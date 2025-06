Evo: «Lo que pasó en Llallagua es bien montado para acusar al movimiento campesino»

Sostuvo que en el Gobierno hay expertos en “montar pruebas”. Al respecto, el Ejecutivo aún no se pronunció.

Fuente: Visión 360

Evo Morales aseguró este domingo que los hechos luctuosos en Llallagua (Potosí) son parte de un montaje para acusar el movimiento campesino. Sindicó al Gobierno de tener en sus filas expertos en “montar pruebas” y ante las versiones que hay de que actuaron francotiradores se preguntó “¿hay campesinos francotiradores?”. Al respecto, el Ejecutivo aún no se pronunció.

“Yo estoy convencido: lo que pasó en Llallagua es bien montado para acusar al movimiento campesino. Algunas autoridades del Gobierno nacional informan que son expertos para sembrar pruebas y para montar pruebas”, aseguró el exmandatario, en su programa dominical.

Esta semana, según la información oficial, seis personas fueron asesinadas en el marco de los despejes de ruta de los bloqueos de los seguidores que buscan forzar la candidatura de Morales (tres policías, un bombero rescatista y dos civiles). De ese total, cinco fallecieron en Llallagua y uno en Confital (Cochabamba).

Morales indicó que si es como se informa que uno de los disparos a un efectivo fue tan certero para provocar su deceso, están actuando francotiradores. En ese marco se preguntó “¿hay campesinos francotiradores?”.

El sábado, el exmandatario exigió paz y una “investigación internacional” por los asesinatos de policías y civiles en el marco de los bloqueos que llevan adelante sus seguidores.

“Los dolorosos acontecimientos en Llallagua no pueden quedar en la impunidad. Lo ocurrido amerita una investigación internacional, independiente y transparente. No basta con identificar a los autores materiales de las muertes: es imprescindible establecer quiénes ordenaron la intervención policial y militar conjunta. Quienes dieron la orden no pueden ser los encargados de investigarse a sí mismos”, escribió Morales en sus redes.

