Los precios se disparan en mayo y la inflación acumulada sobrepasa en cinco meses la meta proyectada para el año

El precio del pollo es uno de los detonantes de la inflación en mayo, según el INE. Foto: El Deber

Boris Bueno Camacho / La Paz

Inflación acumulada hasta mayo alcanza el 9,81% y supera las proyecciones del Gobierno. La Policía aprehende al dirigente evista que amenazó a los vocales del TSE. Policía se repliega del trópico por las amenazas de evistas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Inflación acumulada hasta mayo alcanza el 9,81% y supera las proyecciones del Gobierno

La inflación acumulada en el país al mes de mayo de 2025 alcanzó el 9,81%, superando así la meta anual proyectada por el Gobierno para este año. El dato fue dado por el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, quien detalló que en mayo pasado la variación mensual positiva del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue el 3,65% y atribuyó al alza de las carnes de pollo y de res, la cebolla, las bebidas gaseosas y los almuerzos. «Hemos tenido un mes complejo y lo estamos sintiendo en nuestros bolsillos día a día y algo que se está viendo excerbado, sobre todo, por las condicionantes políticas que estamos enfrentando. Para poder hablar de la inflación, se tiene que mencionar de cuáles son los factores que explican la misma, en primer lugar, tenemos la falta de divisas que hacen que el tipo de cambio en el mercado paralelo haya estado subiendo y luego se estabilizó, pero esa alza se dio hasta mediados de mayo», sostuvo.

– Alertan que la inflación de mayo es la más alta en 40 años y calculan que a fin de año puede llegar al 30%

La inflación de mayo pasado alcanzó un 3,65%, convirtiéndose en la más alta registrada para ese mes en los últimos 40 años, según el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero. El dato preocupa más por la inflación acumulada a mayo, que llegó a 9,81%, superando con creces la meta del Gobierno establecida para todo 2025, que era de 7,5%; incluso anticipó que el acumulado puede llegar entre 25% y 30%. “Estamos ante un escenario muy delicado, donde los efectos de la escasez de dólares, el alza del tipo de cambio informal, la falta de carburantes, el aumento de la masa monetaria, la especulación de precios y la incertidumbre económica y política están generando una presión inflacionaria muy severa”, advirtió Romero, en un análisis enviado a eju.tv. Subrayó que esta cifra acumulada no solo rebasa el objetivo oficial en un 31%, sino que también es más alta que cualquier inflación anual registrada entre 2009 y 2023.

– La Policía aprehende al dirigente evista que amenazó a los vocales del TSE

La noche del viernes, el dirigente evista Enrique Mamani fue aprehendido en La Paz. Se trata del miembro de la cúpula del evismo que amenazó a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En un video en el que llamaba a su militancia a continuar con las movilizaciones, Mamani reveló las supuestas direcciones de las viviendas del presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, y del vocal Tahuichi Tahuichi. Se desconoce los cargos por los cuales fue aprehendido. Tras su detención, fue trasladado hasta dependencias de la fuerza anticrimen de La Paz. Los evistas exigen que se inscriba a Evo Morales como candidato en las elecciones presidenciales, sin embargo, los plazos ya se cumplieron. El Gobierno de Luis Arce presentó una denuncia penal contra el líder cocalero por ocho delitos, entre ellos terrorismo y obstaculización de procesos electorales, por los bloqueos evistas y un audio en el que presuntamente ordena cercar las ciudades.

– ‘Evistas’ ratifican que las protestas ‘no van a parar’ y dicen saber los ‘movimientos’ que Arce hará

El dirigente intercultural, Enrique Mamani, convocó a todos los sectores sociales a seguir sumando las medidas de presión y que no habrá cuarto intermedio hasta lograr el objetivo trazado por crisis económica. “Mientras el pueblo esté muriendo de hambre, siga sufriendo por el desabastecimiento de combustible, del alza de la canasta familiar, las organizaciones sociales y el pueblo boliviano, no van a parar hasta que este gobierno de Luis Arce Catacora, se vaya”, dijo. El dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Vicente Choque, denunció que se planifica una presunta intervención en su región con la ayuda de las Fuerzas Armadas, organizada por Hugo Moldiz. Frente a ello, Choque dijo saber los movimientos que hará el mandatario en el trópico y los supuestos planes para atentar contra Evo Morales. “¿Crees que no sé qué planificas? sabemos perfectamente, señor Luis Arce Catacora, estás a punto de caer”, dijo.

– Policía se repliega del trópico por las amenazas de evistas

Las autoridades policiales indicaron que todo el personal policial del trópico de Cochabamba fue replegado para precautelar su integridad física, debido a las amenazas de sectores evistas. “Por disposición de este comando se ha dispuesto el repliegue del personal policial que cumple funciones en el trópico ante las amenazas y precautelando la integridad física de nuestro personal”, dijo el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Edson Claure. En redes sociales circularon videos de entidades financieras cerradas debido a la falta de personal policial. Claure afirmó que la decisión fue tomada para evitar cualquier agresión contra el personal. El comandante regional del trópico, Frider Jiménez, señaló que los funcionarios policiales fueron replegados “para evitar represalias” de los pobladores. “Hemos replegado a la gente a la ciudad de Cochabamba para evitar cualquier represalia que pueda tener el personal dentro del trópico”, dijo.

– Evistas, ocultándose en la oscuridad, intentan tomar el puente de Parotani: arrojan dinamitas y hay dos policías heridos

En la oscuridad de la noche, grupos identificados con la facción “evista” intentaron retomar el control del puente de Parotani, epicentro de los conflictos en Cochabamba. Según reportes preliminares, dos efectivos policiales resultaron heridos tras ser alcanzados por explosiones provocadas por cachorros de dinamita arrojados desde los cerros. “Nos empujaron al cerro”, relató con dificultad uno de los policías heridos a BTV, mientras el segundo, cubierto de tierra, apenas podía mantenerse en pie con la ayuda de dos de sus compañeros. La visibilidad era casi nula en la carretera, apenas rota por luces titilantes y explosiones que provenían de las alturas donde se ocultaban los manifestantes. La Policía reportó que comunarios descendieron hacia la zona de Parotani con la intención de tomar el puente, motivo por el cual se mantiene en alerta máxima. El operativo para mantener expedito este punto se intensificó este viernes.

– Un expolicía dado de baja y un policía procesado están entre los siete detenidos en poder de armas en Parotani

Un policía que fue dado de baja en 2018 y otro con un proceso, están entre las siete personas detenidas este viernes en Parotani, Cochabamba, en posesión de armas de fuego, dinero falso, gases, manillas y uniformes policiales, informó el comandante de la Policía de Cochabamba, coronel Edson Claure. Las siete personas, dos mujeres y cinco hombres, iban en una vagoneta entre Pirque y Parotani. En la revisión, a uno de los ahora detenidos se le cayó un arma de fuego, lo que activó la inmediata reacción de los uniformados. “Cinco armas fueron halladas en poder del grupo, cuatro de ellas de aire comprimido y una, calibre 9 milímetros; además, se encontró billetes falsos en cortes de Bs 200, una granada de gas pimienta, otra de gas lacrimógeno, manillas y uniformes policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico”, informó. Probablemente -dijo Claure- el grupo iba a realizar grabaciones con el objetivo de dañar la imagen de la Policía.

– Hay 346 cisternas paradas en los bloqueos con un volumen de 8,9 millones de litros, según YPFB

Según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), un total de 346 cisternas, con 8,9 millones de litros de combustibles, se encuentran paradas en distintos puntos del país debido a los bloqueos. El volumen incluye 3,5 millones de litros de diésel y 5,4 millones de litros de gasolina. Del total, 192 cisternas transportan diésel y gasolina, mientras que 11 unidades adicionales trasladan Gas Natural Licuado (GNL) con una carga de 7.000 kilogramos, de acuerdo con Marcos Eduardo Durán, director de Comercialización de YPFB. “A pesar de esta nefasta situación, YPFB ha venido trabajando con el Ministerio de Gobierno y la ABC para garantizar el abastecimiento”, manifestó Durán al explicar que se está habilitando rutas alternas y utilizando los ductos para distribuir el producto en zonas críticas. El ejecutivo no profundizó en torno a este tema y durante la conferencia de prensa tampoco se dio lugar para que los periodistas hagan consultas al respecto.

– Diputado anuncia la renuncia de Arce a la candidatura a senador

El diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Zacarías Laura afirmó que el presidente Luis Arce decidió declinar su candidatura a primer senador de La Paz. Según el legislador, el reemplazo del mandatario será un dirigente de una organización social, aunque no reveló el nombre. “El presidente Luis Arce siempre va a escuchar a las organizaciones sociales (…). Tenemos entendido de que el presidente, evidentemente, ha declinado su candidatura a senador y ha dado paso a una organización social”, dijo en conferencia de prensa en su oficina en el edificio de la Asamblea Legislativa, en La Paz. En un principio, el mandatario fue anunciado por varias organizaciones sociales del MAS como su candidato, sin embargo, su otrora ministro de Gobierno Eduardo del Castillo fue elegido para participar en las elecciones. El 13 de mayo, Arce se bajó de la carrera electoral y desafió al expresidente Evo Morales a que desista de su intención de postular a la Presidencia.

– Jaime Dunn será candidato presidencial de NGP tras renuncia de Fidel Tapia

Jaime Dunn anunció que se habilitará como candidato a la presidencia por Nueva Generación Patriótica (NGP), tras la renuncia de Fidel Tapia Zambrana, quien actualmente era candidato presidencial por esta fuerza política. Edgar Uriona Veizaga continuará como candidato a la vicepresidencia. Dunn no pudo registrarse el 19 de mayo en las listas de candidatos porque no obtuvo a tiempo su solvencia fiscal de la Contraloría, situación que ya fue subsanada. “Al igual que en otras candidaturas, habrá cambios que se realizarán en los próximos días, bajo todos los mecanismos y procedimientos establecidos en la normativa. Por lo tanto, no solo con Fidel, sino con varios candidatos, no solo en nuestro partido sino en todos los partidos, se harán estos cambios y ajustes en los próximos días”, informó Dunn. En cuanto a la campaña electoral, Dunn señaló que hasta finales de la próxima semana se lanzará con toda la fuerza en todos los departamentos.