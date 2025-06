El presidente habla sobre la crisis económica del país, la ruptura con Evo y la millonaria inversión de su hijo

10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Arce acusa a Evo Morales de haber sido el ‘jefe de la oposición’ y de sabotear su gobierno desde la Asamblea

En una evaluación de su gestión y las cortapisas que le tocó enfrentar a lo largo de sus casi cinco años de mandato, el presidente Luis Arce Catacora reveló este jueves que, desde la ruptura de la relación con Evo Morales en 2023, el exmandatario se convirtió en el verdadero ‘jefe de la oposición’ en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), al obstaculizar los créditos, leyes y proyectos esenciales que necesitaba el país. “Evo fue el jefe de la oposición en la Asamblea. Todo lo que hacía era secundado por Comunidad Ciudadana y Creemos, desde bloquear créditos hasta bloquear leyes”, denunció Arce en una extensa exposición de motivos que describió como el trasfondo de la crisis económica, política e institucional que enfrenta su administración en la actualidad. “Es un tema de convergencia de intereses políticos”, aseveró el primer mandatario a propósito del bloqueo en la ALP a los proyectos de ley que impulsó su gobierno.

https://eju.tv/2025/06/arce-acusa-a-evo-morales-de-haber-sido-el-jefe-de-la-oposicion-y-de-sabotear-su-gobierno-desde-la-asamblea/

Arce revela que ruptura con Evo comenzó en 2021: Se desfiguró cuando vio una pancarta que decía ‘Bloque Choquehuanca’

El presidente Luis Arce afirmó este jueves que la ruptura con Evo Morales se evidenció el 1 de mayo de 2021 en Santa Cruz, cuando el exmandatario reaccionó enfadado al ver una pancarta en la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) que decía “Bloque Choquehuanca”. Según Arce, ese momento marcó el inicio de un distanciamiento motivado por los celos políticos del exjefe de Estado, debido a que su único fin era volver al Gobierno. “Todo comienza cuando Evo se desfigura cuando entra una pancarta ahí (testera del 1 de mayo, por el Día del Trabajador). Esa pancarta decía: ‘Bloque Choquehuanca’. Eso lo desfiguró, porque Evo siempre veía a David como un rival para la presidencia”, relató Arce, en referencia al vicepresidente David Choquehuanca. Asimismo, confirmó que Morales no toleraba a posibles adversarios internos, por eso incluso recordó la salida de Choquehuanca del gabinete en 2017 como un antecedente.

https://eju.tv/2025/06/arce-revela-que-ruptura-con-evo-comenzo-en-2021-se-desfiguro-cuando-vio-una-pancarta-que-decia-bloque-choquehuanca/

Arce reconoce que ‘vivimos al día’ con los dólares; se van en combustible y deuda, no quedan para el mercado cambiario

El presidente Luis Arce reconoció este jueves que el país tiene dólares para vivir “al día”, porque usa la divisa para los combustibles y la deuda, lo cual impide encarar el tema del mercado cambiario. Atribuyó esta situación a la asfixia que ejerció la Asamblea Legislativa al trabar la aprobación de créditos. “Hoy vivimos al día. Todos los dólares que tenemos básicamente es para combustibles, para pagar la deuda y todo ello. No nos queda como para hacer el físico de enfrentar el mercado cambiario adicionalmente”, dijo Arce entrevistado en el programa Fama, Poder y Ganas. Según el mandatario, si la Asamblea hubiese aprobado los créditos en su momento, se habrían evitado los problemas, pero ahora están a destiempo. “No está nada asegurado porque no hay dólares, no hay financiamiento, porque es insuficiente lo que se tiene. Y además ya estamos a destiempo. Si hoy día, mañana mismo aprobarían los 1.800 millones de dólares que están (en la Asamblea), no se resuelve”, afirmó.

https://eju.tv/2025/06/arce-reconoce-que-vivimos-al-dia-con-los-dolares-se-van-en-combustible-y-deuda-no-quedan-para-el-mercado-cambiario/#google_vignette

Arce confirma que su hijo adquirió tierras por $us 3 millones con crédito del Banco Ganadero y descarta irregularidades

El presidente Luis Arce Catacora confirmó que su hijo, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, de 24 años, adquirió una propiedad agropecuaria en el municipio de Cuatro Cañadas, Santa Cruz, por un valor de tres millones de dólares, a través de un crédito otorgado por el Banco Ganadero; de esa manera, respondió a la creciente polémica generada tras revelaciones sobre esta operación inmobiliaria, que motivó pedidos de fiscalización por parte de la oposición y la opinión pública. “Esa propiedad se compró a través del Banco Ganadero. Mi hijo lo compró directamente. Hay mucha politización detrás de esto, dijo el mandatario, quien además enfatizó que se trata de tierras privadas y no fiscales, debido a que la propiedad en cuestión ya estaba en plena producción por parte de un empresario. “Quien quiera investigar a mis hijos, no tengo ningún problema”, agregó de manera contundente.

https://eju.tv/2025/06/arce-confirma-que-su-hijo-adquirio-tierras-por-us-3-millones-con-credito-del-banco-ganadero-y-descarta-irregularidades/

Cuando tenían 25 y 20 años, dos hijos del presidente Arce obtuvieron créditos por $us 9,1 millones

Rafael Ernesto y Camila Arce Mosqueira, hijos del presidente Luis Arce, lograron cuando tenían 25 y 20 años, respectivamente, varios créditos bancarios por un total de 63,1 millones de bolivianos, que al cambio oficial representaban 9,1 millones de dólares. Según documentos obtenidos mediante órdenes fiscales, los dos hijos del presidente obtuvieron seis créditos por un total de 63,1 millones de dólares del Banco Ganadero, todos ellos orientados a la compra y posterior manejo del predio agrícola “Adán y Eva”, adquirido en 2021 por los dos hermanos. El diputado evista Héctor Arce entregó a Brújula Digital un detalle de los créditos obtenidos por los hermanos Rafael Ernesto y Camila Arce. Hasta ahora se conocía que Rafael Ernesto había adquirido el predio, de 2.187,8 hectáreas, por 3,3 millones de dólares; no se sabía que Camila era la prestataria y que el monto total supera los nueve millones de dólares. El tercer hijo del presidente, Marcelo, ha sido relacionado con actos irregulares con relación a YPFB.

https://eju.tv/2025/06/cuando-tenian-25-y-20-anos-dos-hijos-del-presidente-arce-obtuvieron-creditos-por-us-91-millones/

El TSE recibió más de 432 sustituciones de candidatos de las 10 organizaciones políticas para las elecciones del 17 de agosto

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este jueves por la tarde que, hasta la medianoche de ayer, plazo establecido en el calendario electoral, recibió más de 432 sustituciones de candidaturas en diferentes cargos, presentadas por las 10 organizaciones políticas habilitadas para las elecciones generales del próximo 17 de agosto. El vocal Gustavo Ávila no precisó si los reemplazos son para presidente, vicepresidente, senadores o diputados. «Hasta las 12.00 de la noche hemos recibido más de 432 sustituciones de diferentes cargos y de las 10 organizaciones políticas, en este momento estamos desarrollando el análisis de cada uno de los casos. Cuando la sala plena tenga toda la información, convocará a los medios de prensa para hacer conocer la habilitación e inhabilitación de los mismos», sostuvo, sin dar mayores detalles. Indicó que actualmente se realiza el análisis de cada uno de los casos. Asimismo, anticipó que uno de los informes que revisa son los remitidos por la Contraloría General del Estado.

https://eju.tv/2025/06/el-tse-recibio-mas-de-432-sustituciones-de-candidatos-de-las-10-organizaciones-politicas-para-las-elecciones-del-17-de-agosto/

TSE solicita a la Contraloría el informe de 10 candidatos rumbo a las elecciones del 17 de agosto

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este jueves que realizó más de 10 solicitudes de información a la Contraloría General del Estado sobre una decena de candidatos que se inscribieron para ser candidatos en las elecciones generales del próximo 17 de agosto. Anticipó que la Sala Plena tiene algunas dudas y que deben ser aclaradas. «Estamos haciendo peticiones de informe a las instancias correspondientes en el caso de la Contraloría, tenemos más de 10 solicitudes de 10 candidatos, por lo tanto, pedimos a las instancias a las que hacemos el requerimiento, que en el menor plazo posible nos contesten, ya que debemos cumplir un calendario electoral», sostuvo el vocal Gustavo Ávila, si precisar que entre ellos está el caso del candidato presidencial Jaime Dunn, quien en pasadas horas afirmó que entregó su certificado de solvencia fiscal. Precisó que estos requerimientos forman parte del proceso de verificación de requisitos para determinar la habilitación o inhabilitación de los postulantes.

https://eju.tv/2025/06/tse-solicita-a-la-contraloria-el-informe-de-10-candidatos-rumbo-a-las-elecciones-del-17-de-agosto/

El TSE expresa preocupación por acción judicial que busca inhabilitar a candidatos en ejercicio

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) manifestó este jueves su preocupación por la admisión de una acción de cumplimiento presentada ante la Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz, la cual busca inhabilitar a candidatas y candidatos que actualmente ejercen cargos electivos y participan en las elecciones generales del próximo 17 de agosto. El órgano electoral recordó además la vigencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0032/2019, que respalda esta posición, en referencia a los candidatos que ocupen cargos electivos en general, no necesariamente deberán renunciar tres meses antes para postularse. “La acción atenta contra los principios electorales de preclusión y pluralismo político, además de vulnerar las atribuciones conferidas al Órgano Electoral Plurinacional por la Constitución Política del Estado”, señala. El Tribunal Electoral también invocó el compromiso asumido por el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional en el Cuarto Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia.

https://eju.tv/2025/06/el-tse-expresa-preocupacion-por-accion-judicial-que-busca-inhabilitar-a-candidatos-en-ejercicio/