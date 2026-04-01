Rescatan a piloto de avión de guerra estadounidense en Irán

El presidente de Estados Unidos ha dicho que el ejército «llevó a cabo una de las operaciones más audaces» de la historia.



Fuente: RT.com

El presidente Donald Trump anunció que los dos tripulantes del F-15E Strike Eagle estadounidense derribado sobre Irán el viernes han sido rescatados.

El avión fue derribado durante una misión de combate sobre la provincia suroccidental iraní de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad; hasta entonces, las autoridades habían guardado silencio sobre las labores de rescate. Según medios estadounidenses, un miembro de la tripulación fue rescatado poco después del incidente, mientras que la búsqueda del oficial de sistemas de armas continuó durante todo el domingo.

“¡LO CONSEGUIMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de EE. UU. para uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, que además es un coronel muy respetado, y de quien me complace informarles que ahora está SANO Y SALVO”, escribió Trump en Truth Social, confirmando los informes de que finalmente se había encontrado al segundo miembro de la tripulación.

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“Siguiendo mis instrucciones, el ejército estadounidense envió decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para rescatarlo. Sufrió heridas, pero se recuperará sin problemas”, añadió.

“Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses son rescatados por separado en lo profundo del territorio enemigo.”

El domingo por la mañana, medios iraníes informaron de intensos combates entre comandos estadounidenses y la fuerza paramilitar Basij de Irán en la zona donde se creía que se escondía el miembro de la tripulación. Las autoridades iraníes anunciaron una recompensa por su captura, mientras que, según los informes, civiles se apresuraron a ayudar a localizarlo.

En un incidente aparte ocurrido el viernes, un avión de combate estadounidense A-10 Thunderbolt II fue alcanzado por fuego iraní. El piloto se eyectó después de que el avión abandonara el espacio aéreo iraní y también fue rescatado.