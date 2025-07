Evo acusa a Andrónico de negociar el litio y este responde: “Solo falta que digan que me reuní con Elon Musk y Trump”

“Por debajo están negociando”, denunció Morales; “Hay políticos acostumbrados a mentir”, respondió el candidato de Alianza Popular

El expresidente Evo Morales denunció que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se reunió en secreto en Santa Cruz con un supuesto representante del empresario Marcelo Claure para negociar sobre el litio. En respuesta, Rodríguez calificó las acusaciones como parte de una “guerra sucia” y sugirió que sus detractores actúan “como si quisieran que gane la derecha”.

La acusación de Morales se produjo el miércoles durante un acto en la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, donde aseguró tener información confirmada de un encuentro entre Rodríguez y un hombre al que identificó como Mario Bulgheroni, a quien señaló como un empresario argentino y representante de Claure.

“Ese Mario Bulgheroni se ha reunido, ha cenado con Andrónico Rodríguez en Santa Cruz”, afirmó Morales ante sus seguidores. “Por debajo están negociando”, añadió, vinculando directamente la supuesta reunión con intereses sobre las reservas de litio del país.

El expresidente cuestionó la naturaleza del encuentro y lo relacionó con el apoyo que, según él, Claure brinda a la candidatura de Rodríguez. “¿Qué tiene que hacer con un representante de Marcelo Claure, que es Mario, de Argentina, con tema litio? Totalmente confirmado”, insistió Morales. Además, vinculó estas acciones a la candidatura presidencial de Andrónico por la Alianza Popular. “Razón pues. ¿Quién promociona a Andrónico como candidato a presidente? Marcelo Claure”, concluyó.

Este jueves, sin mencionar directamente a Morales, Rodríguez utilizó su cuenta de Facebook para responder a lo que denominó un “proceso electoral contaminado de total incertidumbre, confusión planificada, falsas acusaciones y monumentales mentiras”.

“La guerra sucia se pone al día, porque hay políticos con actitudes de mala fe y acostumbrados a mentir, difamar, elaborar falsas narrativas y relatos”, escribió el presidente del Senado. En tono irónico, añadió: “Para completar la película solo falta que digan que me reuní con Elon Musk y Donald Trump”.

En su publicación, Rodríguez lanzó una dura réplica, insinuando que los ataques en su contra benefician a la oposición. “Que el pueblo sepa y no se deje engañar por falsos relatos de quienes solo me atacan a mí, como si quisieran que gane la derecha, cuando lo que el país necesita son soluciones y unidad, no más división ni peleas y conflictos”, concluyó.

El candidato Andrónico Rodríguez y el expresidente Evo Morales. Foto: Archivo (Internet)