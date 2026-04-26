Oriente Petrolero gana por oficio a Real Potosí en el Tahuichi

El refinero cumple en casa (2-0) sumando tres unidades ante Real Potosí que le permite escalar en la tabla de posiciones de la División Profesional.

eju.tv / Fuente: El Deber

Oriente Petrolero cumplió con la tarea y se impuso por 2-0 a Real Potosí en el estadio Tahuichi Aguilera, en el marco del torneo todos contra todos de la División Profesional. El conjunto refinero sumó tres puntos importantes, aunque dejó sensaciones encontradas en su rendimiento colectivo.

Los goles llegaron en el complemento. Marcelo Martins abrió el marcador a los 60 minutos, mientras que Leandro Otormin sentenció el encuentro a los 87, brindando tranquilidad a un equipo que, si bien logró el objetivo, aún no termina de convencer desde lo futbolístico.

El primer tanto nació de una acción rápida desde un saque lateral ejecutado por Bonilla, quien encontró desmarcado a Joel Contreras por el sector izquierdo. El atacante penetró la defensa rival y envió un centro que, tras un rebote luego de un intento fallido de Leo Vaca, terminó en los pies de Martins, quien se lanzó para empujar el balón al fondo de las redes.

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El segundo gol llegó mediante una pelota parada. Otormin se hizo cargo de la ejecución y, con un potente remate, logró que el balón roce levemente en la barrera, descolocando al arquero Akologo y decretando el 2-0 definitivo.

El compromiso también tuvo dos goles anulados por posición adelantada: uno a Martins a los 89 minutos y otro a Lovera en tiempo añadido (90+6), cuando el cuadro potosino ya jugaba con un hombre menos y el resultado estaba prácticamente definido.

Más allá de la victoria, el equipo dirigido por David González evidenció falencias que deberá corregir. Le cuesta generar juego ante rivales que plantean bloques bajos y, en defensa, persisten errores en la salida desde el fondo, especialmente por el centro, desaprovechando las bandas como alternativa más segura.

En ofensiva, Oriente mostró amplitud con proyección de laterales y extremos, pero careció de un mediocampista capaz de organizar con claridad el juego en tres cuartos de cancha.

Entre los puntos destacados, el joven Nabil Nacif dejó una buena impresión. Habitualmente ubicado como referencia en el área, esta vez se desempeñó como extremo por derecha, participando activamente en la generación ofensiva junto a Ursino y Gilbert Álvarez.

Berdecio cumplió con solvencia en el lateral derecho, mientras que Tomianovic y Lovera aportaron en la mitad del campo, aunque sin lograr el peso necesario para marcar diferencias.

Oriente no brilló, pero tampoco sufrió en exceso. Sin embargo, el margen de mejora es amplio si pretende alcanzar un cupo a torneos internacionales la próxima temporada.

Por su parte, el equipo dirigido por el colombiano Flabio Torres sorprendió con un planteamiento defensivo desde el inicio. A diferencia de otras presentaciones en territorio cruceño, Real Potosí apostó por resguardarse y ceder la iniciativa, intentando resistir los avances del conjunto local durante la mayor parte del encuentro.