Sólo Estados Unidos tiene la bomba para destruir las temidas centrales nucleares subterráneas de Irán

Fuente: infobae.com

El presidente Trump está sopesando una decisión crucial en la guerra que desde hace cuatro días enfrenta a Israel e Irán: si intervenir en el conflicto ayudando a Israel a destruir la instalación de enriquecimiento nuclear profundamente enterrada en Fordo, a la que solo puede llegar el mayor “rompe-búnker” estadounidense, lanzado por bombarderos B-2 estadounidenses.

Si decide seguir adelante, Estados Unidos se convertirá en participante directo en un nuevo conflicto en Oriente Medio, enfrentándose a Irán precisamente en el tipo de guerra que Trump ha jurado evitar en dos campañas electorales. Trump ha jurado en dos campañas que evitaría. Las autoridades iraníes ya han advertido de que la participación de Estados Unidos en un ataque contra sus instalaciones pondrá en peligro cualquier posibilidad que quede de alcanzar el acuerdo de desarme nuclear que Trump insiste en que sigue interesado en alcanzar.

Trump llegó a animar a su enviado a Oriente Medio, Steve Witkoff, y posiblemente al vicepresidente JD Vance, a ofrecer una reunión con los iraníes, según un funcionario estadounidense. Pero el lunes, Trump publicó en las redes sociales que “todo el mundo debería evacuar Teherán inmediatamente”, lo que no es precisamente una señal de progreso diplomático.

Trump también dijo el lunes que “creo que Irán está básicamente en la mesa de negociaciones, quieren llegar a un acuerdo”.

La urgencia parecía aumentar. La Casa Blanca anunció el lunes por la noche que Trump abandonaría antes de tiempo la cumbre del Grupo de los 7 debido a la situación en Oriente Medio.

“En cuanto salga de aquí, vamos a hacer algo”, dijo Trump. “Pero tengo que irme”.

Lo que pretendía hacer seguía sin estar claro.

Si Vance y Witkoff se reunieron con los iraníes, según funcionarios, el probable interlocutor iraní sería el ministro de Asuntos Exteriores del país, Abbas Araghchi, quien desempeñó un papel clave en el acuerdo nuclear de 2015 con la administración Obama y conoce todos los detalles del extenso complejo nuclear de Irán. Araghchi, que ha sido el homólogo de Witkoff en las últimas negociaciones, se mostró abierto a un acuerdo el lunes, afirmando en un comunicado: “Si el presidente Trump es sincero en su intención de hacer diplomacia y está interesado en detener esta guerra, los próximos pasos serán trascendentales”.

Una imagen satelital muestra la instalación nuclear de Fordo en Irán en esta imagen de archivo fechada el 14 de junio de 2025 (Reuters)

“Basta una llamada desde Washington para amordazar a alguien como Netanyahu”, dijo, en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. “Eso podría allanar el camino para el retorno a la diplomacia”.

Pero si ese esfuerzo diplomático fracasa, o si los iraníes siguen sin estar dispuestos a ceder a la exigencia central de Trump de que deben poner fin definitivamente a todo enriquecimiento de uranio en territorio iraní, el presidente seguirá teniendo la opción de ordenar la destrucción de Fordo y otras instalaciones nucleares.

Según los expertos, solo hay un arma para ello. Se llama Massive Ordnance Penetrator, o GBU-57, y pesa tanto -30 mil libras- que solo puede ser transportada por un bombardero B-2. Israel no posee ni el arma ni el bombardero necesarios para lanzarla sobre el objetivo.

Así quedó la planta nuclear de Natanz después de uno de los bombardeos de Israel (Reuters)

Si Trump se echa atrás, podría significar que el principal objetivo de Israel en la guerra nunca se cumplirá.

“Fordo siempre ha sido el quid de la cuestión”, afirmó Brett McGurk, que trabajó en asuntos de Oriente Medio para cuatro presidentes estadounidenses consecutivos, desde George W. Bush hasta Joseph R. Biden Jr. “Si esto termina con Fordo aún en funcionamiento, no habrá ninguna ganancia estratégica”.

Esto ha sido así durante mucho tiempo y, en los últimos dos años, el ejército estadounidense ha perfeccionado la operación, bajo la atenta mirada de la Casa Blanca. Las maniobras llevaron a la conclusión de que una sola bomba no resolvería el problema; cualquier ataque contra Fordo tendría que realizarse en oleadas, con aviones B-2 lanzando una bomba tras otra sobre el mismo objetivo. Además, la operación tendría que ser ejecutada por un piloto y una tripulación estadounidenses.

Todo esto era parte de los planes de guerra hasta que, el viernes por la mañana, Netanyahu ordenó los ataques en Teherán, declarando que Israel había descubierto una amenaza “inminente” que requería una “acción preventiva”. Según sugirió, sin dar más detalles, nueva información de inteligencia indicaba que Irán estaba a punto de convertir sus reservas de combustible en armas.

Los funcionarios de inteligencia estadounidenses que han seguido el programa iraní durante años coinciden en que los científicos y especialistas nucleares iraníes han estado trabajando para acortar el tiempo que se tardaría en fabricar una bomba nuclear, pero no vieron grandes avances.

Sin embargo, coinciden con McGurk y otros expertos en un punto: si la instalación de Fordo sobrevive al conflicto, Irán conservará el equipo clave que necesita para seguir en la senda de la bomba, aunque primero tenga que reconstruir gran parte de la infraestructura nuclear que Israel ha dejado en ruinas tras cuatro días de bombardeos de precisión.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desembarca del Air Force One tras regresar antes de lo previsto de la cumbre de líderes del G7 en Canadá, en la Base Conjunta Andrews, Maryland (Reuters)

Puede que haya otras alternativas al bombardeo, aunque no son nada seguras. Si se corta el suministro eléctrico a Fordo, ya sea por sabotaje o por bombardeos, se podrían dañar o destruir las centrifugadoras que giran a velocidades supersónicas. Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, dijo el lunes que esto podría haber ocurrido en el otro gran centro de enriquecimiento de uranio del país, Natanz. Israel cortó el suministro eléctrico a la planta el viernes, y Grossi dijo que la interrupción probablemente las hizo girar sin control.

Trump rara vez menciona Fordo por su nombre, pero en ocasiones ha aludido al GBU-57, diciendo a veces a sus asesores que él ordenó su desarrollo. Eso no es correcto: Estados Unidos comenzó a diseñar el arma en 2004, durante la administración de George W. Bush, específicamente para derrumbar las montañas que protegen algunas de las instalaciones nucleares más profundas de Irán y Corea del Norte. Sin embargo, se probó durante el primer mandato de Trump y se añadió al arsenal.

Netanyahu ha presionado a Estados Unidos para que ponga a su disposición las bombas antibúnker desde la administración Bush, hasta ahora sin éxito. Pero personas que han hablado con Trump en los últimos meses afirman que el tema ha surgido repetidamente en sus conversaciones con el primer ministro. Cuando se le ha preguntado al respecto, Trump suele evitar una respuesta directa.

Ahora la presión se ha intensificado. El exministro de Defensa israelí Yoav Gallant, que dimitió tras romper con Netanyahu, declaró el lunes a Bianna Golodryga, de la CNN, que “el trabajo debe hacerlo Israel y Estados Unidos”, en aparente referencia al hecho de que la bomba tendría que ser lanzada por un piloto estadounidense en un avión estadounidense. Afirmó que Trump tenía “la opción de cambiar Oriente Medio e influir en el mundo”.

Y el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur y portavoz habitual de los miembros más belicistas de su partido, declaró el domingo en la CBS que “si la diplomacia no tiene éxito»“, ”instará al presidente Trump a hacer todo lo posible para garantizar que, cuando termine esta operación, no quede nada en pie en Irán en lo que respecta a su programa nuclear».

“Si eso significa proporcionar bombas, que se proporcionen”, dijo, añadiendo, en una clara referencia al Massive Ordnance Penetrator, “cualquier tipo de bombas. Si eso significa volar con Israel, que se vuele con Israel”.

Pero los republicanos no están precisamente unidos en esa opinión. Y la división en el partido sobre la decisión de utilizar una de las armas convencionales más poderosas del Pentágono para ayudar a uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos ha puesto de relieve una división mucho más profunda. No se trata solo de inutilizar las centrifugadoras de Fordo, sino también de la visión de MAGA sobre qué tipo de guerras debe evitar Estados Unidos a toda costa.

El ala antiintervencionista del partido, cuya voz más destacada es el influyente podcaster Tucker Carlson, ha argumentado que la lección de Irak y Afganistán es que no hay más que riesgos en involucrarse profundamente en otra guerra en Oriente Medio. El viernes, Carlson escribió que Estados Unidos debería “abandonar a Israel” y “dejar que luchen sus propias guerras”.

“Si Israel quiere librar esta guerra, tiene todo el derecho a hacerlo”, continuó. “Es un país soberano y puede hacer lo que le plazca. Pero no con el respaldo de Estados Unidos”.

En el Pentágono, la opinión está dividida por otras razones. Elbridge A. Colby, subsecretario de Defensa para Política, el tercer cargo más importante del Pentágono, lleva mucho tiempo argumentando que todos los recursos militares dedicados a las guerras de Oriente Medio son recursos que se desvían del Pacífico y de la contención de China. (Colby tuvo que modificar ligeramente su opinión sobre Irán para ser confirmado en el cargo).

Por ahora, Trump puede permitirse mantener un pie en ambos bandos. Con una nueva apuesta por la diplomacia coercitiva, puede convencer a los fieles de MAGA de que está utilizando la amenaza del Massive Ordnance Penetrator para poner fin al conflicto de forma pacífica. Y puede decir a los iraníes que van a dejar de enriquecer uranio de una forma u otra, ya sea mediante un acuerdo diplomático o porque una GBU-57 haya implosionado la montaña.

Pero si la combinación de persuasión y coacción fracasa, tendrá que decidir si esta es la guerra de Israel o la de Estados Unidos.

(C) The New York Times.-