Iván Lima compara a Andrónico Rodríguez y Evo Morales: uno bloquea créditos, el otro bloquea carreteras

El exministro de Justicia ratifica la denuncia de Luis Arce respecto a que las muertes de Senkata y Sacaba fueron producto del ‘capricho’ de Evo Morales de ser reelecto.

En medio de las crecientes tensiones debido al ambiente de convulsión que vive el país, el exministro de Justicia y actual jefe de campaña del Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), Iván Lima, arremetió este lunes contra el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el expresidente Evo Morales, a quienes acusó de actuar coordinadamente para agudizar la crítica situación que atraviesa el país desde hace varios meses.

Lima afirmó que Bolivia enfrenta dos tipos de cercos que amenazan la estabilidad económica y política del país: ‘Andrónico bloquea créditos, Evo bloquea carreteras’, resumió, en alusión a la paralización de proyectos de financiamiento internacional en el Senado y a las movilizaciones que protagonizan los sectores leales al exmandatario y provocan la paralización del país, aquejado ya por una crisis económica que no se vivía desde hace cuarenta años.

“Evo Morales ha sido parte de la política boliviana, lo reconocemos, le vamos a dar siempre su lugar en la historia, pero es historia, es pasado; y (ahora) es dolor, es sufrimiento, es bloqueo, lo mismo que Andrónico Rodríguez en el parlamento, bloqueando leyes, bloqueando combustibles y bloqueando soluciones, las dos caras de la medalla de la vieja política y de la vieja izquierda boliviana están trabajando de manera estrictamente coordinada; Evo Morales bloqueando las calles y Andrónico Rodríguez bloqueando en el parlamento”, afirmó.

Según el exministro, la falta de aprobación de créditos internacionales en el Senado tiene un impacto directo en la economía nacional, debido a que, además de la paralización de obras públicas, de los pagos a proveedores y la imposibilidad de llevar adelante proyectos estratégicos; se evita la reactivación de la economía del país y el retorno de la liquidez de divisas, para poder devolver la certidumbre a la población boliviana aquejada por la crisis.

“Evo Morales es el maestro del bloqueo en carreteras y no ha resultado gran discípulo Andrónico Rodríguez, bloqueando la gestión en el parlamento, estos cinco año han sido de permanente bloqueo a la cabeza de Andrónico Rodríguez y de unos senadores que le han seguido y ahora quieren volver para seguir bloqueando el desarrollo del país, eso es inaceptable, este ha sido el peor líder del parlamento de la historia y ahora no puede pretender ser el peor presidente de la historia del país una persona que no tiene capacidad de decisión”, dijo

Además, refirió que Rodríguez también atentó contra el derecho de miles de bolivianos que pretender votar en las elecciones nacionales al no haber aprobado el crédito de 100 millones de dólares de la cooperación internacional japonesa (JICA) con condiciones muy favorables para el país, solamente por un cálculo político dirigido de cerrarle las posibilidades de alivio económico al gobierno de Luis Arce Catacora.

“Andrónico Rodríguez es el gran responsable de haber rechazado el crédito japonés, un crédito que era concesional, con un interés muy bajo y el e responsable de no tener palabra y no cumplir con lo que se comprometió en la plaza Abaroa con el doctor (Óscar) Hassenteufel; se aprobó la posibilidad de tener $us 100 millones, de los cuales $us 7 millones iban para el voto en el exterior; si por algún motivo no logramos que voten lo bolivianos en el exterior va a ser culpa de Andrónico Rodríguez”, puntualizó.

Asimismo, aseguró que la renuncia de Luis Arce no mejorará en nada la situación actual y que ambos, Rodríguez y Morales, buscan solamente esa posibilidad para que se pueda habilitar al exmandatario con una nueva convocatoria, tal cual fue reconocido por el exministro Wilfredo Chávez, por ello, la intención de convulsionar el país con el claro objetivo de apurar una salida del actual mandatario, pero, la población ya está cansada de las imposiciones del ala evista y quiere elecciones nacionales.

“Andrónico es el peor presidente del Senado de nuestro país”, reiteró el exministro, para luego corroborar la afirmación de Arce Catacora sobre el ‘capricho’ de Evo Morales de ser reelecto nuevamente, tal cual pasó en 2019. “Evo Morales quiere generar de nuevo dolor como lo dijo el presidente Arce, como lo hizo en Senkata y Sacaba, muerte en Bolivia, y esto no es tolerable y no debe permitirse, por eso, el diálogo entre políticos tiene que ser la regla”, enfatizó.