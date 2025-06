El mejor convertidor de video a MP3: Rápido y seguro

Los videoclips de tus canciones favoritas seguro que son geniales, pero guardar tu colección de álbumes en formato MP4 no es la mejor idea si quieres optimizar el almacenamiento de tus dispositivos. Y tener tu música solo en internet –por ejemplo, en una plataforma de streaming como Spotify– puede tener sus ventajas, pero también te deja sin nada que escuchar en cuanto pierdes tu conexión o dejas de pagar tu suscripción.

Por eso cada vez más gente está optando por convertir videos a MP3, un formato que les permite guardar el sonido de los videos con alta calidad y ocupando muy poco espacio. Y no solo puedes usar este proceso para guardar tu música, sino que también es ideal para almacenar tus audiolibros o tus podcasts favoritos. Enseguida verás que es una gran solución, pero antes, ¿qué es exactamente eso de convertir video a MP3?

¿En qué consiste la conversión de video a MP3?

El proceso de convertir video a MP3 generalmente consiste en extraer el sonido de un video y guardarlo de manera separada en formato MP3. El contenido visual del video –es decir, los ‘frames’– se descarta en el proceso. El archivo resultante será mucho más pequeño que el video original y solo se podrá reproducir de forma auditiva, ya sea porque solo quieres escuchar la música de un video o porque necesitas usar el sonido en un proyecto de edición.​

Las ventajas de guardar tus videos en formato MP3

La posibilidad de convertir un video al formato MP3 abre muchas puertas a la creatividad, tanto para el uso personal como para el uso profesional: y, además, puede ser una gran manera de conservar canciones o audiolibros que quizá se perderían más adelante.

Escucha música, podcasts o audiolibros sin conexión

Con la descarga de videos en formato MP3 puedes llevarte contigo tu música favorita, y lo mismo ocurre con los podcasts y audiolibros que más te gustan. Mucha gente hace esto en anticipación de un vuelo, un viaje por carretera, o cualquier otra situación en la que vayan a estar sin conexión durante unas cuantas horas.

Preserva el contenido que más te gusta

Vivimos en la era de la cancelación de contenidos. ¿Dices algo que no deberías haber dicho? Cancelado. ¿Tienes las ideas equivocadas? Cancelado. ¿No nos gusta tu cara? Cancelado, cancelado, cancelado. En un panorama así, lo mejor es guardar tus contenidos favoritos en formato MP3 antes de que los eliminen de un día para otro.

Mejora la calidad de tus proyectos de edición

Hay muchas canciones o efectos de sonido libres de derechos en YouTube que se pueden descargar y emplear en todo tipo de proyectos, pero para eso necesitas convertir el video a MP3 y guardarlas en tu dispositivo. Luego, todo es cuestión de incorporarlas a tus propios videos utilizando un editor multimedia.

La aplicación ideal para convertir video a MP3: Wondershare UniConverter

Si no conoces un convertidor de video a MP3, vamos a mostrarte uno de los más completos que tienes a tu disposición a día de hoy. Seguramente hayas oído hablar de él: se trata de Wondershare UniConverter, y es una de esas aplicaciones indispensables para los profesionales del sector audiovisual. ¿Por qué? Por todo esto:

Conversión de video entre más de 1000 formatos

Para comenzar, UniConverter es capaz de convertir archivos de video entre más de 1000 formatos diferentes, de manera que ya puedes ir olvidándote de cualquier problema de compatibilidad. Por supuesto, el MP3 es uno de los formatos soportados. Te resultará casi imposible encontrar un formato de video que UniConverter no sea capaz de convertir a MP3 para que escuches su música sin conexión.

Herramientas de edición de video

Además, UniConverter no solo es un conversor de archivos, sino que también incorpora herramientas básicas de edición de video. Incluso si no tienes intención de editar videos de manera profesional, verás que esta herramienta te resulta muy útil. Por ejemplo, si la canción que más te gusta solo se reproduce en una parte de un video más largo, UniConverter te permite seleccionarla para extraerla como MP3 de manera separada.

Descarga de videos online

Uno de los motivos por los que la gente utiliza más UniConverter es que facilita la descarga de videos de todo tipo de plataformas online, incluyendo YouTube, Instagram y TikTok. ¿Quieres guardar los videos más populares de tus influencers favoritos para verlos una y otra vez? ¡De acuerdo! UniConverter tiene lo que necesitas, y, además, te permite convertir vídeo youtube a MP3 para que puedas escuchar sin conexión tu música favorita.

Compresión sin apenas pérdida

Durante el proceso de conversión a MP3, es habitual que el archivo final deba comprimirse para que ocupe menos espacio en el dispositivo, sobre todo si la pista de audio original estaba en formatos como WAV o FLAC. UniConverter riza el rizo ofreciéndote un nivel de compresión muy superior al de otros conversores de video, con lo que tus MP3 ocuparán muy poco espacio y, al mismo tiempo, seguirán escuchándose a la perfección.

IA de última generación

¿Quieres más? Wondershare UniConverter también incorpora una IA de última generación que te pone las cosas muy fáciles para editar tanto los videos como los archivos de sonido. Por ejemplo, puedes usar su IA para eliminar las marcas de agua de los videos. Y, en el caso de la música, su inteligencia artificial sirve para eliminar el ruido de fondo o mejorar la calidad del sonido: ideal para que tu música favorita suene como nunca antes.

Creación de GIFs

Por último, también puedes utilizar UniConverter para convertir archivos de video a formatos divertidos como el GIF, que se están volviendo cada vez más populares en internet. UniConverter es entonces una aplicación ideal para crear memes, gastar bromas, o simplemente compartir con tu pareja pequeños GIFs románticos hechos por ti. No importa el tipo de conversión que quieras hacer: UniConverter es la herramienta para el trabajo.

¿Cómo convertir video a MP3 con UniConverter? Guía paso a paso

¿Listo para convertir tus videos al formato MP3? No te preocupes si nunca lo has hecho, porque se trata de un proceso más sencillo de lo que crees. UniConverter te ofrece además varias formas de hacerlo: puedes convertir tus videos a MP3 si ya los tienes en tu dispositivo, pero también puedes hacerlo durante el proceso de descarga desde plataformas como YouTube. Vamos a mostrarte ambos tutoriales.

Convertir un video a MP3 desde el ordenador

Si, por ejemplo, ya tienes un video en tu ordenador y quieres convertirlo a MP3 para extraer el sonido, el proceso se puede hacer totalmente sin conexión y en solo unos minutos. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Abre Wondershare UniConverter en tu ordenador.

Ve a la herramienta ‘Convertidor’ de la barra lateral izquierda.

Carga el video que quieras convertir.

Elige MP3 como formato de salida.

Pulsa el botón ‘Convertir’ para que comience el proceso de conversión.

En solo unos minutos tendrás listo el archivo MP3 extraído de tu video, y podrás reproducirlo con cualquier aplicación compatible. Además, también vas a poder cargarlo en editores de video o de sonido para utilizarlo en tus propios proyectos multimedia.

Convertir un video a MP3 desde YouTube

Ahora vamos a ver otra forma de convertir videos a MP3: directamente durante el proceso de descarga desde una plataforma online. Por ejemplo, imaginemos que quieres descargar una canción que te gusta de un video de YouTube. UniConverter puede encargarse de hacerlo en unos sencillos pasos, que son:

Abre Wondershare UniConverter.

Ve la herramienta ‘Descargador’.

Aparecerá una ventana emergente con una casilla de formulario. Introduce aquí la dirección URL del video de YouTube que quieras descargar.

En el menú de configuración, elige la pestaña ‘Audio’ y selecciona el formato MP3.

Confirma la descarga pulsando el botón ‘Descargar’.

Entonces Wondershare UniConverter se encargará de separar el sonido del video y guardarlo en tu dispositivo en formato MP3, para que puedas utilizarlo en cualquiera de tus proyectos o escucharlo sin conexión siempre que te apetezca.

Los conversores de video a MP3 acuden al rescate

Tener una biblioteca musical en MP3 guardada en el almacenamiento interno de tu móvil no tiene precio. No solo te ahorrarás la suscripción a Spotify o a Amazon Music, sino que además podrás seguir disfrutando de tus canciones favoritas pase lo que pase. ¿Estás en un avión? Tienes tus MP3. ¿Te vas de camping? Tienes tus MP3. ¿Hay un huracán? Probablemente la música no sea tu principal preocupación en ese caso, pero… tienes tus MP3.

Plataformas como YouTube no te dan una opción nativa para guardar tus videos favoritos de forma externa, así que tu mejor solución pasa por un conversor multimedia como Wondershare UniConverter. Con esta aplicación podrás convertir a MP3 cualquier video en solo unos pocos casos, conservando toda la calidad del sonido y reduciendo el tamaño del archivo al mínimo. Además, es muy fácil de usar, así que ¿a qué esperas para descargarlo?