petróleo, se produce un problema profundo. No solo por el petróleo que sale por ahí, sino también porque se afectan las refinerías, por tanto, Bolivia necesitaría 370 millones de dólares adicionales para importar combustibles en los próximos 12 meses”, advirtió Ríos.

Precios de alimentos vuelven a la normalidad y tienden a la baja paulatina en mercados tras bloqueo evista

Tras el bloqueo evista, los precios de los alimentos para la canasta familiar, como carnes, hortalizas, verduras y productos agroindustriales, empezaron a volver a la normalidad y tienden a la baja paulatina en el mercado, aseguró este martes el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores. “Estamos retornando a la normalidad y vamos a ir bajando los precios (…). Esperemos lograr en los próximos días que baje, puesto que estamos yendo a una bajada paulatina”, explicó la autoridad en conferencia de prensa. Indicó que se evidenció un descenso en el precio de la papa, tomate, cebolla, zanahoria, tras los bloqueos de caminos. Durante esos días, la arroba de papa costaba Bs 65, pero ahora redujo a Bs 40, dependiendo el tamaño y la variedad. El kilo de la carne de pollo durante el bloqueo de caminos llegó hasta Bs 40 y ahora bajó a Bs 21 y Bs 21,50; sin embargo, debería estar entre Bs 16 y Bs 17. En tanto, el kilo en gancho de la carne de res rebajó de Bs 60 a Bs 35 y Bs 37, dependiendo de la región en que se comercialice.

