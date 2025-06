La música boliviana está de luto: Se reporta el fallecimiento del rapero «Ocasional Talento»

La noticia fue confirmada por su hermano menor Naoki Ishida, a través de un post en redes sociales con un emotivo mensaje de despedida.

La comunidad de la música y el rap boliviano se encuentra de luto ante la lamentable partida de Hiroshi Claudio Ishida Ruiz, también conocido en el mundo artístico como Hiro Ishida o “Ocasional Talento”. Quien fue cantante, escritor, compositor, productor musical y poeta, además de ser diseñador gráfico de profesión.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermano menor, Raúl Naoki Ruiz Ishida, a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Gracias por todo el amor que me diste y por ser el padre que nunca llegamos a tener. Me siento orgulloso de ser el hermano menor del mejor rapero de Bolivia, mi querido Ocasional Talento. Sé mi ángel, cuídame y háblame a través del viento. No sé cómo continuar sin ti”, expresó Naoki, dejando un mensaje que tocó los corazones de sus seguidores y del entorno artístico nacional.

La carrera de Hiro Ishida comenzó en 2018 con el lanzamiento de su primer álbum, SÓLIDO, una obra que fusionaba samples y ritmos con influencias de jazz, soul y funk. En paralelo, Hiro formó la banda Vinilo 54, junto a Emilia Lanza, Eduardo Navarre, Bladimir Morales y Diego Ballón. El grupo debutó con el sencillo “You and I”, que marcó el inicio de una propuesta única en la escena musical. Aunque Hiro había estado presente en el ámbito musical desde 2018, fue en 2022 cuando su talento alcanzó un mayor reconocimiento, logrando así una nominación como Mejor Artista Revelación en los Bolivia Music Awards de ese mismo año.

El reconocido artista, de ascendencia japonesa, se convirtió rápidamente en uno de los mayores representantes en la escena del rap boliviano, destacándose con su estilo propio, la autenticidad y profundidad en sus letras y la manera en la que estas generaban un impacto emocional en su público.

Se ganó el cariño y respeto de sus colegas en el medio, quienes a través de mensajes de apoyo hacia la familia doliente, expresaron la calidez humana y sensibilidad con la que contaba el artista.

El 25 de junio de 2025, Hiro Ishida compartió su última publicación en redes sociales apenas 16 horas antes de conocerse la noticia: una imagen con fondo negro y una sola palabra que, con el tiempo, cobraría un peso especial —“gracias”.

No se conocen aún las causas del deceso. Según información que circula en redes sociales, el velorio está previsto para este jueves, mientras que el entierro se llevará a cabo el viernes.