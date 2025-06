KISS al cine: Nick Jonas se convertirá en el rockero Paul Stanley en la nueva película sobre la mítica banda

Según Deadline, el integrante de los Jonas Brothers tiene el acuerdo “casi cerrado” con la producción de la biopic.

Por Ester Palomino

Fuente: Infobae

Nick Jonas dejará atrás su imagen de estrella pop para transformarse en uno de los íconos más salvajes del rock de los años 70. El integrante de los Jonas Brothers ha sido elegido para interpretar a Paul Stanley, el carismático vocalista de KISS, en la película biográfica Shout It Out Loud.

La biopic será dirigida por McG (cineasta detrás de We Are Marshall, Los ángeles de Charlie) y comenzará a rodarse a finales de este año o a comienzos de 2026.

La noticia, revelada en exclusiva por Deadline el 5 de junio, confirma que Jonas está a punto de cerrar el acuerdo con STX, la productora que financiará el filme por completo.

Según el mismo medio, el actor y cantante hará sus propias interpretaciones vocales en la cinta, para lo cual deberá someterse a un entrenamiento exigente.

Shout It Out Loud mostrará los inicios de KISS antes de alcanzar la fama mundial (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

El desafío además está en adoptar los matices del líder de una banda que marcó época con su desenfreno escénico y sus himnos de rock pesado.

Nick llega al proyecto con un portafolio robusto en la actuación, además de su larga carrera musical como miembro de los Jonas Brothers y su proyecto solista.

En televisión, fue parte de Kingdom. En cuanto al cine, participó en las películas Jumanji y Midway.

El intérprete de Jealous también ha desarrollado camino profesional en musicales de teatro, como Les Misérables, Hairspray y más recientemente The Last Five Years.

A propósito de ese último proyecto, Nick confesó a PEOPLE que actuar sobre las tablas le genera más nerviosismo que dar conciertos.

Nick, guitarrista y cantante, deberá adaptar su voz pop para acercarse al estilo explosivo del rockero original (REUTERS/Eduardo Munoz) Nick, guitarrista y cantante, deberá adaptar su voz pop para acercarse al estilo explosivo del rockero original (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Hay muchas personas que aman este show, que han hecho estos roles en sus colegios o universidades… y son ellos quienes más me intimidan”, dijo durante la noche de estreno el pasado 6 de abril.

¿Qué se sabe de la biopic de KISS?

La película Shout It Out Loud se enfocará en los primeros años de KISS y en la historia personal de sus fundadores, Paul Stanley y Gene Simmons, quienes crecieron enfrentando inseguridades y limitaciones antes de convertirse en ídolos del rock.

Stanley confesó que no siempre tuvo la imagen de sex symbol que proyectaba en el escenario: “Era sordo de un oído y tenía una leve deformidad que me hacía ver diferente”, declaró en su momento. “Era un chico gordito y bajito, y la música se volvió mi salvación, un lugar donde podía esconderme y soñar”.

Con Jonas ya casi confirmado como Stanley, el siguiente gran paso para McG será encontrar al actor ideal para interpretar a Gene Simmons, el bajista de voz grave y lengua larga, famoso por escupir fuego y sangre falsa durante sus presentaciones.

La producción sigue en busca del actor que dará vida al carismático bajista Gene Simmons (CAMERA PRESS/Mark Shenley) La producción sigue en busca del actor que dará vida al carismático bajista Gene Simmons (CAMERA PRESS/Mark Shenley)

Según Deadline, el cineasta está “busca una estrella para el célebre rockero”, un personaje cuya historia también está llena de contrastes. Nacido en Israel, Simmons era parte de una comunidad judía ortodoxa antes de cambiar drásticamente de rumbo.

El filme también presentará al resto de los miembros fundadores: Ace Frehley (guitarra principal) y Peter Criss (batería), quienes junto a Stanley y Simmons formaron KISS en Nueva York en 1973. Adoptaron personajes inspirados en cómics y se presentaban en vivo con explosiones, sangre falsa y plataformas altísimas. Toda una experiencia que llevaba al delirio a su público.

Los músicos se convirtieron en íconos culturales, con una base de fans conocida como el “Kiss Army”, temas como “Rock and Roll All Nite”, y una agresiva estrategia de mercadeo que incluyó desde figuras de acción hasta cómics con su sangre real mezclada en la tinta.

KISS se destacó por su teatralidad, sus personajes maquillados y sus explosivos shows en vivo (RITZAU SCANPIX) KISS se destacó por su teatralidad, sus personajes maquillados y sus explosivos shows en vivo (RITZAU SCANPIX)

Shout It Out Loud es un proyecto que ha estado en desarrollo durante varios años. El guion más reciente fue escrito por Darren Lemke (Shazam!), y la producción está a cargo de un equipo que incluye a los propios Paul Stanley y Gene Simmons, así como a Mark Canton, Doc McGhee, Leigh Ann Burton, Mary Viola, David Hopwood, Courtney Solomon, Dorothy Canton, y David Blackman de Polygram Entertainment.

Además, los realizadores cuentan con el respaldo de Universal Music Group, que posee los derechos globales del catálogo musical de KISS. La sueca Pophouse, que adquirió los derechos de la marca KISS a nivel mundial, también participa como productora.

Aún no hay fecha de estreno anunciada, pero según Collider, se espera que la filmación comience entre finales de 2025 y principios de 2026, justo después de que Jonas finalice su participación en el Living the Dream Tour, la gira de aniversario de los Jonas Brothers que arrancará el 10 de agosto en Nueva Jersey.