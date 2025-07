Agenda informativa: La ALP pone en agenda créditos pendientes y define el voto nominal en sesión clave

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 30 de julio

– La ALP sesionará este miércoles a partir de las 16:00

Con la intención de priorizar el tratamiento de un crédito por $us 30 millones, que ya fue aprobado en su estación en grande, y contemplar el debate sobre otro de $us 100 millones de la cooperación japonesa, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) retomará la sesión que fue declarada en cuarto intermedio antes del receso parlamentario. El martes hubo una reunión en Vicepresidencia y parlamentarios de las diferentes corrientes del Movimiento al Socialismo (MAS) y la oposición acordaron las acciones que se retomarán esta jornada. La octava sesión ordinaria está convocada para las 16:00 y tendrá como punto central el tratamiento en detalle del proyecto de ley 312/2023-2024, que busca viabilizar un crédito de $us 30 millones del BID para el programa ‘Parque Lineal para La Paz y El Alto’. El voto será nominal, con la intención de evitar cuestionamientos al procedimiento.

– Morena tomará una definición sobre su futuro electoral

La pasada jornada, el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) inició un ampliado nacional para definir su situación electoral ante el anuncio hecho por su candidata presidencial de renunciar a la carrera electoral; sin embargo, en el transcurso de la reunión surgió la negativa de algunos de los delegados y candidatos a retirar las postulaciones, quienes pidieron reconsiderar la decisión. En respuesta, Eva Copa resaltó su posición personal al respecto, pero dijo que, por respeto a todos los candidatos departamentales que pidieron un análisis más exhaustivo, se determinó un cuarto intermedio hasta este miércoles. La alcaldesa de El Alto reiteró que Morena es la alternativa que necesita el país, porque entraña la renovación y el futuro que necesita el país. Copa había comunicado su intención de abandonar la contienda debido a un entorno político que calificó de hostil, excluyente y machista.

– Este miércoles se definirá la reanudación de las clases presenciales

Las clases se reanudaron el lunes 28 de julio, con una modalidad mixta que combina las clases virtuales con las presenciales, son nueve municipios del país que retornaron en la modalidad a distancia, entre ellos cuatro ciudades capitales como La Paz, El Alto, Santa Cruz y Potosí, ante el incremento de casos de sarampión. Sin embargo, esta jornada se tiene programada una nueva evaluación de la situación, para definir si se mantiene la medida, o se opta por el retorno a la presencialidad con medidas de prevención como el uso de barbijos y la constancia de la vacunación contra ese virus. El reporte epidemiológico y de la variación del clima a cargo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, serán fundamentales para que el comité determine una resolución. Según el último reporte, son 181 casos de sarampión que se han presentado en diferentes regiones, con mayor incidencia en Santa Cruz.

– Panificadores de La Paz esperan respuesta del ministro de Desarrollo Productivo

El sector de los panificadores dio un ultimátum al gobierno que vence a primera hora de esta tarde, para que el ministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani, reciba a la dirigencia y se comprometa a la dotación de los insumos que necesitan para la elaboración del pan de batalla. Esa fue la determinación de la reunión llevada a cabo la pasada jornada en la ciudad de La Paz. Los productores de ese alimento reclaman por el incumplimiento gubernamental en la entrega de harina, aceite, levadura y azúcar, entre otros ingredientes necesarios para la preparación. Caso contrario, tomarán medidas que pasan por un paro de 48 horas y el incremento del precio del pan de batalla, según los panificadores, ya que el costo de los insumos en el mercado regular hace que el precio deba ser elevado, por el incremento de los costos. Desde hace varios meses, el problema del pan se agudiza en diferentes ciudades.

– Audiencia de Ponciano Santos por agravio a Eva Copa

Este miércoles a las 09:00 se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares del dirigente evista Ponciano Santos por el agravio contra la alcaldesa alteña Eva Copa. El acto fue nuevamente suspendido la pasada jornada. El líder campesino se retractó públicamente la pasada semana de los epítetos proferidos contra la autoridad alteña, pero, según la parte acusadora, hasta la fecha no fue notificada de manera oficial sobre dicha retractación. En septiembre de 2024, Santos profirió insultos contra la alcaldesa de El Alto, luego de que ésta advirtió con no dejaría pasar la marcha de afines a Evo Morales, que se dirigía a La Paz. La audiencia estaba señalada para el martes, pero fue suspendida por la carga laboral que tiene el Juzgado, aunque luego fue reprogramada para menos de 24 horas más tarde, este miércoles desde las nueve de la mañana. Son cinco veces que dicho acto fue suspendido por diferentes motivos.

– ‘Cantos de Libertad’ para celebrar el Bicentenario de Bolivia

Más de 200 artistas, bailarines y músicos de los elencos de formación artística de La Paz, presentarán este miércoles y mañana jueves el musical “Cantos de Libertad”, en conmemoración a los 200 años de Bolivia. La iniciativa está promovida por el Ministerio de Educación. La orquesta sinfónica y folklórica, un coro y ballet presentarán 12 movimientos en danzas folklóricas típicas de las regiones de nuestro país: tinku, huayños, chovenas, taquirari, saya afroboliviana, entre otros. La presentación se realizará este miércoles 30 y el jueves 31 de julio, a las 19:30, en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, de la ciudad de La Paz. El ingreso es gratuito. “Cantos de Libertad” es una suite musical compuesta por Patricia Bedregal y Tero Escriva. La dirección estará a cargo de Daniel Montes, Darío Calabi dirige la coreografía; Ángela Lucuy, los coros; y Verónica Armaza, el guion y la dramaturgia.

– El dólar en el mercado paralelo continúa volátil

La cotización del dólar paralelo sufrió un incremento respecto a la pasada jornada, pero continúa por encima de los catorce bolivianos. Según los datos que muestra el portal especializado dolarboliviahoy.com este martes, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio de venta de Bs 14.16 y un precio de compra de Bs 13.63. La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada sufrió una variación, ya que el dólar paralelo el martes se cotizaba para la venta en Bs 14.04 contra Bs 14.16 que registra a primera hora de esta jornada. En tanto, para la compra el martes registró Bs 14.00 y a primera hora de este miércoles la cotización está a Bs 13.63, lo que muestra la alta volatilidad. En cuanto al dólar blue boliviano, según datos del sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, la compra se registra en Bs 13.88 y Bs 13.81, para la venta.

– Terremoto en Kamchatka y alerta de tsunami en el Pacífico

Un terremoto de magnitud 8,8 sacudió este martes 30 de julio la costa frente a la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia. El sismo, uno de los más potentes registrados en la región desde 1952, provocó una amplia alerta de tsunami en el océano Pacífico. En Rusia, se reportaron olas de hasta 4 metros en Severo-Kurilsk y evacuaciones masivas, aunque no se registraron víctimas fatales. En Japón, más de 900 mil personas fueron evacuadas y se suspendieron actividades en varias prefecturas. En Hawái y partes de la costa oeste de EE.UU. (California, Alaska, Oregón), se activaron sirenas de alerta; se esperaban olas de hasta 1,5 metros. Otros países como Canadá, México, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, China, Filipinas, Taiwán, Australia y Nueva Zelanda también emitieron alertas o recomendaciones preventivas. Pese a la magnitud del sismo, el impacto fue contenido gracias a las alertas tempranas.