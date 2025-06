La UNODC advierte que en Bolivia operan narcofamilias; el gobierno ratifica que hay clanes y no cárteles

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Policías custodian droga incautada en uno de los operativos antinarcóticos. Foto: APG

eju.tv

Informe Mundial sobre Drogas de la ONU advierte de la operación de clanes familiares en Bolivia. Clanes sí, cárteles no: Gobierno confirma presencia de narcofamilias en el país y avala informe de UNODC. El Gobierno califica al Foro Agropecuario de “parcializado, poco técnico y excluyente”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Informe Mundial sobre Drogas de la ONU advierte de la operación de clanes familiares en Bolivia

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El narcotráfico mueve cada año cientos de miles de millones de dólares en todo el mundo, una economía criminal mayor que el Producto Interior Bruto (PIB) de muchos países, y que financia organizaciones criminales con poder para desafiar a Estados y corromper instituciones. El ‘Informe Mundial sobre Drogas 2025’, presentado este jueves en Viena, explica el vínculo entre el narcotráfico y el crimen organizado, y subraya que constituye la principal fuente de ingresos para los delincuentes. Si bien no hay una cifra global, los datos regionales permiten hacerse una idea de la situación: solo en Estados Unidos, el mercado minorista de drogas generó 146.000 millones de dólares en 2016, el 0,8 % del PIB de la mayor economía del planeta. En la Unión Europea, ese mercado alcanzó los 31.000 millones de euros en 2021, equivalente al 0,3 % del PIB comunitario. El informe analiza también los grupos especializados en narcotráfico, que no operan bajo el mismo patrón. Algunos se estructuran como organizaciones centralizadas.

– Clanes sí, cárteles no: Gobierno confirma presencia de narcofamilias en el país y avala informe de UNODC

El Gobierno boliviano reconoció este jueves la existencia de clanes familiares dedicados al narcotráfico en el país, pero negó la presencia de cárteles internacionales, tal como señala el más reciente Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Este informe ratifica lo que venimos diciendo en los diferentes informes, que en nuestro país existen clanes familiares dedicados a las actividades ilícitas del narcotráfico y, no así, cárteles”, afirmó el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani. La autoridad aseguró que “se ha estabilizado los cultivos de hoja de coca” en Bolivia. Sin embargo, advirtió sobre la presencia de emisarios extranjeros que ingresan al territorio nacional para reclutar personas con el fin de transportar sustancias controladas, aprovechando la ubicación geográfica del país. El informe de la UNODC identifica que en Bolivia y Perú operan grupos delictivos con estructura de clanes familiares que restringen su ingreso a vínculos cercanos.

– Para pronunciarse, presidente del TSJ espera fallo sobre recurso que pide inhabilitar a 5 presidenciables

Este jueves, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la admisión de una acción de cumplimiento por parte de la citada sala, ya que la demanda de inhabilitación de candidatos no correspondería porque está vigente un fallo constitucional que permite que autoridades electas no renuncien para ser candidatos. “Hemos manifestado en todo momento que respetamos la independencia y las atribuciones que tiene el TSE. En relación a la acción que se ha interpuesto, tenemos el conocimiento que aún no ha sido resuelta por un tribunal constitucional y esperaremos cuál será su pronunciamiento, seguramente ellos van a analizar el fondo y se van a pronunciar conforme corresponda a derecho y procedimiento”, declaró. Se informó que la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz convocó para la mañana de este viernes a una audiencia, para considerar el recurso de acción de cumplimiento. “Antes (del fallo) emitir cualquier criterio no tiene sentido, hay que esperar la resolución de la sala ”, afirmó.

– Bolivia alerta en la OEA sobre «tensiones políticas» que ponen en riesgo las elecciones

La ministra boliviana de Exteriores, Celinda Sosa, afirmó en su discurso ante la Asamblea General de la OEA que Bolivia atraviesa “un momento difícil” debido a las tensiones políticas y los hechos de violencia que, según dijo, “ponen en riesgo la celebración pacífica y soberana del proceso electoral”. En las últimas semanas, los seguidores del expresidente Evo Morales (2006–2019) organizaron bloqueos de caminos que se prolongaron por 15 días con el fin de imponer su candidatura presidencial, pese a que no cuenta con un partido político tras su renuncia al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y está impedido de postular luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) estableciera que la reelección en el país solo es posible por una única vez de manera continua, sin opción a un tercer mandato. Durante las operaciones de desbloqueo de carreteras, tres policías murieron por heridas de bala en el norte del departamento andino de Potosí, y otro agente falleció en la región central de Cochabamba.

– TSE aún no definió reemplazo de concejales de UCS: Vocal Vargas cuestiona al TDE por entregar credenciales

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, afirmó el jueves que la Sala Plena aún no asumió una decisión sobre los recursos relacionados con la representación de suplentes de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) en el Concejo Municipal de Santa Cruz. El vocal cuestionó que el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz (TDE) haya procedido a entregar credenciales cuando todavía faltan resolver dos solicitudes sobre este caso. “Hay dos recursos que el ente colegiado no ha asumido una decisión sobre el tema en concreto”, agregó. Vargas enfatizó que desconoce la carta firmada el 23 de junio por el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, que ordenó entregar las credenciales a los concejales suplentes de UCS. “Esa nota no representa la posición de la Sala Plena del TSE. Por lo menos yo la desconozco”, manifestó el Vocal en contacto con DTV. En contraste, dijo que la carta fechada el 25 de junio, también firmada por Arteaga, es la que refleja el análisis en Sala Plena y tiene validez institucional.

– ¿Es exagerado hablar de crisis económica?

El presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, respaldó la afirmación del presidente Luis Arce quien sostuvo que es “exagerado hablar de crisis económica”. No obstante, el economista aclaró que esta evaluación debe entenderse desde una perspectiva técnica y no desde la percepción ciudadana. “Básicamente, lo que dice el presidente Arce es correcto desde el punto de vista técnico y teórico”, explicó Akamine, en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv. Arce aseguró el jueves que hablar de crisis de la economía de Bolivia es exagerado, aunque admitió que «no hay nada seguro» sobre el fin de las filas por gasolina y diésel, porque no hay dólares y no hubo la aprobación de créditos externos de forma oportuna en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El economista precisó que “cuando vos tienes el PIB negativo durante al menos dos trimestres consecutivos, recién puedes técnicamente hablar de una crisis. Si eso está ocurriendo, aún no lo sabemos con certeza”, explicó.

– El Gobierno califica al Foro Agropecuario de “parcializado, poco técnico y excluyente”

El Gobierno central, a través del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, cuestionó este jueves por la tarde el Foro Agropecuario que se realizó ayer en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, del cual dijo que estuvo marcado por la misma “fotografía” de actores que datan antes de 2005. En ese sentido, calificó el evento de «parcializado, poco técnico, con escasa credibilidad y excluyente». «Para nosotros este foro ha sido totalmente parcializado, poco técnico y con baja credibilidad. Sobre todo fue un foro muy excluyente, se ha notado que el foro ha mostrado al pueblo boliviano que tiene claramente una inclinación a los partidos políticos, en este caso hacia los candidatos de la derecha», afirmó la autoridad en conferencia de prensa. Flores cuestionó que en el encuentro se haya pasado por alto el crecimiento del agro durante la gestión de Luis Arce, incluyendo el aumento de la superficie cultivada, la producción de alimentos y el incremento de las exportaciones. Acusó a los organizadores de mostrar una inclinación con «candidatos de la derecha».

– Anapo: “La biotecnología no puede seguir siendo una discusión ideológica”

Después del Foro Agropecuario que reunió a tres candidatos presidenciales de oposición, desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) resaltaron que este tema, un pedido de larga data del agro, no puede seguir siendo una discusión ideológica. “La biotecnología no puede seguir siendo una discusión ideológica cuando el mundo avanza hacia una agricultura más productiva y sostenible. Queremos competir en igualdad de condiciones con los países del Mercosur, del cual Bolivia ya es miembro pleno”, señaló el recientemente electo presidente de Anapo, Abraham Nogales. Durante el foro, Samuel se comprometió con la eliminación de las limitaciones para el uso de biotecnología, mientras que Tuto planteó una homologación rápida de eventos biotecnológicos para habilitarlos a las condiciones de suelo y clima bolivianos; y Manfred Reyes Villa destacó la biotecnología como clave para duplicar la producción nacional y posicionar a Bolivia en parte del “cuadrilátero granero del mundo”.

– Defensoría del Pueblo pide frenar reforma que endurece sanciones penales a menores: “El castigo perpetúa la exclusión”

La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por el anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia, que propone modificar el artículo 268 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) con el objetivo de incrementar las penas para adolescentes entre 14 y 18 años. “El castigo perpetúa la exclusión”, advirtió la Defensoría al considerar que esta iniciativa representa un retroceso en materia de derechos humanos y justicia juvenil restaurativa. La propuesta legislativa plantea diferenciar las sanciones por rango etario, con penas de hasta 12 años para adolescentes de 14 a 16 años y de hasta 18 años para los de 16 a 18, en casos de delitos graves como asesinato o violación. Según la Defensoría, esto vulnera el principio del interés superior del niño, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales y contradice el enfoque del CNNA que prioriza las medidas socioeducativas por encima del encarcelamiento. El régimen de responsabilidad penal para adolescentes fue diseñado en coherencia con estándares internacionales.