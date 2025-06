La ONU niega haber incluido a Bolivia entre los países con riesgo de hambruna

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Foto: captura pantalla

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

ONU asegura que su informe «no menciona ni alerta sobre una situación de hambruna en Bolivia». Gobierno a la CAO: «Si hubiera riesgo de hambruna, no estarían pidiendo exportación». “No he escapado ni lo haré, me defenderé de toda calumnia; tengo una familia, un bufete y clases que atender», afirma el exministro Siles. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

ONU asegura que su informe «no menciona ni alerta sobre una situación de hambruna en Bolivia»

El Sistema de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia aseguró este martes que su informe no menciona ni alerta sobre una situación de hambruna en el país, precisión que surgió luego de la polémica por la publicación de su reporte. «El informe no menciona ni alerta sobre una situación de hambruna en Bolivia», declaró la representante y coordinadora de la ONU en Bolivia, Ana Martina, en conferencia de prensa con autoridades nacionales. La FAO —dependiente del Sistema de la ONU— divulgó el lunes 16 de junio un informe en el que se interpretó que el país figura en su lista de países en alerta de situación de hambruna, un documento que el Gobierno rechazó desde diferentes carteras. En consecuencia, la representante de la ONU en el país compareció ante la prensa para explicar los términos del trabajo y aclarar que Bolivia no está entre las naciones con preocupación de seguridad alimentaria. «Bolivia no figura entre los 13 países de mayor preocupación de inseguridad alimentaria», señaló Martina.

https://eju.tv/2025/06/onu-asegura-que-su-informe-no-menciona-ni-alerta-sobre-una-situacion-de-hambruna-en-bolivia/

Gobierno a la CAO: «Si hubiera riesgo de hambruna, no estarían pidiendo exportación»

El Gobierno respondió la mañana de este martes a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) respecto a la alerta de hambruna en el país que advirtió el lunes, a la luz de un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) referido al tema. «Cuando la CAO sale a hablar de datos productivos creo que hablan de memoria o en contrarruta de sus propios asociados, organizaciones, porque si fuera como dice la CAO, no estarían pidiendo exportación los soyeros, los aceiteros, los ganaderos por el tema de la carne, y permanente tenemos pedidos de exportación», aseguró el ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores. «En el tema de la CAO, cada presidente o cada miembro de su directorio tiene diferentes opiniones en el tema productivo, el año pasado, que era otro directorio, se mencionó que no íbamos a llegar ni al 30% de la producción a nivel nacional y que iba a haber hambruna, pero les hemos demostrado totalmente lo contrario, hemos superado con un 30% la producción de años anteriores», aseguró.

https://eju.tv/2025/06/gobierno-a-la-cao-si-hubiera-riesgo-de-hambruna-no-estarian-pidiendo-exportacion/

Unidad propone un ‘shock’ de orden económico: liberación del tipo de cambio y fin a la subvención de combustibles

La Alianza Unidad, liderada por Samuel Doria Medina, presentó este martes los lineamientos de su plan económico en caso de llegar al gobierno. José Gabriel Espinoza, exdirector del Banco Central y líder del equipo económico de Unidad, adelantó que las primeras medidas, si asumen como gobierno, estarán enfocadas a frenar la inflación, liberar el tipo de cambio y eliminar gradualmente la subvención a los combustibles. El economista enfatizó que los ajustes programados no deben tener un ‘impacto fuerte’ en la inflación, cuyo freno será la primera gran tarea si Doria Medina es presidente; en tanto, respecto al tipo de cambio del dólar retornar al escenario anterior a noviembre de 2011, con un bolsín donde hay un tipo de cambio flotante, pero controlado, para que la gente esté prevenida sobre las fluctuaciones de la cotización del dólar estadounidense, afirmó. “El objetivo principal tiene que ver con sincerar precios, esto, obviamente, tiene un costo fiscal muy grande, esto arrancará con la gasolina”, afirmó.

https://eju.tv/2025/06/unidad-propone-un-shock-de-orden-economico-liberacion-del-tipo-de-cambio-y-fin-a-la-subvencion-de-combustibles/

Así viene la inflación en América Latina: cae en Argentina y avanza fuerte en Bolivia

Los registros de inflación de mayo muestran un panorama mixto en América Latina, aunque, en general, la mayoría de los países se mantiene dentro de los objetivos de sus bancos centrales. En Argentina, el gobierno de Javier Milei recibió de vuelta alivio en su lucha contra la inflación: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajó al 43,5% interanual (había tocado un pico de 287,9% en abril de 2024), marcando una nueva desaceleración y consolidando una tendencia que aleja al país del primer puesto entre las economías más inflacionarias del mundo. Ese lugar lo ocupa, nuevamente, Venezuela. Según datos extraoficiales del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la inflación en ese país alcanzó el 229% interanual en mayo. En Bolivia, que había sido durante años el país con la inflación más baja de la región, la situación se complicó notablemente en los últimos meses. El dato de mayo muestra un IPC del 18,46% interanual, con una tendencia que sigue en ascenso.

https://eju.tv/2025/06/asi-viene-la-inflacion-en-america-latina-cae-en-argentina-y-avanza-fuerte-en-bolivia/

Ampliado de Nor Lípez prohíbe el ingreso de empresas rusa y china a sus tierras y llevará su defensa a instancias internacionales

El ampliado de la Central Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), realizado el 15 de junio, determinó prohibir el ingreso de las empresas extranjeras Uranium One Group, de Rusia, y Hong Kong CBC de China, a sus tierras. Además, los pobladores decidieron continuar con las acciones judiciales y constitucionales para defender sus derechos, por lo que acudirán a instancias internacionales. «La CUPCONL, en su condición de único y absoluto propietario de las tierras comprendidas dentro del ámbito territorial de nuestra centralía, determina prohibir el ingreso a nuestra jurisdicción territorial a las empresas Uranium One Group y la empresa Hong Kong CBC», dice la resolución comunal. Esta prohíbe realizar cualquier tipo de monitoreo, estudio o actividad hasta que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y las empresas señaladas brinden la información necesaria a los afectados. Advierten con tomar medidas de hecho ante la vulneración de sus derechos.

https://eju.tv/2025/06/ampliado-de-nor-lipez-prohibe-el-ingreso-de-empresas-rusa-y-china-a-sus-tierras-y-llevara-su-defensa-a-instancias-internacionales/

Familias afectadas por heladas y granizadas suman a 398.000 en 6 departamentos

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que hasta la fecha son más de 398.000 familias y 6 departamentos que fueron afectados por los fenómenos climáticos que se registraron en las últimas semanas, principalmente heladas y granizadas. “Estamos hablando de 398.604 familias, entre afectadas y damnificadas”, precisó Calvimontes en conferencia de prensa. Según precisó, Tarija se declaró en desastre departamental, mientras que Potosí se encuentra en situación de emergencia departamental. Además, se contabilizan 92 municipios en desastre municipal y 12 en emergencia, dando un total de 224 municipios afectados por las bajas temperaturas. Por otra parte, se informó que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió dos alertas naranjas: una por el descenso de temperaturas; y otra por la presencia de vientos moderados a fuertes, que afectarán particularmente a 28 municipios de Santa Cruz.

https://eju.tv/2025/06/familias-afectadas-por-heladas-y-granizadas-suman-a-398-000-en-6-departamentos/

“No he escapado ni lo haré, me defenderé de toda calumnia; tengo una familia, un bufete y clases que atender», afirma el exministro Siles

El exministro de Justicia, César Siles, aseguró este martes que permanece en la ciudad de La Paz y que no tiene ninguna intención de abandonar el país, en medio de una investigación por un presunto consorcio judicial. Enfatizó que se defenderá ante cualquier «acusación, calumnia o injuria en su contra», del que apunta que el caso fue politizado por el expresidente Evo Morales. “Estoy en La Paz con mi familia, no he escapado a ningún país ni tengo la intención de hacerlo. Tengo un bufete que atender, tengo clases que dar, voy a volver a la docencia y, sin duda, me voy a defender contra cualquier denuncia, calumnia e injuria que pueda surgir en mi contra”, enfatizó Siles, ante la pregunta si se fue a Paraguay, como lo afirmó el exmandatario. Asimismo, enfatizó que se presentará de manera voluntaria ante cualquier citación que haga la Fiscalía o el Órgano Judicial y que las aclaraciones deben darse en las instancias competentes, no en las redes sociales ni ante especulaciones.

https://eju.tv/2025/06/no-he-escapado-ni-lo-hare-me-defendere-de-toda-calumnia-tengo-una-familia-un-bufete-y-clases-que-atender-afirma-el-exministro-siles/

Fiscalía pide seis meses de detención preventiva en Obrajes para la vocal Castro

El Ministerio Público solicitó la detención preventiva por un periodo de seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes para la vocal de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro Dorado, investigada por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y consorcio. «Detención preventiva de Claudia Castro Dorado, en el Centro de Orientación Femenina Obrajes, por el plazo de seis meses», señala la solicitud presentada por la Fiscalía Especializada Anticorrupción de La Paz. En el documento se señala que la medida garantizará el avance de las investigaciones y evitará riesgos procesales. En las próximas horas se definirá fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares. Como parte de la investigación, el Ministerio Público anunció al menos ocho diligencias para llevar adelante la investigación, entre ellas: peritajes informáticos, auditorías forenses, inspecciones técnicas y solicitudes de información a distintas instituciones del Estado.

https://eju.tv/2025/06/fiscalia-solicita-detencion-preventiva-para-la-vocal-claudia-castro-por-seis-meses-en-la-carcel-de-obrajes/

¿Dónde está Córdova? Transparencia sospecha que ya no está internado y pide a la Fiscalía verificar su paradero

Se desconoce el paradero del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova, quien está implicado en el caso del presunto consorcio que supuestamente articuló con el exministro César Siles y otros funcionarios judiciales. El jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Tribunal Supremo de Justicia (UTLCC-TSJ), Julio Cesar Paz, informó que tiene información que la exautoridad judicial ya no está en la clínica en la cual se había internado la semana pasada. En ese marco, el funcionario solicitó a la Fiscalía que ejecute un “verificativo” para establecer la situación actual del sindicado. La red UNITEL llegó hasta la clínica ubicada en la avenida 6 de Agosto, donde estaba internado Córdova y busco informe médico, que fue negado. Sin embargo, personal de este centro de salud dio cuenta que no ven a al exvocal desde el fin de semana. Este lunes, Córdova renunció. Lo hizo horas después de que saliera a la luz el caso de consorcio.

https://eju.tv/2025/06/donde-esta-cordova-transparencia-sospecha-que-ya-no-esta-internado-y-pide-a-la-fiscalia-verificar-su-paradero/

Gobierno descarta adelantar el feriado del 21 de junio y confirma los descansos del jueves y sábado

El ministro de Trabajo, Erland Rodríguez, informó este martes que se mantienen los feriados nacionales del jueves 20 de junio por Corpus Christi y del sábado 21 de junio por el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco, y aclaró que no se podrá adelantar ni traslado del segundo feriado al viernes 20, como surgió la propuesta y tuvo buena acogida en los medios de comunicación y en las redes sociales. “Estamos acá para aclarar este aspecto que ha sido puesto en consideración en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre lo que dijo el viceministro de Turismo, Hiver Flores, quien tuvo la idea de indicar que se podría adelantar el feriado del 21 de junio al viernes 20. Lamentablemente, en el Ministerio no hemos recibido ninguna nota que pueda atender esta solicitud”, afirmó el ministro sobre una solicitud para modificar la fecha del 21 de junio. Enfatizó que las normas vigentes establecen de manera clara la celebración de esta fecha.

https://eju.tv/2025/06/gobierno-descarta-adelantar-el-feriado-del-21-de-junio-y-confirma-los-descansos-del-jueves-y-sabado/