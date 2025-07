El Estado se come las reservas: financiamiento del BCB alcanza niveles críticos

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El BCB incrementó el financiamiento al sector público. Foto: ABI

El financiamiento del BCB al sector público se dispara y a mayo llega a Bs 131.398 millones. Linares: Manfred dice que ya vendió el litio por adelantado, pero se escandaliza por anuncio de posibles inversiones. Claure tilda de ‘malditos socialistas’ a Evo, Arce y Andrónico, por ahuyentar inversiones y arrodillarse ante China y Rusia. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

El financiamiento del BCB al sector público se dispara y a mayo llega a Bs 131.398 millones

El financiamiento neto concedido por el Banco Central de Bolivia (BCB) al sector público aumentó de manera acelerada en los últimos años y a mayo de este año se disparó hasta los 131.398 millones de bolivianos, según datos oficiales del Instituto Emisor. Dependiendo del año que se analice para la comparación del crecimiento, se tiene que desde 2021 el incremento fue de 103,6%, ya que esa gestión el crédito neto al sector público era de solo 64.510 millones de bolivianos. Pero si se compara con 2017 el aumento es mucho mayor, ya que ese año el financiamiento neto solo era de 3.023 millones de bolivianos. Se debe recordar que el Estado comienza a registrar un déficit fiscal precisamente por esos años. En 2014, la brecha fue de 3,4%, al año siguiente 6,9%, en 2016 un 6,7%, y en 2017 un 7,8%. Ese año, 2017, el crédito neto del BCB se vuelve positivo. Las cifras del BCB también reflejan que el año de la pandemia de coronavirus, el financiamiento neto del Instituto Emisor pasa de 27.321 millones de bolivianos en 2019 a 52.638 millones de bolivianos en 2020, un incremento de 92,6%.

Para atraer dólares, los candidatos proponen créditos, reactivar el bolsín y recuperar la confianza de la gente en la economía

En el marco del derecho al voto informado que tienen las ciudadanas y ciudadanos bolivianos, Brújula Digital, a través de su sector Brújula Electoral, continúa con su ciclo de educación electoral y la presentación de los planes de gobierno que los nueve partidos y alianzas que terciarán en las elecciones generales presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta segunda entrega desglosa las ofertas electorales para atraer la circulación de dólares a la economía boliviana. Puede encontrar la primera entrega en esta dirección. Los candidatos proponen una serie de medidas, pero la mayoría coincide en recurrir a créditos de organismos internacionales, reactivar el Bolsín del Banco Central de Bolivia (BCB) y, ante todo, recuperar la confianza de los bolivianos para que inyecten a la economía los dólares que tienen resguardados en sus hogares o en el exterior. Desde inicios de 2023, el país soporta una escasez de esa divisa cuya principal consecuencia es una inflación acumulada que hasta junio llegó al 15,53%, superando el 7,5% proyectado por el gobierno para todo el año. En el caso de alimentos, la inflación ronda alrededor del 32%, la mayor desde 2009.

Creemos denuncia que al gobierno no le interesa solucionar el problema del desvío de los carburantes por ser parte del negocio

El diputado de la agrupación política Creemos Walthy Egüez denunció este jueves que el gobierno no hace nada sobre el desvío de carburantes denunciado por el propio presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, pese a tener pleno conocimiento del trasiego de diésel y gasolina desde algunos surtidores al mercado negro, lo que deja entrever la probable implicación de servidores públicos en el ilícito negocio. En una entrevista brindada a un medio cruceño, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, acusó a estaciones de servicio, las cuales no identificó, de ser parte del acopio de combustible para la reventa ilegal; porque -dijo- de los 20.000 litros que son despachados desde las plantas de la estatal petrolera solamente 10.000 litros se ponen a disposición de los vehículos que hacen las largas filas, en tanto, la otra mitad es desviada ‘a otro lado’, para luego precisar que el precio de reventa es de Bs 10 a Bs 12, hecho que se constituye en un lucrativo negocio.

Evo acusa a Andrónico de negociar el litio y este responde: “Solo falta que digan que me reuní con Elon Musk y Trump”

El expresidente Evo Morales denunció que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se reunió en secreto en Santa Cruz con un supuesto representante del empresario Marcelo Claure para negociar sobre el litio. En respuesta, Rodríguez calificó las acusaciones como parte de una “guerra sucia” y sugirió que sus detractores actúan “como si quisieran que gane la derecha”. La acusación de Morales se produjo el miércoles durante un acto en la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, donde aseguró tener información confirmada de un encuentro entre Rodríguez y un hombre al que identificó como Mario Bulgheroni, a quien señaló como un empresario argentino y representante de Claure. “Ese Mario Bulgheroni se ha reunido, ha cenado con Andrónico Rodríguez en Santa Cruz”, afirmó Morales ante sus seguidores. “Por debajo están negociando”, añadió, vinculando directamente la supuesta reunión con intereses sobre las reservas de litio del país. El expresidente cuestionó la naturaleza del encuentro y lo relacionó con el apoyo que, según él, Claure brinda a la candidatura de Rodríguez.

Linares: Manfred dice que ya vendió el litio por adelantado, pero se escandaliza por anuncio de posibles inversiones

Julio Linares, integrante del equipo de economía de la campaña de Samuel Doria Medina (Unidad), cuestionó la reacción del candidato de APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, frente al anuncio de posibles inversiones en el sector del litio. Recordó que el propio alcalde de Cochabamba hace campaña con el argumento de haber comprometido ese recurso por adelantado. “Es paradójico que Reyes Villa critique a Samuel por intentar traer inversiones al país en el tema del litio y otros sectores y dice que eso es ‘entreguismo’, cuando él ya ha anunciado que vendió el litio por adelantado por 10.000 millones de dólares, sin licitación y sin decir a quién lo hizo”, dijo. Reyes Villa ha criticado con dureza que el empresario argentino Marcos Bulgheroni, vinculado a la industria del litio, se haya reunido en Santa Cruz con el candidato presidencial de Unidad, Samuel Doria Medina, y con su aspirante a la vicepresidencia, José Luis Lupo. Ambos aclararon que no se trató de una “reunión secreta” y señalaron que solo conversaron sobre posibles inversiones futuras para el país.

Claure tilda de ‘malditos socialistas’ a Evo, Arce y Andrónico, por ahuyentar inversiones y arrodillarse ante China y Rusia

El empresario Marcelo Claure arremetió contra Evo Morales, Luis Arce y Andrónico Rodríguez, por considerar que ahuyentan a la inversión extranjera, mientras se arrodillan y regalan negocios a China y Rusia. Consideró que estos políticos son “malditos socialistas”. Claure hizo esa afirmación a tiempo de defender la inversión extranjera y señalar que todo el mundo la recibe con los brazos abiertos, porque trae empleo, tecnología y desarrollo. Sin embargo, lamentó que en Bolivia sea distinto. “… los malditos socialistas —Evo, Arce y Andrónico— hacen todo lo posible por ahuyentarlos (a los inversionistas). Les cierran las puertas a quienes quieren invertir y construir un mejor país, mientras se arrodillan ante China y Rusia, regalándoles nuestros recursos a cambio de beneficios personales y oscuros negocios”, publicó en redes sociales. El empresario demandó “reglas claras, seguridad jurídica y un gobierno que piense en el futuro, no en enriquecerse a costa de todos”. En estas elecciones, Claure expresó su apoyo a Samuel Doria Medina.

Vocal Tahuichi sobre ambiente en Sala Plena: «Como en toda familia, hay diferencias»

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe reconoció este jueves que, «como en toda familia», los integrantes de Sala Plena tienen diferencias, pero que éstas no impiden que trabajen por un bien común, como son las elecciones generales. «Como en toda familia, como entre amigos, hay diferencias de razonamiento, pero eso no significa que no haya esa figura de tener un objetivo común», explicó a RTP el funcionario electoral. El martes 22 de julio circuló en medios de comunicación la información de una supuesta renuncia del presidente interino del TSE, Óscar Hassenteufel. La institución aclaró que su titular sólo había pedido tres días de baja médica. A partir de ese hecho comenzaron a circular versiones de una supuesta ruptura por las diferencias entre los vocales del TSE, que el mismo Tahuichi se encargó de desmentir. «Nuestro pensamiento, nuestro ajayu, nuestra mente, nuestros esfuerzos están sintonizados bajo este objetivo común que es el domingo 17 de agosto», aseguró el vocal.

Entre sollozos, presidente cívico cruceño llama a decidir «un nuevo rumbo para Bolivia» en las urnas

Entre sollozos, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, llamó este jueves a decidir «un nuevo rumbo para Bolivia» el 17 de agosto. «El 17 de agosto Bolivia decidirá un nuevo rumbo, en el que los que queremos trabajar, producir y salir adelante, tendremos la opción de elegir; está en responsabilidad de candidatos que dicen ser de oposición, candidatos que van a representar a todo un pueblo que tiene esperanza y fe, y que está dispuesto a tener días malos, pero para que vengan días mejores para que podamos salir adelante, para que nuestros hijos, nuestras familias no tengan que estar migrando a otros países (sollozos) para buscar esos mejores días que los podemos tener acá«, manifestó. Cochamanidis usó su discurso para alentar a emitir un voto por una opción diferente a la del oficialismo, frente al que culpó de los principales problemas que atraviesa la región. El presidente cívico agregó que ahora la «esperanza y responsabilidad» está puesta en los políticos de la oposición.

Fiscal general: «Nina fue notificada y va a ser imputada en las próximas horas»

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este jueves que la dirigente evista Ruth Nina ya fue notificada y será imputada en las próximas horas. «Va a quedar aprehendida, ha sido notificada y va a ser imputada en las próximas horas, ya será el juez cautelar quien defina su situación jurídica en audiencia de medidas cautelares», declaró Mariaca. La mañana de este jueves Nina se presentó de manera voluntaria a declarar por la acusación en su contra por delitos electorales, al haber proferido amenazas contra los comicios generales, y quedó aprehendida. «Han existido indicios que han sido denunciados por diferentes personas, diferentes bandos políticos, si se puede decir, además de organizaciones civiles y sociales que han considerado que esta persona estaría cometiendo delitos electorales», sostuvo el fiscal. Nina es acusada por los delitos de instigación pública a delinquir y amenazas y obstaculización de procesos electorales. Después de prestar su testimonio quedó en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba.

Pese a una orden judicial, Camacho no será trasladado a Santa Cruz, dice Régimen Penitenciario

El gobernador Luis Fernando Camacho no será trasladado hasta Santa Cruz de la Sierra para el inicio del juicio oral por el caso del Decreto 373, que está previsto para la mañana de este viernes. Así lo confirmó el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, este jueves, quien argumentó que hay supuestos “riesgos” para la ejecución del operativo. “Los informes que se han enviado a la ciudad de Santa Cruz establecen que no se garantiza la seguridad ni de los policías, ni del privado de libertad y hay situaciones que puedan pasar así yo ponga 20 policías”, señaló. “No se olviden que el 2022 han querido tomar el Comando Departamental con todos los efectivos que teníamos allá. Entonces, no podemos nosotros actuar de manera irresponsable”, añadió. El inicio del juicio oral está fijado para las 08:45 de este viernes 25 de julio en Santa Cruz de la Sierra. Martín Camacho, abogado de la autoridad cruceña, anunció que este viernes, luego de escuchar la decisión del juez, presentará recursos legales contra los vinculados con este tema.

