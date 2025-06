San Antonio de Lomerío: Anuncian paro cívico y afirman que se pretende convertir al municipio en autonomía indígena

El conflicto se agudiza porque los organizadores de esta asamblea -los excaciques de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (Sicol)- supuestamente concluyeron sus funciones el pasado 22 de mayo. Por ello, las comunidades consideran que cualquier convocatoria realizada por ellos carece de validez.

“Declaramos personas no gratas a los miembros del TSE y a los excaciques de la Sicol, firmantes de la convocatoria ilegal”, añade el documento de los sectores que tomarán parte de esta medida (aunque el Comité pro Santa Cruz se desmarcó de este tema). Además, no se descarta un bloqueo en toda la Chiquitanía si no se atienden sus demandas.

Por su parte, el presidente del Comité Cívico de San Antonio de Lomerío, Nuco Chuvé Soriocó, enfatizó que el TSE no está contemplando que el estatuto autonómico indígena se lleve a referéndum, sino que se busca aprobarlo “por aclamación, solo levantando las manos”, en una asamblea prevista para el 4 de junio.