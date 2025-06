PSG registra su primera victoria en el Mundial de Clubes tras aplastar a un gris Atlético de Madrid por 4-0

Tanto los rojiblancos como el club parisino aterrizaban en terreno hostil para afrontar su primer partido del Mundial de Clubes. Los Angeles se encuentra sumida en una serie de disturbios derivados de las manifestaciones contra las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. Ante el aumento de la tensión en las calles, la alcaldesa Karen Bass tomó la decisión de instaurar un toque de queda. Esta medida restrictiva, implementada para contener los desórdenes y garantizar la seguridad en la región, comienza por la tarde y permanece vigente hasta las seis de la mañana del día siguiente. Un contexto que ha marcado la agenda del torneo, aunque no ha influido en el devenir de los clubes, como aseguró el Cholo Simeone.

El estadio Rose Bowl hizo de muro de contención para el ambiente tenso que se estaba viviendo de puertas para afuera. En cuanto el balón comenzó a rodar sobre el verde y los jugadores entraron en materia, el clima se inundó de un ambiente futbolero. “Enfrente tenemos un equipo que es dinámico, que es presionante, que trata de jugar en el campo contrario de todo el tiempo, que tiene muy buen juego asociativo, que tiene mucho duelo uno contra uno…”, detallaba el Simeone sobre su primer rival. Y fue precisamente esa actuación la que mostró el PSG sobre el terreno de juego.

Nada más arrancar el encuentro, los de Luis Enrique se marcharon al ataque, subiendo por bandas, por el centro, a balón parado. La conexión entre los jugadores era exactamente la que había definido el técnico argentino y las ocasiones no dejaron de sucederse. El balón, en los pies de los futbolistas del club parisino, no dejaba de rondar el área de Oblak. Y el gol no tardó en llegar. Fue en el minuto 20 de partido. El balón entró en el área rojiblanca pasando por varios jugadores del PSG hasta que Khvicha Kvaratskhelia, levantó la mirada y vio un atisbo de luz entre tanto rojiblanco. Era Fabián que llegaba a la frontal de área, y en cuanto le llegó el balón no lo dudó. Cargó la pierna y sin controlar, mandó un zurdazo contra la portería del Atlético, inalcanzable para Oblak.

Los jugadores del PSG celebrando un gol (Yuri CORTEZ / AFP) Los jugadores del PSG celebrando un gol (Yuri CORTEZ / AFP)