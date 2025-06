Venezuela: Joven es condenada a 10 años de prisión por un estado de WhatsApp

La joven fue detenida el 9 de agosto de 2024, luego de escribir un comentario en su estado de WhatsApp, lo que derivó en una denuncia en su contra.

Merlys Oropeza fue condenada a 10 años de cárcel por el Tribunal Tercero de Juicio de Maturín, tras haber realizado una publicación crítica en redes sociales contra una jefa de calle de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). La joven fue detenida el 9 de agosto de 2024, luego de escribir un comentario en su estado de WhatsApp, lo que derivó en una denuncia en su contra.

La sentencia se basó en el delito de “incitación al odio”, a pesar de que, según el periodista Norbey Marín, no existen pruebas contundentes que sustenten dicha acusación. Marín compartió la información a través de su cuenta de Instagram el lunes 23 de junio.

El mensaje que motivó su detención decía: “Y estas son las palabras de la jefa del Clap de Las Carolinas calle 4. Qué triste ver personas que prefieren la bolsa de gorgojos a un futuro para sus hijos”. Tras la publicación, Oropeza fue denunciada y posteriormente privada de libertad.

Desde el centro de reclusión, la joven envió una carta a sus padres en la que expresa su dolor y angustia. En el texto, Oropeza manifiesta sentimientos de culpa, remordimiento y desesperanza. “Estoy aquí en un lugar oscuro, encerrada no solo en cuatro paredes, sino por el peso de mi culpa y mi tristeza”, escribió.

A lo largo de la misiva, la joven pide perdón reiteradas veces a sus padres, reconociendo el sufrimiento que les ha causado: “He sido la decepción más grande de sus vidas y eso no me deja vivir. Me odio por lo que he hecho y por cómo terminé. Quisiera retroceder el tiempo, borrar todo, pero no puedo”.

“Lo único que me queda es pedirles perdón y decirles que los amo con cada pedazo de lo que queda de mí”, concluye la carta, donde también expresa que ha perdido las fuerzas para continuar.

El caso ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre un uso desproporcionado de leyes como la de “incitación al odio” para criminalizar la libre expresión.